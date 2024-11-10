Бхагавадгита, глава 1, стих 1. Часть 2
В данном выпуске мы продолжим чтение первой главы Бхагавад Гиты с комментариями от Парамахансы Йогананды, где освещается поле внутренней борьбы Дхармакшетра Курукшетра.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Жизнь человека – непрерывная череда сражений на всех уровнях существования:
- биологическом
- социальном
- этическом
- психологическом
- метафизическом
2. Борьба начинается ещё до рождения:
- Конкуренция душ за право воплощения
- Влияние кармы на выбор семьи через наследственность
- Борьба в утробе матери
3. Этапы жизненной борьбы:
- Младенчество: между инстинктами и физической беспомощностью
- Детство: между играми и необходимостью учиться
- Юность: противостояние соблазнам и искушениям
- Взрослая жизнь: борьба с пагубными привычками и невежеством
4. Устройство человеческого существа:
- Душа входит через продолговатый мозг ("врата жизни")
- Человек имеет три тела: каузальное, астральное и физическое
- В теле есть особые центры жизни и сознания (чакры)
5. Противостояние души и эго:
- Душа стремится к единству с Богом
- Эго отождествляет себя с телом и материальным миром
- Необходимость ежедневного самоанализа для отслеживания внутренней борьбы
Вывод:
Лекция представляет философско-религиозное понимание человеческой жизни как непрерывного процесса борьбы между духовным и материальным началами. Основная идея заключается в том, что человек должен осознанно участвовать в этой борьбе, стремясь к победе духовного начала (души) над материальным (эго). Для этого необходимо понимание устройства человеческого существа, регулярный самоанализ и целенаправленная работа над собой. Конечная цель этой борьбы – самореализация и воссоединение с божественным началом.
Уважаемый учитель Брахман.
Я не впервые слышу что жизнь это борьба.
Вы говорите что душа вселяется в новую искорку жизни и то не все а одна.
https://cloud.mail.ru/public/pPuK/op7oKnop1
Меня мучает вопрос могу ли я перевезти и придать новой земле урну с прахом ?
И еще один вопрос Почему не один человек хотел, чтобы я хотя бы раз пришел к нему на место захоронения ?
Уважаемый chu, я не являюсь учителем, я такой-же обычный человек, как и другие. В этом видео я читаю не свои измышления, а наставления одного из учителей.
На счёт урны ничего не могу сказать.
Если человек который хотел, чтобы в съездили к нему на место захоронения был дорог вам, то съездите, если вам это не трудно. Мудрые люди говорят, что полезно посещать места захоронения ушедших близких людей и молиться о них. Впрочем, вы уже об этом спрашивали, а я уже отвечал, что поминать ушедших близких людей лучше по-чаще.
Еще при жизни человек мне отвечал на мое предложение захоронения здесь. Человек ответил, что это был бы лучший вариант. Но батюшка иконку в руки вставил там.
Т.е. у вас конфликт, с одной стороны пожелание человека, а с другой воля батюшки?
Нет. У меня конфликт с собой. Могу ли я перешагнуть через это ?
Это зависит от того, в чём сущность конфликта, мне пока это не понятно. Иногда через себя лучше не перешагивать.
Вот, смотрите. У меня умерла любимая кошка. Я её кремировал, коробочку (в ней баночку с прахом) поставил в том месте, где она любила лежать. Но, появилось чувство, что суть не в баночке с пеплом, а в том, что осталось во мне. Коробочку переставил в шкаф.
Этот пепел важен только для вас, для любого другого человека это будет просто коробочка. Поэтому да, дело в вас, а прах всегда вернётся к праху.
Есть ещё такое понятие – кенотаф. Это символическая могила, без помещённого в нее праха.
Скорее памятный знак, чем могила. Если батюшка поставил кенотаф в одном месте, а человек пожелал быть погребённым в другом, то, вероятно, в этом нет ничего страшного. В одном месте будет кенотаф, в другом могила.
А есть ли проблема в том, чтобы разделить прах на части? По сути, мы имеем только церковные догмы, которые являются общепринятыми правилами, а не Истиной. Правила меняются.
Церковь вообще кремацию не одобряет, если уж на то пошло. Хотя, с моей точки зрения, это вполне нормально.
Что Вы об этом думаете?