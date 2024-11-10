Audi уволит тысячи сотрудников из-за обвала продаж



Компания принимает экстренные меры (https://www.reuters.com/business/autos-transportation/audi-plans-thousands-job-cuts-outside-production-report-says-2024-11-07/) по снижению расходов. В Audi избавятся от 15% персонала, что составляет порядка 4,5 тысячи работников.

Всему виной сокращение прибыли: если в третьем квартале прошлого года компания заработала 1,2 миллиарда евро, то в этом году это всего 106 миллионов — обвал на 91%.

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Ранее уже сообщалось, что после закрытий предприятий "Фольксваген", недолго осталось и до увольнений на "Ауди".

Также вчера сообщалось о закрытии трех заводов "Мишлен" по производству автомобильных шин в Европе.

Санкции работают! Так обвалить европейскую промышленность, которая еще относительно недавно себя неплохо показывала, это надо уметь. В Вашингтоне умеют. Не без помощи своих европейских марионеток конечно же.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Сокращение персонала:

- Audi планирует сократить 15% сотрудников

- Это затронет около 4,5 тысяч работников

- Увольнения не коснутся производственного персонала

2. Финансовые показатели:

- Прибыль компании упала на 91%

- В третьем квартале прошлого года: 1,2 млрд евро

- В третьем квартале текущего года: 106 млн евро

3. Контекст автомобильной индустрии:

- Ранее закрывались предприятия Volkswagen

- Michelin закрывает три завода по производству шин в Европе

Вывод:

Автомобильная индустрия в Европе переживает серьезный кризис. Резкое падение прибыли Audi (на 91%) вынуждает компанию принимать радикальные меры по оптимизации расходов, включая масштабные сокращения персонала. Ситуация затрагивает не только производителей автомобилей, но и смежные отрасли, что подтверждается закрытием заводов Michelin. Это может свидетельствовать о системных проблемах в европейском автомобильном секторе.

Дополнительный исторический вывод:

В 1991 2024 году, уже экс - министр -президент станкостроительной и инструментальной промышленности СССР Николай Паничев Ассоциации немецкого машиностроения (VDMA) пришел на прием к молодому реформатору Егору Гайдару Олафу Шольцу, который тогда уже занимал высокие посты в правительстве. У Паничева главы VDMA с собой был план по спасению и сохранению станкостроения России машиностроения Германии, учитывая распад экономических связей и общий кризис в стране.