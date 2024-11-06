Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.



▫️ Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Леонидово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина и автомобиль.

▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловый, Мирный, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 1-ой бригады специального назначения и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Журавка, Искрисковщина, Косица, Локня, Мирополье и Павловка.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП «Bradley» производства США, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30050 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1088 боевых бронированных машин, 817 автомобилей, 261 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России