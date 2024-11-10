Ленинград – колыбель революции. Документальный фильм (1976)
Фильм воскрешает события 1917 года, знакомит с историческими местами Ленинграда, связанными с именем В.И.Ленина, с подготовкой и свершением Октябрьской социалистической революции.
#ДокументальныйФильм
Ленинградская к/студия документальных фильмов. По заказу Гостелерадио СССР, 1976
Автор сценария – Александр Шарымов
Режиссер – М.Галицкий
Оператор – Николай Виноградский
#гостелерадиофонд #7Ноября
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Великая Октябрьская революция. Хроника событий:
https://aif.ru/dontknows/file/oktyabrskaya_revolyuciya_1917_goda_hronika_sobytiy