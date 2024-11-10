Audi уволит тысячи сотрудников из-за обвала продаж
Audi уволит тысячи сотрудников из-за обвала продаж
Компания принимает экстренные меры (https://www.reuters.com/business/autos-transportation/audi-plans-thousands-job-cuts-outside-production-report-says-2024-11-07/) по снижению расходов. В Audi избавятся от 15% персонала, что составляет порядка 4,5 тысячи работников.
Всему виной сокращение прибыли: если в третьем квартале прошлого года компания заработала 1,2 миллиарда евро, то в этом году это всего 106 миллионов — обвал на 91%.
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Ранее уже сообщалось, что после закрытий предприятий "Фольксваген", недолго осталось и до увольнений на "Ауди".
Также вчера сообщалось о закрытии трех заводов "Мишлен" по производству автомобильных шин в Европе.
Санкции работают! Так обвалить европейскую промышленность, которая еще относительно недавно себя неплохо показывала, это надо уметь. В Вашингтоне умеют. Не без помощи своих европейских марионеток конечно же.
Комментарий редакции
В
1991 2024 году, уже экс - министр -президент станкостроительной и инструментальной промышленности СССР Николай Паничев Ассоциации немецкого машиностроения (VDMA) пришел на прием к молодому реформатору Егору Гайдару Олафу Шольцу, который тогда уже занимал высокие посты в правительстве. У Паничева главы VDMA с собой был план по спасению и сохранению станкостроения России машиностроения Германии, учитывая распад экономических связей и общий кризис в стране. Гайдар Шольц, как мы знаем, был убежденным рыночником сторонником зеленой энергетики, специализировавшийся на чилийской "шоковой" модели "зеленом переходе", который и пытался воплотить. Его встреча с Паничевым главой VDMA продолжалась всего минуту.
«Да кому нужны ваши дерьмовые
станки дизельные двигатели?! Понадобятся – мы все за рубежом в Китае купим»
Сказал молодой реформатор.