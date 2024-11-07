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Большинство из них видели в коммунизме не машинный рай Маркса, а справедливое мироустройство, град Китеж

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Октябрьская революция – сложное явление, но вместе с тем великое и сильно повлиявшее на Россию и мир. Мы не должны этого забывать.

Революция – это всегда страшное испытание, но бывает так, что без неё никак. Без взрыва не освобождаются народные силы. В огне брода нет.

Это хорошо понимали мудрые современники – те, кто совсем не симпатизировал коммунизму, но видел социальный тупик.

А уж теперь, 100 лет спустя, когда мы видим, как крупный капитал взял реванш и загоняет мир в катастрофу – мы тем более должны понимать все значение той жертвы миллионов русских людей, которые бросили вызов мировому олигархату.

Большинство из них видели в коммунизме не машинный рай Маркса, а справедливое мироустройство, град Китеж. И за Россией тогда поднялись многие народы Евразии и мира.

И сейчас Россия может повести за собой народы по флагом борьбы с угнетателями, кто наваривает капиталы на крови и нищете простых людей.

Чтобы было так, как у Блока:

"Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост."

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Октябрьская революция – сложное, но великое историческое событие, оказавшее огромное влияние на Россию и мир
2. Революция, несмотря на свой трагический характер, была исторически неизбежна
3. Даже противники коммунизма среди современников понимали необходимость перемен из-за социального кризиса
4. Спустя 100 лет значимость революции особенно очевидна в контексте современного господства крупного капитала
5. Участники революции видели в ней путь к справедливому обществу
6. Революционное движение в России вдохновило многие народы мира
7. Россия может вновь стать лидером в борьбе против социального угнетения

Вывод:
Автор рассматривает Октябрьскую революцию как исторически неизбежное событие, которое, несмотря на свой трагический характер, стало попыткой построения более справедливого общества. Проводится параллель между прошлым и настоящим, где России отводится роль потенциального лидера в борьбе с социальным неравенством и властью крупного капитала. Цитата Блока используется как символическое изображение победы над старым миром угнетения.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2218
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