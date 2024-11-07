Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 7 ноября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.
▫️ Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Новая Сорочина. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Свердликово, Суджа, Плёхово и Черкасское Поречное.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 1 бригады специального назначения и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Голышевское, Иволжанское, Искрисковщина, Локня, Мирополье и Павловка.
▫️ За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30200 военнослужащих, 185 танков, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1088 боевых бронированных машин, 818 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России