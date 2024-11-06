Трамп побеждает на выборах президента США
Агент Дональд возвращается в Белый Дом.
Республиканская партия захватывает контроль над Сенатом США.
Осталась одна интрига – сохранят ли Республиканцы еще и контроль над Палатой Представителей.
Если сохранят, то у Трампа и республиканцев будет как минимум 2 года карт-бланша.
В стане демократов сегодня траур. 2016-й вернулся.
Букмекеры (как всегда) правы. :-)
Джонсон уже объявил Трампа президентом.
Респубиканцы выигрывают Сенат
За Трампа проголосовали большинство американцев до 35 лет.
В УкроСМИ траур.
П.С. Геронтократия – путь к маразму и войне.
Молодость – путь к одебильниванию и развалу.
А я сейчас посмотрел “Труху” (это главный пропагандистский тг-канал на Украине). “Труха” сегодня утром переобулась – вчера вечером мешали Трампа с навозом, а сегодня вся ботоферма поддерживает Трампа.
Админ “Трухи” (Лавриненко, кажется) раньше был за Януковича, потом за Порошенко, сейчас за Зеленского (до президентства Зе помои на него лил).
П.С. Хотелось бы, чтобы в России был свой Илон Маск.
:-).Обычное кошерное гуано. Фсе СМИ там под ними
Киев-G-до-хунта поддерживала Харрис.
В головах у многих аборигенов-дикарей в голове их телевизор с гуаном.
Дальше вижу Трампа как мишень до 21.01.2025 (оф.инаугурация) и после.
Ну и “обезьяны атакуют”, – Глубина (дермо-п-и-доры) с науськиванием ниггеров и смесей.
А значит на грани воор.конфликт, где население против нац гвардии. А вот армия, – вопрос.
П.С. Большим финтузам это не надо. Как и белым.
Как и должно было быть.
***
П-резидент ТРАМП*
(в свой первый срок и на перспективу после 2024 года)
Он блеф ИГРЫ, заложник «изм»а,
ВАЛЕТ в раскладе роковом,
Последний КОЗЫРЬ* сионизма
В его реванше вековом.