В студии газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Американский менталитет представлен сочетанием стереотипов: протестантский сектант, делец, безработный на пособии, фермер с оружием, привыкший к драматичному восприятию мира.

2. Выборы в США сравниваются с телешоу, где каждая кампания становится финальной битвой добра и зла, с акцентом на драматичность и высокие ставки.

3. Победа Трампа на выборах 6 ноября, несмотря на фальсификации и инциденты в ряде штатов.

4. Проигрыш Камалы Харрис из-за провальной кампании, нелепых ошибок, неудачных поддержек знаменитостей и отсутствия реальной программы.

5. Республиканская партия сейчас контролирует обе палаты Конгресса, усилив влияние, а фигуры в партии стали монолитнее.

6. Критика Трампа как ведомого человека, который в прошлом легко менял свои решения и не был предсказуем.

7. Проблемы в международных отношениях США, включая торговые конфликты с Китаем, напряжение в отношениях с Ираном и вопросы, связанные с ситуацией в Украине.

8. Роль Байдена в кампании, где его действия и неожиданные подставы привели к дополнительным проблемам для Харрис.

9. Взгляды на Трампа как на символический, но неоднозначный персонаж, которого сложно воспринимать как лидера.

Вывод:

Лекция описывает политические настроения в США, подчеркивая разочарование в американской политике и отсутствии стабильности. Трамп возвращается на фоне кризиса демократической партии и непрочной позиции Америки на международной арене. Лекция передает скептическое отношение к роли Трампа как лидера и подчеркивает, что его победа лишь отражает внутреннюю нестабильность системы, не являясь решением американских проблем.

Хорошая новость для России:

1. Слабость и непредсказуемость США. Возвращение Трампа и укрепление республиканской партии создают нестабильность внутри американской политической системы. Эта нестабильность и отсутствие четкого внешнеполитического курса могут снизить давление на Россию и ограничить вмешательство США в международные дела, особенно в тех регионах, где интересы России и США пересекаются.

2. Отсутствие у Трампа глобальных амбиций. Трамп не проявляет интереса к глобалистской политике, а также не имеет личных бизнес-интересов в далеких от США регионах. Это может означать меньшее внимание к поддержке союзников в Европе и меньший акцент на противостоянии России, что потенциально открывает для России возможность укрепить свои позиции в Восточной Европе и других регионах.

Плохая новость для России:

1. Возросшая милитаризация и агрессивная политика. Внешняя политика Трампа может стать более хаотичной и непредсказуемой. Под его руководством США могут усиливать давление на Иран, что осложнит ситуацию на Ближнем Востоке и косвенно повлияет на Россию, вовлеченную в региональные вопросы, включая Сирию.

2. Продолжение военной поддержки Украины. Несмотря на свои заявления о стремлении к миру, при первом сроке Трамп одобрил поставки летального оружия Украине. Если такая политика продолжится, это может привести к эскалации конфликта и осложнит российско-американские отношения.

3. Укрепление республиканцев. Обе палаты Конгресса теперь находятся под контролем более монолитной, трампистской республиканской партии, что может способствовать принятию жестких решений по международным вопросам, включая санкции против России.

Таким образом, для России возвращение Трампа является двойственным фактором: с одной стороны, возможное снижение давления в ряде направлений, с другой — возросшие риски из-за неопределенности его политики.