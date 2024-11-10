Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Классовая борьба в современной России. Организация забастовки. Профессор М. В. Попов. 06.11.2024.

38 0


Семинарское занятие в Красном университете на тему «Классовая борьба в современной России. Организация забастовки» провёл Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 06.11.2024.
Расписание занятий Красного университета: https://www.r-p-w.ru/raspisanie-zanyatij-krasnogo-universiteta-2024-2025.html
Все занятия текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4Ev8T5RisLLL5apLpzgtq9
II отделение Красного университета: https://vk.com/communism.university

Звуковые дорожки видеоканала ФРА: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору видеоканала Сергею Тюленеву на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
_______________________________________________

Комментарий редакции

Тезисы лекции Михаила Васильевича Попова о классовой борьбе в современной России:

1. Понятие классовой борьбы:
   – Классовая борьба — это противостояние классов, каждый из которых преследует свои экономические интересы.
   – Рабочий класс борется за улучшение условий труда и повышения уровня жизни, а буржуазия — за сохранение и увеличение своего капитала.

2. Экономические интересы и оппортунизм:
   – Экономические интересы рабочего класса заключаются в улучшении материального благосостояния, но эта борьба может быть осложнена оппортунизмом, когда рабочие отдают приоритет краткосрочным выгодам.
   – Оппортунистические интересы часто приводят к уступкам, которые не решают коренных проблем.

3. Основные формы классовой борьбы:
   – Экономическая борьба: противостояние за зарплату и условия труда.
   – Идеологическая борьба: формирование и защита классовых идей, особенно в условиях господства буржуазной идеологии.
   – Политическая борьба: борьба за завоевание государственной власти для изменения условий в пользу рабочего класса.

4. Организация забастовок:
   – Забастовки являются важным инструментом экономической борьбы.
   – Формальные забастовки требуют выполнения определенных процедур, прописанных в Трудовом кодексе.
   – Неофициальные забастовки могут включать такие методы, как отказ от работы до выполнения требований, что показывает силу коллективной борьбы.

5. Роль профсоюзов и партии:
   – Профсоюзы защищают интересы рабочих, однако их эффективность может быть ограничена. Партия же — это сила, объединяющая наиболее сознательных представителей рабочего класса.
   – Партия необходима для консолидации усилий рабочего класса и его идеологической поддержки.

6. Практические примеры забастовок:
   – Забастовки авиадиспетчеров и докеров показывают, что грамотная организация и единство в борьбе позволяют добиться значительных улучшений в условиях труда.

Вывод:
Лекция Михаила Васильевича Попова подчеркивает важность осознания рабочим классом своих коренных экономических интересов и необходимости организованной борьбы за них. Он акцентирует внимание на различных формах борьбы и необходимости создания сильных профсоюзов и партийных структур, чтобы эффективно противостоять буржуазным интересам.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fJNHgb1YgHQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. Истинный смысл краха современной Цивилизации.
Пророчество Матроны о судьбе россиян подтверждается научно
Зюганов говорит, говорит, говорит... красиво: Ленин и борьба трудящихся за социализм (отрывки)
Зачем либеральная оппозиция ведет борьбу с коррупцией
Изучаем откровения врага России Дж. Сороса

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru