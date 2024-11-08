Археология и документы доказывают, что Монголо-Татарского нашествия не было!
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Археологические несоответствия:
- Многое из дошедших до нас древних документов являются переписанными монахами версиями, которые могут искажать исторические события.
- Найденные в Рязани артефакты часто датируются X-XI веками, но их стиль и материал аналогичны более поздним образцам.
2. Сомнительность захоронений:
- В Рязани обнаружено лишь 143 захоронения, что крайне мало по сравнению с заявленными в летописях жертвами монголо-татарского нашествия.
3. Исторические противоречия:
- Источники, датируемые XVI-XVIII веками, упоминают разрушение Рязани в 1568 году крымскими татарами, что противоречит легенде о ее разрушении в XIII веке Батыем.
4. Артефакты как фальсификация:
- Много найденных артефактов (например, «Рязанские бармы») несут как христианские, так и языческие символы, что может свидетельствовать о подделке и создании фальсифицированной истории.
5. Логистические нестыковки:
- Описание монголо-татарского нашествия предполагает длительные походы и снабжение тысяч войск, что кажется нереалистичным для кочевников без поддержки на протяжении нескольких лет.
Вывод:
Лекция ставит под сомнение традиционную версию истории монголо-татарского нашествия, предлагая, что многие археологические находки и документы могли быть созданы или изменены позднее для обоснования различных политических интересов, включая династию Романовых.
Если сейчас в Монголии проложат газовую трубу, то татары и сейчас в Казани.
и сделают там Хаб и оттуда распределять газ,нефть в т.ч.и Китаю..Хорошо бы было -у них с китаем тоже терки исторические ,как и у индийцев,вьетнамцев
Предлагаю сделать так: кто не верит в нашествие монголо-татар, пусть так и пишет: я не верю историкам, археологам, лингвистам, генетикам и летописям, я верю всяким писателям и блогерам. А не то как-то нечестно получается: как-будто существует две научные версии: одна – за иго, другая – против.
Немецкие корни Трампа вселяют надежду на улучшение отношений с Европой. Но зять Трампа все таки еврей. Поэтому сказать однозначно было ли нашествие монголо-татар сказать сложно. Все зависит от газовой трубы.
Дед американского президента сколотил состояние на борделях
США – страна иммигрантов, и Дональд ТРАМП не исключение. Американец он всего во втором поколении, и только по отцу, его мать – из «понаехавших».
В 1885 году на американскую землю ступил 16-летний Фридрих Трумпф – сын сборщика винограда из баварского городка Кальштадт.
За бордели его высылали из США .и родина не приняла его. Так что о любви к Германии у торговца моделями (семейное) Донни не приходится утверждать.
Мать ТРАМПА родилась в пригороде Сторноуэя – столицы острова Льюис. Он самый большой в архипелаге Внешние Гебриды. Шотландии они принадлежат с 1266 года, до того были норвежскими
ДЖАРЕД Кушнер.”Его отец – американский миллиардер Чарльз Кушнер не один раз приезжал в Новогрудок, город в Гродненской области Белоруссии, где он планирует построить стену памяти. Об этом рассказал в интервью изданию The New York Observer, Кушнер младший. Так стала известна национальность и судьба Кушнеров- евреев, выживших во время холокоста-все они партизаны..
п.с. так вон оно что Михалыч -мы ждем гостей..