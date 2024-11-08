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Археология и документы доказывают, что Монголо-Татарского нашествия не было!

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Археологические несоответствия:
   - Многое из дошедших до нас древних документов являются переписанными монахами версиями, которые могут искажать исторические события.
   - Найденные в Рязани артефакты часто датируются X-XI веками, но их стиль и материал аналогичны более поздним образцам.

2. Сомнительность захоронений:
   - В Рязани обнаружено лишь 143 захоронения, что крайне мало по сравнению с заявленными в летописях жертвами монголо-татарского нашествия.

3. Исторические противоречия:
   - Источники, датируемые XVI-XVIII веками, упоминают разрушение Рязани в 1568 году крымскими татарами, что противоречит легенде о ее разрушении в XIII веке Батыем.

4. Артефакты как фальсификация:
   - Много найденных артефактов (например, «Рязанские бармы») несут как христианские, так и языческие символы, что может свидетельствовать о подделке и создании фальсифицированной истории.

5. Логистические нестыковки:
   - Описание монголо-татарского нашествия предполагает длительные походы и снабжение тысяч войск, что кажется нереалистичным для кочевников без поддержки на протяжении нескольких лет.

Вывод:

Лекция ставит под сомнение традиционную версию истории монголо-татарского нашествия, предлагая, что многие археологические находки и документы могли быть созданы или изменены позднее для обоснования различных политических интересов, включая династию Романовых.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QLMkD-GotVk
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 13065 10189
    chu час назад

      Если сейчас в Монголии проложат газовую трубу, то татары и сейчас в Казани.

      • 32655 27805
        маринаchu три минуты назад

          и сделают там Хаб и оттуда распределять газ,нефть в т.ч.и Китаю..Хорошо бы было -у них с китаем тоже терки исторические ,как и у индийцев,вьетнамцев

      • 9182 7646
        Женечка 56 мин. назад

          Предлагаю сделать так: кто не верит в нашествие монголо-татар, пусть так и пишет: я не верю историкам, археологам, лингвистам, генетикам и летописям, я верю всяким писателям и блогерам. А не то как-то нечестно получается: как-будто существует две научные версии: одна – за иго, другая – против.

          • 13065 10189
            chuЖенечка 49 мин. назад

              Немецкие корни Трампа вселяют надежду на улучшение отношений с Европой. Но зять Трампа все таки еврей. Поэтому сказать однозначно было ли нашествие монголо-татар сказать сложно. Все зависит от газовой трубы.

              • 32655 27805
                маринаchu 8 мин. назад

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