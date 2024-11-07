7 ноября и советский человек
Сегодня самый политизированный праздник ХХ века. Даже в республиках, вроде Белоруссии, где 7 ноября еще официально держат в качестве государственного – никаких идеологических мероприятий не проводится. Оно и понятно.
В постсоветской реальности объяснять идеологическую сущность событий, что привели к Октябрьской революции себе дороже.
Боязнь постсоветских государств темы 7 ноября понятна. Как и понятно желание владеющей прослойки поскорее забыть те 70 лет, когда частную собственность отменили.
Однако, оставим государство людям государевым. Это их право первой приватизации – им праздники и устанавливать.
Меня интересует не столько советское государство, сколько наследие советского общества. Понятно, что «нельзя жить в обществе и быть свободным от него» – поэтому подлинные советские люди водились только в советской реальности. Сегодня можно сохранять отдельные черты и основные принципы советского человека. Однако, наши предки оставили нам культурный пласт, откуда можно черпать образцы, идеи, образы и цели.
Советскость определяется умением человека вступать в особые «советские» отношения.
Вся наша жизнь пронизана советами. В случае серьезных проблем собирается семейный совет. Традиционные общества держит в рамках совет старейшин. Даже корпорацией и той, управляет совет. Обратите внимание, что все верховные правители из числа эффективных, создают вокруг себя именно советскую власть – Совет труда и обороны, Совет безопаности итд
Совет это особая форма принятия решений, нахождения консенсуса и поиска истины в любом коллективе: от семьи до страны. Чем развитее общество, тем больше страна похожа на большую семью. Где двери в квартирах не запираются, участковый хранит свой ПМ в сейфе.
Главные черты, которые воспитывали в советском человеке – бдительность, чуткость и решительность. Именно поэтому советские люди, будучи атеистами, вели себя по отношению друг к другу намного более по-христиански, чем люди постсоветские.
Поэтому сегодня поздравлять имеет смысл только тех, кто сохранил либо воспитывает в себе черты советского человека.
Семён Уралов
Комментарий редакции
Тезисы:
1. 7 ноября – самый политизированный праздник ХХ века, однако в постсоветских странах он больше не отмечается как государственный праздник из-за идеологических причин.
2. Автора интересует не столько советское государство, сколько наследие советского общества и "советский человек" как тип личности.
3. Ключевыми чертами советского человека были бдительность, чуткость и решительность, а также умение вступать в особые "советские" коллективные отношения.
4. Даже сегодня можно сохранять и воспитывать в себе основные принципы и черты советского человека.
Вывод:
Статья призывает ценить и сохранять культурное наследие советской эпохи, в частности, те ценные личностные качества и модели социального взаимодействия, которые формировались в советском обществе. Автор считает, что эти черты "советского человека" актуальны и сегодня.
Удивительно точная характеристика Русов !!!!!
Николай, расскажите мне про отличие сверхзвуковой ракеты от просто ракеты с ядерным зарядом и как они это совмещают в одной ракете и состоялся ли у США акт устрашения в день выборов ,аля Хиросима -как вы считаете..Попробую запомнить ,а то Этот 404-ый и через пару лет в качестве элемента кошерности будет напоминать всем со слюной..
Ладно, расскажу, как было. Люди переехали в города, но бабушки-дедушки остались в деревнях, там держали свиней. 7 ноября все ехали в родную деревню – кололи свинью (били кабана). Жарили свежину, пекли блины. Делали вкусную, домашнюю колбасу. Как раз наступали холода – сало хорошо хранилось.
В этом смысле 7 ноября – День народного единства. Кто не приехал в родную деревню – того обделили.
Кстати, поляки ушли из Кремля вечером 6 ноября 1612-го года, а 7-го ноября это можно было отметить.