Сиквел «Утро надежды»
Сиквел «Утро надежды». Возвращение Дональда Трампа в Белый дом. И снова звенят бокалы в кабинетах, отправляются «пасхалочки» с Трампом, шуточный указ о назначении Дональда Трампа президентом Путиным разлетается по мессенджерам чиновников – не покидает ощущение какого-то дежавю. Всё это мы проходили, а потом было тяжёлое санкционное отрезвление.
Всё-таки вера в Деда Мороза и новогоднее чудо неистребимо в нашем народе. Мы не можем ни в кого не верить, не может же быть, чтобы в сказке не было доброго героя – поэтому верим в Трампа. Если Харрис это Баба Яга, то Трампа наше воображение рисует этаким добрым молодцом Джоном Муромцем. Только выборы в США это не русская сказка – это глобальная мистификация, в которой нет никакого выбора между добром и злом.
Во-первых, выборы в США – это иллюзия выбора. Это всего лишь кастинг в шоу на роль первого плана. Режиссеры, сценаристы, продюссеры – никуда не уходят. Поэтому ничего принципиально не изменится – только декорации на сцене. В США правят не президенты, а транснациональные корпорации и силовое лобби, которых никто не выбирает – это они выбирают, пачками скупая сента, конгресс и президентов. Хочется верить, что Трамп этакий одинокий рейнджер, который бросил вызов «глубинному государству», но это не так – он лишь как талантливый актер играет эту роль. Если он отклонится от сценария – его быстро снимут со съемочной площадки, и никакая сикрет сёрвис этому не помешает. Он это хорошо понимает, поэтому Трамп после выборов в роли президента – это будет совсем другой Трамп, которого мы лицезрели в ходе предвыборной кампании. Это мы тоже уже проходили – за его срок президентства против России было введено максимальное количество санкций.
Во-вторых, никакие войны не остановятся и даже наоборот. Вопрос только в смене приоритетов, здесь есть шанс для нас, что фокус сместится на Иран. Однако за Трампом военно-промышленное лобби, для которых война это бизнес – самый прибыльный бизнес в мире. Третья мировая становится ближе.
Ну, и в-третьих, полагаем, что Трамп для России может быть хуже, чем Харрис, и Путин не лукавил. Нет ничего лучше, чем глупый враг, намерения которого понятны. Трамп – хитрый враг. Он и в объятьях задушить может. Высок риск, что и у нас во многих кабинетах сейчас снова попытаются со спущенными трусами на коленках броситься к американскому дядюшке с объятьями и криками «Мы ваши, буржуинские!». Не так много времени прошло, чтобы изжить из глубинной элиты глубинный комплекс неполноценности и карго-культ. Полагаем, что риски внутренней дестабилизации на фоне возвращение Трампа в Белый дом только возрастут.
Так что мы бы на месте многих обратно бы закупорили бутылки шампанского, и отложили бы их в сторону – до нашей, а не их победы.
@trueolen
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Излишняя эйфория в России по поводу возможного возвращения Трампа напоминает ситуацию его первого избрания
2. Выборы в США представляют собой "иллюзию выбора":
– Реальная власть принадлежит транснациональным корпорациям и лобби
– Президент – скорее актёр, следующий заданному сценарию
3. Последствия возможного президентства Трампа:
– Войны не прекратятся из-за влияния военно-промышленного лобби
– Возможно смещение фокуса на Иран
– Риск усиления внутренней дестабилизации в России
4. Отношения с Россией:
– При первом сроке Трампа было введено максимальное количество санкций
– Трамп может оказаться более опасным противником, чем Харрис
– Существует риск необдуманного стремления российской элиты к сближению с США
Вывод:
Статья предостерегает от чрезмерного оптимизма в отношении президентства Трампа, подчёркивая, что его возвращение может нести больше рисков, чем возможностей для России. Автор призывает к прагматичному подходу и напоминает об опыте предыдущего президентства Трампа, которое, вопреки первоначальным ожиданиям, не привело к улучшению российско-американских отношений.
Ну что?трамтарарам начался и до инаугурации ,как мин денег и вооружения Киеву не видать ,”самые правдивые и народные” выборы закончились.
И никому ,кроме тупых маргиналов,Трамп не кажется лучшим для РФ.Но это их свадьба..
” как раз из-за полной неопределенности и отсутствия новых траншей и поставок оружия заморозка случится явочным порядком. ВСУ будут вынуждены уйти на запасные рубежи, а Путин еще летом обещал, что дальше новых территорий мы не пойдем, но серую санитарную зону будем создавать
так что возможно создание отдельных передовых форпостов, клиньев для огневого, а не прямого контроля санитарной зоны
как раз в пересменку у США все это и может произойти..
фронт не может стать «просто», для этого ВВП должен будет его остановить после отвода ВСУ из новых регионов (кроме правобережья). Не сразу, разумеется, сначала выдвинет вперед форпосты (включая правый берег, но предложит прекращение огня на достигнутых позициях
выбор у ВСУ будет — или принять такое предложение, поначалу явочным порядком, или продолжать погибать и откатываться. После принятия явочным порядком полевыми командирами офису Зели и главкому ВСУ деваться некуда, кроме как возглавить стихийный процесс..
п.с. обменять Курскую АЭС на Запорожскую(основная для экономики 404) не получилось..
п,п.С.А что Орбан мечется по нашим окраинам Башкириям.Киргизиям -что он там потерял и кто послал..
“Дерибан 404й: Польше и Венгрии придется договариваться с Кремлем о разделе 404й по линиям оккупации и соответственно открывать Второй Фронт, так что Украина войдет в ЕС и НАТО, но по частям и без флага. Это можно подать как спасение Украины, опять же НАТО продвинется западными областями на восток, областями уже Польши. Всем плюс, кроме проигравшей войну 404й.
Это все можно быстро сделать, но только когда гегемон решит больше денег и оружия не давать, но если поляки с венграми не будут вести подготовительную дипломатическую работу с Кремлем сейчас, то они упустят свой момент оттяпать чужих территорий. Зеленкин требует остановить боевые действия этой осенью, осталось пару месяцев. Это говорит о том что фронт может посыпаться после ухода с капитальных позиций Бахмута и Угледара в поле этой зимой.»-начали окапываться в днепропетровской области…”
Камала -кандидат СИТИ уступила горящее кресло,вернее так решили глубинные кланы сша (евреи).А мечтали то как:”Представим, что пролондонским левакам и в самом деле получится сильно ослабить федеральный центр США, с помощью угрозы вытеснения доллара из евроазиатского оборота перехватить контроль и над долларовым казино тоже, а через Уолл-стрит и над силовыми ресурсами США. В этом случае получим восстановленную монополию лондонского формально многовалютного казино, где единой мерой стоимости было бы «бумажное золото», оцениваемое Лондонской и Шанхайской биржами металлов. Тогда следующим естественным и неизбежным шагом опять станет попытка вытеснить Россию теперь уже из обновленного двуединого валютного казино.”
Кресло презика действительно горящее -экономика стагнирует,нужна перестройка-кому охота палиться,так что спектакль там еще не закончился..
п.с. мы вовремя посла Антонова отозвали ,и когда мы поздравим нового президента -в числе первых?чтобы зачлось..И зачем они вчера взорвали ядерную,сверхзвуковую бомбу
Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.”
“Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США и попросил о встрече”..https://vz.ru/news/2024/11/6/1296513.html
п.с. а вот это интересно уже..наш пострел везде поспел -надо найти Израиль и Китай.
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия бассейна международного стандарта в Минске назвал Дональда Трампа победившим Президентом США, передает корреспондент БЕЛТА.
О цэж друзья и братья пророссийские в список первых попали :
“Мировые лидеры и политики пишут поздравления республиканцу Дональду Трампу, объявившему о своей победе на президентских выборах в США. Его поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Венгрии Виктор Орбан(смотрящий от США), президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевич, президент Украины Владимир Зеленский, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер, генсек НАТО Марк Рютте, президент Сальвадора Найиб Букеле и вице-премьер Италии Маттео Сальвини,Британия .грузия о чем они написали в соцсетях.”..https://www.kommersant.ru/doc/7283089
п.с.”МИД КИТАЯ-По словам Мао Нин, в Пекине уважают выбор народа США.
п.п.с.теперь опять будем лицезреть красивую Меланью в красивых нарядах и все семейство Кушнеров ..У Путина был договор с Байденом ,потому он дождется ,когда тот 05,01,2025 покинет официально этот пост-так думается.
Иудейский актёр Доня.
П.С. А у клоуна 2 чемодана, -с коксом и компроматом на деда Бидона.
Может перепутать.
Удивлюсь, если живым оставят.