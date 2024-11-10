Классовая борьба в современной России. Организация забастовки. Профессор М. В. Попов. 06.11.2024.
Семинарское занятие в Красном университете на тему «Классовая борьба в современной России. Организация забастовки» провёл Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 06.11.2024.
Расписание занятий Красного университета: https://www.r-p-w.ru/raspisanie-zanyatij-krasnogo-universiteta-2024-2025.html
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Комментарий редакции
Тезисы лекции Михаила Васильевича Попова о классовой борьбе в современной России:
1. Понятие классовой борьбы:
– Классовая борьба — это противостояние классов, каждый из которых преследует свои экономические интересы.
– Рабочий класс борется за улучшение условий труда и повышения уровня жизни, а буржуазия — за сохранение и увеличение своего капитала.
2. Экономические интересы и оппортунизм:
– Экономические интересы рабочего класса заключаются в улучшении материального благосостояния, но эта борьба может быть осложнена оппортунизмом, когда рабочие отдают приоритет краткосрочным выгодам.
– Оппортунистические интересы часто приводят к уступкам, которые не решают коренных проблем.
3. Основные формы классовой борьбы:
– Экономическая борьба: противостояние за зарплату и условия труда.
– Идеологическая борьба: формирование и защита классовых идей, особенно в условиях господства буржуазной идеологии.
– Политическая борьба: борьба за завоевание государственной власти для изменения условий в пользу рабочего класса.
4. Организация забастовок:
– Забастовки являются важным инструментом экономической борьбы.
– Формальные забастовки требуют выполнения определенных процедур, прописанных в Трудовом кодексе.
– Неофициальные забастовки могут включать такие методы, как отказ от работы до выполнения требований, что показывает силу коллективной борьбы.
5. Роль профсоюзов и партии:
– Профсоюзы защищают интересы рабочих, однако их эффективность может быть ограничена. Партия же — это сила, объединяющая наиболее сознательных представителей рабочего класса.
– Партия необходима для консолидации усилий рабочего класса и его идеологической поддержки.
6. Практические примеры забастовок:
– Забастовки авиадиспетчеров и докеров показывают, что грамотная организация и единство в борьбе позволяют добиться значительных улучшений в условиях труда.
Вывод:
Лекция Михаила Васильевича Попова подчеркивает важность осознания рабочим классом своих коренных экономических интересов и необходимости организованной борьбы за них. Он акцентирует внимание на различных формах борьбы и необходимости создания сильных профсоюзов и партийных структур, чтобы эффективно противостоять буржуазным интересам.