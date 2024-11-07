Победа Трампа и последствия



Вслед за Харрис, Байден позвонил Трампу и признал поражение демократов на выборах. Расклад на выборах оказался такой, что даже планируемые ступеньки и молдоване помочь бы уже не смогли.

Республиканцы с января 2025 года на 2 года получат всю полноту власти в США и возможность действовать без преодоления блоков устанавливаемых демократами,.Политически дем.партия полностью проиграла выборы.

Шайка Байдена это понимает, поэтому уже подает сигналы, что все будет плохо, поэтому оставшиеся деньги за 2024 год постараются отправить на Украину, прежде чем Трамп сможет там чего-то ограничить (если вообще ограничит). Речь идет о 6 млрд. долларов. Нельзя исключать и других эскалационных шагов на последок.

В Европе сейчас наблюдается забавный парад лицемерия, с поздравлениями Агента Дональда со стороны тех, кто его люто ненавидит и теперь в ужасе ждет его первых ценных инициатив, которые политически и экономически затронут Европу, с которой Трамп хочет говорить с позиции силы. Теперь вся надежда у европейских шакалов на Орбана, который из изгоя и фрондера превратиться в рукопожатного человека.

Россия уже дала понять, что готова работать с Трампом, но на какие-либо уступки ради переговоров с "другом Дональдом" идти не собирается. Россия уже обозначила свои цели в СВО и собирается их добиваться на поле боя или же на переговорах, если противник придет в чувство.

Шольц объявил, что скоро ему предстоит получить вотум доверия и как раньше управлять Германией уже не выйдет. Фактически, сегодня начала распадаться правящая коалиция, которая управляла Германией с момента ухода Меркель. Причина – неудовлетворительная социология и нарастающий кризис в экономике.

Вероятность досрочных выборов в Германии уже весной серьезно выросла.

Еще после досрочных выборов в Тюрингии и Саксонии было понятно, что в политическом отношении Шольц уже обречен. Нет вариантов, где он сможет в 2025 году сохранить пост канцлера. Поэтому Кремлю и не интересна риторика Шольца про телефонные звонки. Если с немцами вообще будут разговаривать, то явно уже не с Шольцам.

Вице-канцлер Хабек официально сообщил о распаде правящей коалиции в Германии. Вот что Трамп животворящий делает.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Победа Трампа на выборах в США. Республиканцы получат полноту власти в стране на 2 года.

2. Демократическая партия полностью проиграла выборы.

3. Демократы пытаются ускоренно направить оставшиеся деньги на Украину, прежде чем Трамп сможет что-то ограничить.

4. В Европе наблюдается "парад лицемерия" с поздравлениями Трампу, при этом европейские политики ждут его первых шагов, которые могут негативно повлиять на Европу.

5. Россия готова работать с Трампом, но не собирается идти на уступки.

6. В Германии начинается распад правящей коалиции, вероятны досрочные выборы.

Вывод:

Победа Трампа на выборах в США повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия как для США, так и для Европы. Демократическая партия США потерпела сокрушительное поражение, а в Германии наблюдается нарастающий политический кризис. Россия готова к сотрудничеству с Трампом, но не намерена идти на уступки.