«Святости сопутствует неизвестность. Она не сияет раньше времени. И какая-нибудь женщина, убирающая подсвечник или стоящая на приеме записок, какой-нибудь человек, который пол трёт молча, тоже могут быть славой Церкви.

В Церкви бывают очень важными все маленькие должности. Они незаметные, неславные, неденежные. Такие должности, которые может занимать любой человек. И эти люди могут быть славой нашей Церкви. Те маленькие драгоценные люди, которые действительно служат Богу, действительно Его любят и ради которых Господь хранит всех остальных. Они самые дорогие в очах Божиих, потому что не гордились, ничего о себе не выдумывали, имели молитву и не претендовали на высокие степени – сидели тихо в углу и не отсвечивали. Ради них одних совершаются великие чудеса в мире. Поэтому я сегодня хвалю маленькие церковные послушания!

Братья и сестры, не ищите высоких степеней! Есть такой принцип – от службы не отказывайся, на службу не напрашивайся. Сказали идти – иди, но сам не лезь. Найдет тебя Господь достойным, поднимет тебя выше, как это видим на примере Давида. От овец Бог забрал его на высокое царство. Бог знает, как найти сидящего в грязи и поднять выше князей своих. Поэтому никуда лезть не надо, а вот Бога любить надо. И трудиться ради Бога надо, и не гнушаться никаким малым делом.

Лучше маленькое делать с большой любовью, чем дергаться на большие дела и, в конце концов, не сделать их. Берись за маленькое, а потом пойдешь дальше. Меньше кусай, быстрей проглотишь. Делайте маленькие дела, потому что гордый хочет сделать больше, чем он может, и пренебрегает тем маленьким, что он может. И за это будет дважды наказан.

Убегайте от всего, что называется большим. Полюбите свое маленькое место. Надо хотеть быть маленькими, потому что таковых есть Царство Небесное!»

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Истинная святость часто остается незаметной и скрытой

2. В Церкви все "маленькие" должности важны, даже если они:

– Незаметны

– Не престижны

– Низкооплачиваемы

3. Люди, выполняющие скромные послушания с любовью, особенно ценны перед Богом, потому что:

– Не гордятся

– Искренне служат

– Молятся

– Не стремятся к высоким позициям

4. Важный принцип церковного служения: "от службы не отказывайся, на службу не напрашивайся"

5. Лучше делать малое с большой любовью, чем браться за большое и не справиться

Вывод:

Автор подчеркивает важность смирения и добросовестного исполнения даже самых скромных обязанностей в церковной жизни. Основная мысль заключается в том, что духовная ценность человека определяется не занимаемой должностью или статусом, а искренностью веры и любовью, с которой он выполняет свое служение. Отец Андрей призывает избегать гордыни и стремления к высоким позициям, напоминая, что именно "маленькие люди", исполняющие свои обязанности с любовью и смирением, особенно драгоценны в глазах Божиих.

Дополнительный вывод:

Отец Андрей Ткачев в своей статье затрагивает ряд ключевых духовных тем, которые глубоко перекликаются с учениями древнеиндийской философии, в частности, с Бхагавад-гитой. Это говорит о том, что существует универсальная мудрость, к которой приходят люди, следующие различными духовными традициями, но движимые общими высшими ценностями.

Темы бескорыстного служения, принятия своей роли, посвящения действий Богу, отказа от гордыни – являются краеугольными как в христианстве, так и в ведической философии. Это указывает на то, что соблюдение этих духовных законов не зависит от культурного или религиозного контекста, а отражает фундаментальные истины о природе человека и его места во Вселенной.

Важно отметить, что следование этим законам не гарантирует человеку земных богатств, славы или успеха. Но оно может сделать его поистине счастливым, поскольку настоящее счастье не зависит от внешних факторов, а проявляется внутри человека, когда он живет в гармонии с Богом и законами духовного мира. Это глубокая мудрость, объединяющая различные религиозные и философские традиции.