Семинарское занятие в Красном университете на тему «Классовая борьба в современной России. Организация забастовки» провёл Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 06.11.2024.Расписание занятий Красного университета: https://www.r-p-w.ru/raspisanie-zanyatij-krasnogo-universiteta-2024-2025.htmlВсе занятия текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4Ev8T5RisLLL5apLpzgtq9II отделение Красного университета: https://vk.com/communism.university

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Комментарий редакции

Тезисы лекции Михаила Васильевича Попова о классовой борьбе в современной России:

1. Понятие классовой борьбы:

– Классовая борьба — это противостояние классов, каждый из которых преследует свои экономические интересы.

– Рабочий класс борется за улучшение условий труда и повышения уровня жизни, а буржуазия — за сохранение и увеличение своего капитала.

2. Экономические интересы и оппортунизм:

– Экономические интересы рабочего класса заключаются в улучшении материального благосостояния, но эта борьба может быть осложнена оппортунизмом, когда рабочие отдают приоритет краткосрочным выгодам.

– Оппортунистические интересы часто приводят к уступкам, которые не решают коренных проблем.

3. Основные формы классовой борьбы:

– Экономическая борьба: противостояние за зарплату и условия труда.

– Идеологическая борьба: формирование и защита классовых идей, особенно в условиях господства буржуазной идеологии.

– Политическая борьба: борьба за завоевание государственной власти для изменения условий в пользу рабочего класса.

4. Организация забастовок:

– Забастовки являются важным инструментом экономической борьбы.

– Формальные забастовки требуют выполнения определенных процедур, прописанных в Трудовом кодексе.

– Неофициальные забастовки могут включать такие методы, как отказ от работы до выполнения требований, что показывает силу коллективной борьбы.

5. Роль профсоюзов и партии:

– Профсоюзы защищают интересы рабочих, однако их эффективность может быть ограничена. Партия же — это сила, объединяющая наиболее сознательных представителей рабочего класса.

– Партия необходима для консолидации усилий рабочего класса и его идеологической поддержки.

6. Практические примеры забастовок:

– Забастовки авиадиспетчеров и докеров показывают, что грамотная организация и единство в борьбе позволяют добиться значительных улучшений в условиях труда.

Вывод:

Лекция Михаила Васильевича Попова подчеркивает важность осознания рабочим классом своих коренных экономических интересов и необходимости организованной борьбы за них. Он акцентирует внимание на различных формах борьбы и необходимости создания сильных профсоюзов и партийных структур, чтобы эффективно противостоять буржуазным интересам.