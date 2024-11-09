Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о завершении операции «Нелегал – 2024», в рамках которой МВД, ФСБ, Росфинмониторинг и компетентные органы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) боролись с незаконной миграцией.

За это время было «выявлено свыше 106 тыс. нарушений миграционного законодательства, принято 20 тыс. решений об административном выдворении и депортации».

«В ходе проводимых мероприятий органами внутренних дел и органами государственной безопасности возбуждено более 4 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Также возбуждено 684 уголовных дела по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ», — сообщила Волк.

Она также добавила, что сейчас проводится работа по установлению фиктивных браков, заключённых мигрантами.

«В органы прокуратуры направляются материалы в целях проверки выявленных обстоятельств и инициирования в судебном порядке признания браков недействительными. В прошлом году по этой причине аннулировано 240 разрешений на временное проживание и 107 видов на жительство, — отметила генерал-майор полиции. — МВД России готово к реализации положений закона, который вступит в силу 25 января 2025 года и направлен на исключение фактов использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранцами миграционных статусов».

Тем временем губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в программе «Царьград. Главное», что давал поручение оперативно ликвидировать диаспоры в регионе, поскольку многие из них выгораживают своих земляков, совершивших преступления, оказывают давление на правоохранительные органы

Стоит отметить, что в Курганской области в 25 раз сократилась безработица, однако там впервые за несколько десятилетий наблюдается дефицит трудовых ресурсов. Как отмечает телеканал, многие руководители регионов «нагнали бы мигрантов побольше», ведь «надо кому-то работать».

Шумков же на вопрос о гастарбайтерах ответил так: «Их у нас практически нет. Наша область сегодня является регионом транзита иностранных работников. Потому что над нами находятся более крупные субъекты, в том числе северные территории, куда они проезжают через нашу область. Сами мы мигрантов не привлекаем. Более того, порядка полутора лет назад я выступил с таким достаточно, кто-то посчитал, резким выступлением, где сказал, что… диаспорам национальным, которые занимаются выкруживанием вопросов в правоохранительных органах по своим землякам (ну, кто-то попадает, начинается эта беготня, суета) — такие диаспоры в течение суток должны ликвидироваться обязательным решением Минюста, то есть автоматически сниматься с учёта как юрлицо. Это не жёстко, это правильно. Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и было уютно, она должна себя защищать».

Он добавил, что «лицо, представляющее диаспору, которое бегает по этим органам правоохраны, защищая таких земляков, автоматически должно рассматриваться в статусе пособника преступления». «Там же есть организатор, исполнитель, укрывательство и прочие моменты. Тогда всё встает на свои места», — указал губернатор.

При этом Шумков особо подчеркнул, что «нам чужды национализм и ксенофобия».

«Вместе с тем если человек приезжает к нам — он приезжает к нам в гости. А уважение в общении… всегда начинается с уважения к хозяину. А уважение к хозяину начинается с уважения к его традициям, нормам и законам. Ведь вы, приезжая в мусульманскую страну, не будете распивать там спиртные напитки, если у них это не принято, и домогаться местных женщин, потому что вас либо отправят в зиндан, либо отрубят руку. Тогда, значит, приезжая к нам, не нужно приставать к нашим женщинам и продавать наркотики нашим детям. Если на это не наступает достаточно быстрый и неотвратимый ответ, тогда люди истолкуют, что это делать можно», — заключил он.

Как отмечает «Царьград», недавно их корреспондент побывал в Кургане и обратил внимание на то, что «дома строятся, дороги ремонтируются, система ЖКХ тоже работает: в общем, без мигрантов жизнь не встала». В частности, даже «овощами-фруктами во всех палатках торгуют местные женщины, а шашлыки умеют готовить местные мужчины».

Ранее учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что большое влияние имеют диаспоры, которые покупают лоббистов во власти. Как следствие велика коррупционная составляющая.

По материалам портала «МВД Медиа», Telegram И. Волк, «Царьграда», Telegram Курганской обл.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Завершение операции "Нелегал – 2024":

- Выявлено более 106 тыс. нарушений миграционного законодательства

- Принято 20 тыс. решений о выдворении и депортации

- Возбуждено более 4 тыс. уголовных дел по незаконной миграции

- Возбуждено 684 уголовных дела по другим нарушениям

2. Борьба с фиктивными браками:

- Аннулировано 240 разрешений на временное проживание

- Аннулировано 107 видов на жительство

- С 25 января 2025 вступит в силу новый закон против фиктивных браков

3. Ситуация в Курганской области:

- Губернатор дал указание о ликвидации диаспор

- В регионе сократилась безработица в 25 раз

- Наблюдается дефицит трудовых ресурсов

- Область является транзитным регионом для мигрантов

- Местная экономика функционирует без привлечения мигрантов

4. Позиция губернатора Шумкова:

- Выступает за автоматическую ликвидацию диаспор, защищающих нарушителей

- Предлагает рассматривать представителей диаспор как пособников преступлений

- Подчеркивает необходимость уважения к местным законам и традициям

Выводы:

1. В России усиливается контроль над нелегальной миграцией и ужесточается миграционная политика.

2. Власти уделяют особое внимание борьбе с фиктивными браками как способом получения миграционного статуса.

3. Пример Курганской области показывает, что экономическое развитие региона возможно без массового привлечения трудовых мигрантов.

4. Наблюдается тенденция к ограничению влияния национальных диаспор и усилению контроля над их деятельностью.