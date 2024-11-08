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Литература. Классицизм в искусстве (1988)

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О классицизме в искусстве и литературе, об история его возникновении, основных направлениях и отличительных чертах.
В передаче принимают участие артисты Владимир Никитин и Ростислав Катанский
Автор сценария и ведущий – литературовед Владимир Маранцман

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, Ленинградская студия телевидения 1988

#литература #классицизм

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ami6cjay4W8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13065 10189
    chu час назад

      В эпоху классицизма когда я проходил от главного штаба к адмиралтейству, то меня всегда удивляли голуби в пять утра кружащие на марсовом поле. Это же кто то их выпускает ? И возле адмиралтейства фонтаны пляшут под класическую музыку.

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