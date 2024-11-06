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Трамп побеждает на выборах президента США

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Агент Дональд возвращается в Белый Дом.
Республиканская партия захватывает контроль над Сенатом США.
Осталась одна интрига – сохранят ли Республиканцы еще и контроль над Палатой Представителей.
Если сохранят, то у Трампа и республиканцев будет как минимум 2 года карт-бланша.

В стане демократов сегодня траур. 2016-й вернулся.

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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9481457.html
Метки: выборы, США, Трамп, харрис
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 28928 26904
    жора шапов час назад

      Букмекеры (как всегда) правы. :-)
      Джонсон уже объявил Трампа президентом.
      Респубиканцы выигрывают Сенат
      За Трампа проголосовали большинство американцев до 35 лет.
      В УкроСМИ траур.
      П.С. Геронтократия – путь к маразму и войне.
      Молодость – путь к одебильниванию и развалу.

      • 2766 2630
        Сан Санычжора шапов час назад

          А я сейчас посмотрел “Труху” (это главный пропагандистский тг-канал на Украине). “Труха” сегодня утром переобулась – вчера вечером мешали Трампа с навозом, а сегодня вся ботоферма поддерживает Трампа.

          Админ “Трухи” (Лавриненко, кажется) раньше был за Януковича, потом за Порошенко, сейчас за Зеленского (до президентства Зе помои на него лил).

          П.С. Хотелось бы, чтобы в России был свой Илон Маск.

          • 28928 26904
            жора шаповСан Саныч час назад

              :-).Обычное кошерное гуано. Фсе СМИ там под ними
              Киев-G-до-хунта поддерживала Харрис.
              В головах у многих аборигенов-дикарей в голове их телевизор с гуаном.
              Дальше вижу Трампа как мишень до 21.01.2025 (оф.инаугурация) и после.
              Ну и “обезьяны атакуют”, – Глубина (дермо-п-и-доры) с науськиванием ниггеров и смесей.
              А значит на грани воор.конфликт, где население против нац гвардии. А вот армия, – вопрос.
              П.С. Большим финтузам это не надо. Как и белым.

        • 19600 10354
          Дмитрий 28 мин. назад

            Как и должно было быть.

            • 142 122
              ГостьДмитрий 9 мин. назад

                ***
                П-резидент ТРАМП*
                (в свой первый срок и на перспективу после 2024 года)

                Он блеф ИГРЫ, заложник «изм»а,
                ВАЛЕТ в раскладе роковом,
                Последний КОЗЫРЬ* сионизма
                В его реванше вековом.

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