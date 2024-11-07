Больше всего делу созидания Русского мира вредит глупейшая ссора "красных" и "белых", сторонников Советской России и Имперской России. Уж сколько сказано о том, что эта ссора провоцируется врагами – но по-прежнему одни прыгают на других и вносят раздор в головы русским людям.

Причем ладно бы прыгали рядовые комментаторы, но этот раздрай поддерживается известными людьми, историками, публицистами, экономистами. К примеру, Холмогоров и Дюков против Спицына и условного Гоблина, Андрей Медведев и Ко постоянно пинают Прилепина и наоборот.

Любая дата – 7 ноября, дни рождения и смерти Сталина, Николая Второго и Ленина, распад СССР, расстрел Белого дома – обязательно сопровождается набившими оскомину ссорами, потоком антисоветских или антиимперских, радикально односторонних эмоциональных и не конструктивных мнений, попросту – простите, срачем.

Вменяемые и толковые люди, которые сходятся друг с другом во многих вопросах – вдруг становятся упоротыми фанатиками, которые не столько защищают свою позицию, сколько оскорбляют часть народа и обливают грязью часть нашей истории. В них будто вселяется бес какой-то, бес раздора и разлада.

А ведь каждый из них носит в себе культурные коды как советской, так и дореволюционной России, это неизбежно. И в каждом из нас находится этот ключ к будущей идеологии Русского мира, которая есть синтез лучшего опыта всех исторических эпох России.

Это соединение уже происходит и выражается в нашем поведении и политическом выборе социального традиционализма, осталось только чтобы это было воспринято массовым сознанием, а все красно-белые споры стали уделом никому не интересных маргиналов.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Главным врагом дела созидания Русского мира является глупая ссора "красных" и "белых", сторонников Советской России и Имперской России.

2. Этот раздор поддерживается известными людьми – историками, публицистами, экономистами, которые постоянно конфликтуют друг с другом.

3. Любая историческая дата провоцирует набившие оскомину ссоры, потоки односторонних эмоциональных и неконструктивных мнений.

4. Вменяемые и толковые люди, имеющие много общего, вдруг становятся упоротыми фанатиками, оскорбляющими друг друга и части нашей истории.

5. Каждый из этих людей несет в себе культурные коды как советской, так и дореволюционной России, что является ключом к будущей идеологии Русского мира, которая должна стать синтезом лучшего опыта всех исторических эпох.

Вывод:

Автор статьи призывает преодолеть бессмысленную ссору "красных" и "белых", которая мешает консолидации российского общества и построению идеологии Русского мира на основе синтеза лучшего опыта различных исторических эпох. По мнению автора, это соединение уже происходит, и осталось только, чтобы оно было воспринято массовым сознанием.

Расширенный вывод:

Сущность диалектики состоит в том, что синтез рождается из противоречия тезиса и антитезиса. Поэтому конфликт различных идей и позиций является необходимым условием для рождения нового, более целостного мировоззрения. Нельзя просто закрывать рот оппонентам или подавлять их высказывания.

Однако важно, чтобы эти противоречия выражались в форме объективного обсуждения идей и концепций, а не переходили в личные нападки и оскорбления конкретных исторических фигур. Часто люди предпочитают "перекидываться оскорблениями", выхватывая из контекста отдельные перегибы и неудачные реализации, вместо того, чтобы сосредоточиться на сущности систем и их базовых ценностях.

Вместо этого необходимо искать общие точки пересечения – те фундаментальные принципы и идеи, которые разделяет большинство, такие как справедливое вознаграждение за труд, доступное образование, развитая система социальных лифтов, пресечение коррупции и паразитизма и так далее. От этих объединяющих концепций и следует отталкиваться при выработке новой синтезированной идеологии.

В конечном счете, конфликт различных взглядов и позиций – это не плохо, он показывает объективные потребности и чаяния больших групп людей. Задача заключается в том, чтобы направить решение этих противоречий в конструктивное русло, используя диалектический потенциал для рождения более полного и гармоничного мировоззрения, отвечающего интересам всех.