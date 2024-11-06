Сиквел «Утро надежды». Возвращение Дональда Трампа в Белый дом. И снова звенят бокалы в кабинетах, отправляются «пасхалочки» с Трампом, шуточный указ о назначении Дональда Трампа президентом Путиным разлетается по мессенджерам чиновников – не покидает ощущение какого-то дежавю. Всё это мы проходили, а потом было тяжёлое санкционное отрезвление.

Всё-таки вера в Деда Мороза и новогоднее чудо неистребимо в нашем народе. Мы не можем ни в кого не верить, не может же быть, чтобы в сказке не было доброго героя – поэтому верим в Трампа. Если Харрис это Баба Яга, то Трампа наше воображение рисует этаким добрым молодцом Джоном Муромцем. Только выборы в США это не русская сказка – это глобальная мистификация, в которой нет никакого выбора между добром и злом.

Во-первых, выборы в США – это иллюзия выбора. Это всего лишь кастинг в шоу на роль первого плана. Режиссеры, сценаристы, продюссеры – никуда не уходят. Поэтому ничего принципиально не изменится – только декорации на сцене. В США правят не президенты, а транснациональные корпорации и силовое лобби, которых никто не выбирает – это они выбирают, пачками скупая сента, конгресс и президентов. Хочется верить, что Трамп этакий одинокий рейнджер, который бросил вызов «глубинному государству», но это не так – он лишь как талантливый актер играет эту роль. Если он отклонится от сценария – его быстро снимут со съемочной площадки, и никакая сикрет сёрвис этому не помешает. Он это хорошо понимает, поэтому Трамп после выборов в роли президента – это будет совсем другой Трамп, которого мы лицезрели в ходе предвыборной кампании. Это мы тоже уже проходили – за его срок президентства против России было введено максимальное количество санкций.

Во-вторых, никакие войны не остановятся и даже наоборот. Вопрос только в смене приоритетов, здесь есть шанс для нас, что фокус сместится на Иран. Однако за Трампом военно-промышленное лобби, для которых война это бизнес – самый прибыльный бизнес в мире. Третья мировая становится ближе.

Ну, и в-третьих, полагаем, что Трамп для России может быть хуже, чем Харрис, и Путин не лукавил. Нет ничего лучше, чем глупый враг, намерения которого понятны. Трамп – хитрый враг. Он и в объятьях задушить может. Высок риск, что и у нас во многих кабинетах сейчас снова попытаются со спущенными трусами на коленках броситься к американскому дядюшке с объятьями и криками «Мы ваши, буржуинские!». Не так много времени прошло, чтобы изжить из глубинной элиты глубинный комплекс неполноценности и карго-культ. Полагаем, что риски внутренней дестабилизации на фоне возвращение Трампа в Белый дом только возрастут.

Так что мы бы на месте многих обратно бы закупорили бутылки шампанского, и отложили бы их в сторону – до нашей, а не их победы.

@trueolen

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Излишняя эйфория в России по поводу возможного возвращения Трампа напоминает ситуацию его первого избрания

2. Выборы в США представляют собой "иллюзию выбора":

– Реальная власть принадлежит транснациональным корпорациям и лобби

– Президент – скорее актёр, следующий заданному сценарию

3. Последствия возможного президентства Трампа:

– Войны не прекратятся из-за влияния военно-промышленного лобби

– Возможно смещение фокуса на Иран

– Риск усиления внутренней дестабилизации в России

4. Отношения с Россией:

– При первом сроке Трампа было введено максимальное количество санкций

– Трамп может оказаться более опасным противником, чем Харрис

– Существует риск необдуманного стремления российской элиты к сближению с США

Вывод:

Статья предостерегает от чрезмерного оптимизма в отношении президентства Трампа, подчёркивая, что его возвращение может нести больше рисков, чем возможностей для России. Автор призывает к прагматичному подходу и напоминает об опыте предыдущего президентства Трампа, которое, вопреки первоначальным ожиданиям, не привело к улучшению российско-американских отношений.