Помощь автору в создании видео: https://mir-dobra.ru/product/usanin/«Тех, кто защищает коров защищают все силы Вселенной.А тех, кто убивает коров – наказывают все силы Природы!»

Согласно заявлению ряда официальных политиков, существует, как минимум, четыре расы инопланетян, которые контактируют с главами государств. Некоторые из них доброжелательны к нам, а некоторые – недружелюбны. Зачем демонические силы в международной политике уничтожают коров и как это связано с судьбой человечества? – Об этом наш выпуск.

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Содержание видео:

01:16 – Планета Земля – наша мать. Утрата связи с Богом.

04:08 – Ученые уничтожают людей.

5:57 – Цель человеческой жизни. Законы материального мира.

9:35 – Мы – части Бога. Первоисточник всех болезней.

17:21 – Попытка создания мирового правительства. ВОЗ.

19:35 – Земля – разумное существо. Причина катаклизмов.

25:39 – Как изменить Мир?

28:47 – Цивилизационный код русского народа.

32:18 – Главный инструмент уничтожения россиян. Русские всегда были трезвой нацией.

40:46 – Превратить планету в цветущий сад.

44:36 – Главный фактор процветания экономики.

51:04 – Бог, ПриРода, Род.

1:03:59 – Убил корову – получил землетрясение. Демоническая экономика.

1:07:52 – Смена вектора государственных приоритетов. Критерии оценки благополучия государств.

1:10:33 – Президента республики похитили инопланетяне.

1:17:22 Жириновский был вегетарианцем. Как изменить климат планеты?￼

Беседуют: Алексей Александрович Евстратько: основатель Благотворительного фонда защиты коров "Mother",

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

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Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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#глобалисты #инопланетяне #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Четыре инопланетные расы контактируют с земными правительствами, но информация скрывается от людей.

2. История переписана; истинные корни славянского народа — гиперборейцы, которые почитали коров как священных животных.

3. Земляне подвергаются ограничениям в перемещении из-за своей деградации и нравственного упадка.

4. Коровы считаются высокоразвитыми существами, и их защита приводит к защите людей высшими силами.

5. Различные источники подтверждают существование "Галактической Федерации", обеспокоенной отношением людей к природе.

6. Вегетарианство среди предков способствовало долголетию и укреплению здоровья; коровье молоко считалось источником духовных знаний.

7. Глобалисты стремятся сократить популяцию коров, пропагандируя их вредность и глобальное потепление.

8. Употребление продуктов из коров обеспечивает плодородие почвы; коровий навоз и моча улучшают структуру почвы.

9. Замена коровьих продуктов суррогатами, в том числе пальмовым маслом и говяжьим жиром, наносит вред здоровью.

10. Глобальные планы направлены на внедрение пищи из насекомых, что приведёт к ухудшению экологии и духовной деградации.

Вывод:

Собеседники считают, что защита коров имеет ключевое значение для духовного и физического здоровья человечества и экологии Земли. Уничтожение популяции коров и переход к искусственным продуктам — часть плана глобалистов по контролю над человечеством и его деградации.