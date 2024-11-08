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Семён Уралов // Когнитивная война спрятана в нашем гаджете

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Когнитивные войны: Лекция посвящена анализу когнитивных войн, где информационное и психологическое воздействие становится инструментом управления обществом и государства. Влияние оказывается через средства массовой информации и социальные сети, которые часто провоцируют людей на эмоциональные реакции.
 
2. Гаджеты и информационные потоки: Лектор указывает, что современные устройства, особенно гаджеты, стали каналами для трансграничного воздействия. Это усиливает влияние пропаганды и манипуляций, направленных на изменение восприятия и убеждений людей.

3. Проблемы национализма: Обсуждается, как националистические настроения могут быть использованы внешними силами для дестабилизации общества. Примеры приводятся с бывших советских республик, где усиливаются сепаратистские тенденции и национализм.

4. Советское наследие и языковая политика: Влияние русского языка как мирового языка подчеркивается как средство культурного и информационного единства. Однако усилия по вытеснению русского языка в ряде стран СНГ расцениваются как угроза для когнитивного пространства и идентичности.

5. Экономическая дезинтеграция и деиндустриализация: В республиках бывшего СССР значительная часть населения, не имея работы, вынуждена уезжать на заработки. Это формирует ситуацию, когда новые независимые государства не справляются с экономическими задачами без поддержки со стороны России.

6. Феномен миграции: Миграция рассматривается как следствие дезинтеграции экономик бывшего СССР. Внутри России мигранты часто вступают в конфликт с местными культурными нормами, что вызывает напряженность.

7. Идея "украинизации": Лектор выделяет, что эмоциональная реакция на новости, не всегда проверенные факты и усиление патриотических настроений характерны не только для Украины, но начинают проявляться и в России.

8. Идеологические угрозы: Утверждается, что идеология полицайства, при которой местные элиты сотрудничают с западными структурами ради собственных интересов, становится серьезной угрозой для суверенитета и внутреннего единства стран постсоветского пространства.

9. Перспективы и сценарии для Украины: Рассматриваются возможные исходы текущего конфликта, среди которых заморозка конфликта по типу Кореи, полный контроль территории или распад центральной власти с последующим установлением местного управления.

Вывод:
Лекция подчеркивает, что современные когнитивные войны представляют собой мощный инструмент воздействия на сознание людей. Использование гаджетов, социальных сетей и СМИ для создания и распространения манипулятивной информации ведет к разобщению, усиливает напряженность и способствует нарастанию националистических и сепаратистских настроений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n8USclFm9FQ&ab_channel=swad231
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