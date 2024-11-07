Сегодня самый политизированный праздник ХХ века. Даже в республиках, вроде Белоруссии, где 7 ноября еще официально держат в качестве государственного – никаких идеологических мероприятий не проводится. Оно и понятно.

В постсоветской реальности объяснять идеологическую сущность событий, что привели к Октябрьской революции себе дороже.

Боязнь постсоветских государств темы 7 ноября понятна. Как и понятно желание владеющей прослойки поскорее забыть те 70 лет, когда частную собственность отменили.

Однако, оставим государство людям государевым. Это их право первой приватизации – им праздники и устанавливать.

Меня интересует не столько советское государство, сколько наследие советского общества. Понятно, что «нельзя жить в обществе и быть свободным от него» – поэтому подлинные советские люди водились только в советской реальности. Сегодня можно сохранять отдельные черты и основные принципы советского человека. Однако, наши предки оставили нам культурный пласт, откуда можно черпать образцы, идеи, образы и цели.

Советскость определяется умением человека вступать в особые «советские» отношения.

Вся наша жизнь пронизана советами. В случае серьезных проблем собирается семейный совет. Традиционные общества держит в рамках совет старейшин. Даже корпорацией и той, управляет совет. Обратите внимание, что все верховные правители из числа эффективных, создают вокруг себя именно советскую власть – Совет труда и обороны, Совет безопаности итд

Совет это особая форма принятия решений, нахождения консенсуса и поиска истины в любом коллективе: от семьи до страны. Чем развитее общество, тем больше страна похожа на большую семью. Где двери в квартирах не запираются, участковый хранит свой ПМ в сейфе.

Главные черты, которые воспитывали в советском человеке – бдительность, чуткость и решительность. Именно поэтому советские люди, будучи атеистами, вели себя по отношению друг к другу намного более по-христиански, чем люди постсоветские.

Поэтому сегодня поздравлять имеет смысл только тех, кто сохранил либо воспитывает в себе черты советского человека.

Семён Уралов

Комментарий редакции

Тезисы:

1. 7 ноября – самый политизированный праздник ХХ века, однако в постсоветских странах он больше не отмечается как государственный праздник из-за идеологических причин.

2. Автора интересует не столько советское государство, сколько наследие советского общества и "советский человек" как тип личности.

3. Ключевыми чертами советского человека были бдительность, чуткость и решительность, а также умение вступать в особые "советские" коллективные отношения.

4. Даже сегодня можно сохранять и воспитывать в себе основные принципы и черты советского человека.

Вывод:

Статья призывает ценить и сохранять культурное наследие советской эпохи, в частности, те ценные личностные качества и модели социального взаимодействия, которые формировались в советском обществе. Автор считает, что эти черты "советского человека" актуальны и сегодня.