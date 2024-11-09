Малиновая вода. Документальный фильм об усадьбе матери Ивана Тургенева (1972)
Фильм рассказывает о Спасском-Лутовинове – усадьбе матери Ивана Сергеевича Тургенева, ныне государственного мемориального и природного музея-заповедника в Мценском районе Орловской области.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1972
Автор сценария – Марк Розовский
Режиссер – Ирина Галкина
Оператор – Александр Оркин
#гостелерадиофонд #ИванТургенев #музеи
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