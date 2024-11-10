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Бхагавадгита, глава 1, стих 1. Часть 2

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В данном выпуске мы продолжим чтение первой главы Бхагавад Гиты с комментариями от Парамахансы Йогананды, где освещается поле внутренней борьбы Дхармакшетра Курукшетра.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Жизнь человека – непрерывная череда сражений на всех уровнях существования:
- биологическом
- социальном
- этическом
- психологическом
- метафизическом

2. Борьба начинается ещё до рождения:
- Конкуренция душ за право воплощения
- Влияние кармы на выбор семьи через наследственность
- Борьба в утробе матери

3. Этапы жизненной борьбы:
- Младенчество: между инстинктами и физической беспомощностью
- Детство: между играми и необходимостью учиться
- Юность: противостояние соблазнам и искушениям
- Взрослая жизнь: борьба с пагубными привычками и невежеством

4. Устройство человеческого существа:
- Душа входит через продолговатый мозг ("врата жизни")
- Человек имеет три тела: каузальное, астральное и физическое
- В теле есть особые центры жизни и сознания (чакры)

5. Противостояние души и эго:
- Душа стремится к единству с Богом
- Эго отождествляет себя с телом и материальным миром
- Необходимость ежедневного самоанализа для отслеживания внутренней борьбы

Вывод:

Лекция представляет философско-религиозное понимание человеческой жизни как непрерывного процесса борьбы между духовным и материальным началами. Основная идея заключается в том, что человек должен осознанно участвовать в этой борьбе, стремясь к победе духовного начала (души) над материальным (эго). Для этого необходимо понимание устройства человеческого существа, регулярный самоанализ и целенаправленная работа над собой. Конечная цель этой борьбы – самореализация и воссоединение с божественным началом.

Источник: https://rutube.ru/video/847dd77f43cecc2b195b806fedff802f/
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11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 13077 10201
    chu час назад

      Уважаемый учитель Брахман.
      Я не впервые слышу что жизнь это борьба.
      Вы говорите что душа вселяется в новую искорку жизни и то не все а одна.
      https://cloud.mail.ru/public/pPuK/op7oKnop1
      Меня мучает вопрос могу ли я перевезти и придать новой земле урну с прахом ?

      И еще один вопрос Почему не один человек хотел, чтобы я хотя бы раз пришел к нему на место захоронения ?

      • 27287 22999
        brahmanchu час назад

          Уважаемый chu, я не являюсь учителем, я такой-же обычный человек, как и другие. В этом видео я читаю не свои измышления, а наставления одного из учителей.

          На счёт урны ничего не могу сказать.

          Если человек который хотел, чтобы в съездили к нему на место захоронения был дорог вам, то съездите, если вам это не трудно. Мудрые люди говорят, что полезно посещать места захоронения ушедших близких людей и молиться о них. Впрочем, вы уже об этом спрашивали, а я уже отвечал, что поминать ушедших близких людей лучше по-чаще.

          • 13077 10201
            chubrahman час назад

              Еще при жизни человек мне отвечал на мое предложение захоронения здесь. Человек ответил, что это был бы лучший вариант. Но батюшка иконку в руки вставил там.

            • 2801 2653
              Сан Санычbrahman 47 мин. назад

                Вот, смотрите. У меня умерла любимая кошка. Я её кремировал, коробочку (в ней баночку с прахом) поставил в том месте, где она любила лежать. Но, появилось чувство, что суть не в баночке с пеплом, а в том, что осталось во мне. Коробочку переставил в шкаф.

                • 27287 22999
                  brahmanСан Саныч 36 мин. назад

                    Этот пепел важен только для вас, для любого другого человека это будет просто коробочка. Поэтому да, дело в вас, а прах всегда вернётся к праху.

                • 2801 2653
                  Сан Санычbrahman 45 мин. назад

                    Есть ещё такое понятие – кенотаф. Это символическая могила, без помещённого в нее праха.

                    • 27287 22999
                      brahmanСан Саныч 7 мин. назад

                        Скорее памятный знак, чем могила. Если батюшка поставил кенотаф в одном месте, а человек пожелал быть погребённым в другом, то, вероятно, в этом нет ничего страшного. В одном месте будет кенотаф, в другом могила.

                        • 2801 2653
                          Сан Санычbrahman только что

                            А есть ли проблема в том, чтобы разделить прах на части? По сути, мы имеем только церковные догмы, которые являются общепринятыми правилами, а не Истиной. Правила меняются.
                            Церковь вообще кремацию не одобряет, если уж на то пошло. Хотя, с моей точки зрения, это вполне нормально.

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