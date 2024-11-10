Коровы. Глобалисты. Инопланетяне.
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«Тех, кто защищает коров защищают все силы Вселенной.
А тех, кто убивает коров – наказывают все силы Природы!»
Согласно заявлению ряда официальных политиков, существует, как минимум, четыре расы инопланетян, которые контактируют с главами государств. Некоторые из них доброжелательны к нам, а некоторые – недружелюбны. Зачем демонические силы в международной политике уничтожают коров и как это связано с судьбой человечества? – Об этом наш выпуск.
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Содержание видео:
01:16 – Планета Земля – наша мать. Утрата связи с Богом.
04:08 – Ученые уничтожают людей.
5:57 – Цель человеческой жизни. Законы материального мира.
9:35 – Мы – части Бога. Первоисточник всех болезней.
17:21 – Попытка создания мирового правительства. ВОЗ.
19:35 – Земля – разумное существо. Причина катаклизмов.
25:39 – Как изменить Мир?
28:47 – Цивилизационный код русского народа.
32:18 – Главный инструмент уничтожения россиян. Русские всегда были трезвой нацией.
40:46 – Превратить планету в цветущий сад.
44:36 – Главный фактор процветания экономики.
51:04 – Бог, ПриРода, Род.
1:03:59 – Убил корову – получил землетрясение. Демоническая экономика.
1:07:52 – Смена вектора государственных приоритетов. Критерии оценки благополучия государств.
1:10:33 – Президента республики похитили инопланетяне.
1:17:22 Жириновский был вегетарианцем. Как изменить климат планеты?￼
Беседуют: Алексей Александрович Евстратько: основатель Благотворительного фонда защиты коров "Mother",
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
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Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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#глобалисты #инопланетяне #Усанин
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Четыре инопланетные расы контактируют с земными правительствами, но информация скрывается от людей.
2. История переписана; истинные корни славянского народа — гиперборейцы, которые почитали коров как священных животных.
3. Земляне подвергаются ограничениям в перемещении из-за своей деградации и нравственного упадка.
4. Коровы считаются высокоразвитыми существами, и их защита приводит к защите людей высшими силами.
5. Различные источники подтверждают существование "Галактической Федерации", обеспокоенной отношением людей к природе.
6. Вегетарианство среди предков способствовало долголетию и укреплению здоровья; коровье молоко считалось источником духовных знаний.
7. Глобалисты стремятся сократить популяцию коров, пропагандируя их вредность и глобальное потепление.
8. Употребление продуктов из коров обеспечивает плодородие почвы; коровий навоз и моча улучшают структуру почвы.
9. Замена коровьих продуктов суррогатами, в том числе пальмовым маслом и говяжьим жиром, наносит вред здоровью.
10. Глобальные планы направлены на внедрение пищи из насекомых, что приведёт к ухудшению экологии и духовной деградации.
Вывод:
Собеседники считают, что защита коров имеет ключевое значение для духовного и физического здоровья человечества и экологии Земли. Уничтожение популяции коров и переход к искусственным продуктам — часть плана глобалистов по контролю над человечеством и его деградации.
А чё Усанин про говядину не написал ? НезачОт.
https://www.youtube.com/watch?v=akPR1IkWI5o
Ну вот взять хоть это – ведь это чушь самая настоящая, зачем вы подобное распространяете, какой позитив от этого ждёте, какие коровы, какие к чёрту глобалисты и инопланетяне?
КБ, Брахман вам по существу не ответит. Предположительно, эта публикация тут, т.к. соответствует духу Бхагават Гиты, а Гита изначально не проза, и не проза жизни. Сайт должен чем то наполнятся каждый день и по большей части лапшой, т.к. в моде информационная лапша Проглотил, забыл, снова проглотил. Время такое. Нормально тут все в конечном итоге и безопасно, в том числе из-того что среди лапши не видно перца и горчицы. Серьезный чел посмотрит на нас и скажет обычная кучка не одекватов. Ну и слава богу, продолжим заседание фракции среди белого шума.
Попытка на основе фрагментировыных знаний создать свое, -не зачтена.
В том числе из за своей неестественной и не в тему улыбки. (На мой взгляд)