Уже давно замечено, что все антисоветчики на содержании, особенно махровые «монархисты», которые в каждую годовщину Октября буквально бьются в падучей по погибшей России, годовщины Февраля (когда и была уничтожена Империя) стараются в упор не замечать или поминать мимоходом.

Парадокс? Ничуть. Все логично.

У кого на содержании находятся нынешние антисоветчики?

У тех, кто все последние десятилетия, не покладая рук, насаждал в России капитализм.

У тех, кто всеми силами пытался втащить новоиспеченных «хозяев жизни» в глобальную западную элиту.

Для них Февральская революция своя, буржуинская.

В отличие от Октябрьской.

Память, о которой была, есть и будет ненавистна для порожденной разрушением СССР и разворовыванием общенародного богатства элиты.

Конечно, февралисты свергли царя и уничтожили Империю.

Ну, перестарались. С кем не бывает.

Главное, цели они ставили правильные, и не помешай им проклятые большевики, олигархический капитализм уже давным-давно процветал бы в России, а российская элита была бы частью элиты западной.

Ляпота!

Да и монархию по английскому образцу они бы через некоторое время наверняка вернули, поняв, что погорячились и слегка перегнули палку.

Поэтому нет ничего удивительного и парадоксального в том, что антисоветчики на содержании (почти сплошь «монархист» на «монархисте») устраивают форменные истерики в годовщины Октября, а не Февраля.

Однако эта «странность» их поведения все же оказалась слишком бросающейся в глаза, и слишком часто в их адрес стали звучать язвительные призывы «или крестик снять, или трусы надеть».

Но нет таких глубин лжи, в которые не опустятся антисоветчики на содержании.

Оказывается, обвинять их в беспринципности могут только и исключительно несведущие в истории люди.

Оказывается, монархию в России уничтожили большевики в октябре 1917 года.

Не верите? Напрасно.

Телеканал «Спас» не даст соврать: «Седьмого ноября исполняется 107 лет Октябрьской революции – пожалуй, самому поворотному событию в истории современной России. Свержение монархии, установление социалистического строя, коллективизация и индустриализация, массовые политические репрессии и беспрецедентные гонения на Церковь – вот чем запомнилось столетие после ноября 1917 года».

Да-да, читатель, глаза вас не подводят. Чёрным по белому: свержение монархии в России – результат Октября 1917 года.

Вот так, телеканал, превращенный Борисом Корчевниковым в главный рупор антисоветчиков на содержании, «легким движением руки» подправил историю России.

Оруэлл отдыхает.

Ошибочка вышла? Девочка-редактор напутала?

Нет, этот бред на голубом глазу, как нечто само собой разумеющееся репостит сеточка тг-каналов антисоветчиков на содержании, и он уже более суток красуется на официальной странице канала.

Должен признать, что не все антисоветчики оказались способны достигнуть таких глубин в искусстве пропаганды, как «Спас» Бориса Корчевникова (некогда прекрасный православный канал).

Например, «Наследие Империи» генерала Решетникова ещё не дозрело до того, чтобы заявлять о свержении монархии в октябре 1917 г.

Они пошли другим путём и в 107-ю годовщину разместили у себя текст, в котором всё так же на голубом глазу объявили, что царя свергли и Империю разрушили всё те же проклятые большевики, только не в октябре, а в феврале 1917 года.

Каким образом?

Всё просто.

Оказывается, Февральская революция – это дело рук товарища (заместителя) министра путей сообщения Российской империи Юрия Ломоносова, который в молодости во время революции 1905 г. состоял в Боевой технической группе при ЦК РСДРП.

«Товарисчам хоть кол на голове теши, но дай пославить большевиков. На любой твой аргумент про слом этими бесами тысячелетней России они плетут сказки про февральскую мерзость 1917 года, к которой якобы большевики никакого отношения не имели. …

По мнению Г. Кинга и П. Вильсона, роль непосредственного организатора блокады поставок хлеба принадлежит активному участнику заговора против Николая II, одному из довоенных руководителей министерства путей сообщения Ю. В. Ломоносову, который в ходе революционных событий (28 февраля) вместе с инженером-путейцем А. А. Бубликовым [депутат Госдумы, лоббист интересов крупного капитала, перед Октябрем с наворованными миллионами сбежал из России – И.Ш.] взял под свой контроль железнодорожные пути на Петроград и приказал остановить царский поезд, вышедший из Ставки в Царское Село».

Разночтения в версиях «Спаса» и «Наследия империи» есть, но суть одна: хватит возводить напраслину на денежных тузов, аристократию и высший генералитет Империи, не было никаких «февралистов», монархию и Державу пустили под откос большевики.

Таким, несомненно, крупнейшим историческим открытием в 107-ю годовщину Октября нас порадовали антисоветчики на содержании, они же десталинизаторы-монархисты.

Правда, благодарить их за это почему-то нет ни малейшего желания.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Антисоветчики активно критикуют Октябрьскую революцию, но стараются не замечать годовщину Февральской революции, когда фактически была уничтожена Российская империя.

2. Современные антисоветские силы поддерживаются теми, кто:

– Способствовал установлению капитализма в России

– Пытался интегрировать новую российскую элиту в глобальную западную элиту

3. В статье критикуются попытки исказить историю через:

– Заявление телеканала "Спас" о том, что свержение монархии произошло в Октябре 1917

– Попытку "Наследия Империи" приписать Февральскую революцию большевикам через фигуру Ю. Ломоносова

4. Автор указывает на противоречие: многие современные "монархисты"-антисоветчики избегают критики Февральской революции, хотя именно она привела к падению монархии.

Вывод:

Статья разоблачает манипулятивный подход современных антисоветских сил к освещению истории революций 1917 года. Автор показывает, как в угоду современной идеологической повестке искажаются исторические факты: замалчивается роль буржуазии, аристократии и военной верхушки в свержении монархии, а вина за все негативные события перекладывается на большевиков. Такая избирательность в трактовке исторических событий объясняется тем, что современные антисоветчики идеологически близки к силам, осуществившим Февральскую революцию, и потому стремятся обелить её участников.