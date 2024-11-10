Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Коровы. Глобалисты. Инопланетяне.

90 4


Помощь автору в создании видео: https://mir-dobra.ru/product/usanin/
«Тех, кто защищает коров защищают все силы Вселенной.
А тех, кто убивает коров – наказывают все силы Природы!»

Согласно заявлению ряда официальных политиков, существует, как минимум, четыре расы инопланетян, которые контактируют с главами государств. Некоторые из них доброжелательны к нам, а некоторые – недружелюбны. Зачем демонические силы в международной политике уничтожают коров и как это связано с судьбой человечества? – Об этом наш выпуск.
12+
Содержание видео:

01:16 – Планета Земля – наша мать. Утрата связи с Богом.
04:08 – Ученые уничтожают людей.
5:57 – Цель человеческой жизни. Законы материального мира.
9:35 – Мы – части Бога. Первоисточник всех болезней.
17:21 – Попытка создания мирового правительства. ВОЗ.
19:35 – Земля – разумное существо. Причина катаклизмов.
25:39 – Как изменить Мир?
28:47 – Цивилизационный код русского народа.
32:18 – Главный инструмент уничтожения россиян. Русские всегда были трезвой нацией.
40:46 – Превратить планету в цветущий сад.
44:36 – Главный фактор процветания экономики.
51:04 – Бог, ПриРода, Род.
1:03:59 – Убил корову – получил землетрясение. Демоническая экономика.
1:07:52 – Смена вектора государственных приоритетов. Критерии оценки благополучия государств.
1:10:33 – Президента республики похитили инопланетяне.
1:17:22 Жириновский был вегетарианцем. Как изменить климат планеты?￼

Беседуют: Алексей Александрович Евстратько: основатель Благотворительного фонда защиты коров "Mother",

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!
Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.
https://mir-dobra.ru/product/vozrozhdenie-zemli/

Банковские реквизиты:
Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")
Юридический адрес организации
127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,
ИНН 9707032980,
КПП 770701001,
ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,
Расчетный счет 40703810100000742881,
Банк АО «ТБанк»,
ИНН банка 7710140679,
БИК банка 044525974,
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,
Юридический адрес банка
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!
ПОДПИШИТЕСЬ на канал
ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск
✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

#глобалисты #инопланетяне #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Четыре инопланетные расы контактируют с земными правительствами, но информация скрывается от людей.
2. История переписана; истинные корни славянского народа — гиперборейцы, которые почитали коров как священных животных.
3. Земляне подвергаются ограничениям в перемещении из-за своей деградации и нравственного упадка.
4. Коровы считаются высокоразвитыми существами, и их защита приводит к защите людей высшими силами.
5. Различные источники подтверждают существование "Галактической Федерации", обеспокоенной отношением людей к природе.
6. Вегетарианство среди предков способствовало долголетию и укреплению здоровья; коровье молоко считалось источником духовных знаний.
7. Глобалисты стремятся сократить популяцию коров, пропагандируя их вредность и глобальное потепление.
8. Употребление продуктов из коров обеспечивает плодородие почвы; коровий навоз и моча улучшают структуру почвы.
9. Замена коровьих продуктов суррогатами, в том числе пальмовым маслом и говяжьим жиром, наносит вред здоровью.
10. Глобальные планы направлены на внедрение пищи из насекомых, что приведёт к ухудшению экологии и духовной деградации.

Вывод:

Собеседники считают, что защита коров имеет ключевое значение для духовного и физического здоровья человечества и экологии Земли. Уничтожение популяции коров и переход к искусственным продуктам — часть плана глобалистов по контролю над человечеством и его деградации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WB3UvZSf9wU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Что сказал Герман Греф
Игорь Нагаев: Ресурсы, "зелёная" ересь и новая реальность боевых действий
Фантазии певца цифровой экономики: Глава Сбербанка мечтает заменить людей и коров на аватаров
Руслан Бах. 22 апреля умер человек-легенда Иван Павлович Неумывакин
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 28972 26940
    жора шапов сегодня в 10:50

      А чё Усанин про говядину не написал ? НезачОт.
      https://www.youtube.com/watch?v=akPR1IkWI5o

    • 6174 5362
      КБ Александр три часа назад

        Ну вот взять хоть это – ведь это чушь самая настоящая, зачем вы подобное распространяете, какой позитив от этого ждёте, какие коровы, какие к чёрту глобалисты и инопланетяне?

        1
        1
        • 7769 6021
          ИгорьКБ Александр два часа назад

            КБ, Брахман вам по существу не ответит. Предположительно, эта публикация тут, т.к. соответствует духу Бхагават Гиты, а Гита изначально не проза, и не проза жизни. Сайт должен чем то наполнятся каждый день и по большей части лапшой, т.к. в моде информационная лапша Проглотил, забыл, снова проглотил. Время такое. Нормально тут все в конечном итоге и безопасно, в том числе из-того что среди лапши не видно перца и горчицы. Серьезный чел посмотрит на нас и скажет обычная кучка не одекватов. Ну и слава богу, продолжим заседание фракции среди белого шума.

            2
            2
        • 1440 1372
          Виктор 47 мин. назад

            Попытка на основе фрагментировыных знаний создать свое, -не зачтена.
            В том числе из за своей неестественной и не в тему улыбки. (На мой взгляд)

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru