Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 127-й бригад теробороны, 4-го и 5-го пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Дмитровка, Избицкое Харьковской области и Великая Писаревка Сумской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 60-й механизированной бригад ВСУ, 109-й и 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Сеньково Харьковской области, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики.

Отражены восемь контратак штурмовых групп 14-й, 28-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны.

Противник потерял до 430 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30 и два склада с боеприпасами.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 28-й, 30-й, 116-й механизированных, 57-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Миньковка, Приволье, Дачное, Красноармейск, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери ВСУ составили до 665 военнослужащих, три автомобиля и три 105 мм орудия М119 производства США.



▫️ В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка Донецкой Народной Республики.

Отражены 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Противник потерял до 455 военнослужащих, бронетранспортер «Viking» шведского производства, боевую бронированную машину HMMWV производства США, три боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».



▫️ В ходе активных действий подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый Комар, Раздольное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы 37-й бригады морской пехоты.

Потери противника составили до 120 военнослужащих, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степное Запорожской области и Камышаны Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35353 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19071 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17418 орудий полевой артиллерии и минометов, 28032 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России