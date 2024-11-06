Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду со стапелей Балтийского завода в Санкт-Петербурге атомного ледокола «Чукотка».

Мощное судно создаётся по заказу госкорпорации «Росатом». Это пятый по счёту (четвёртый серийный) атомоход проекта 22220. Ранее предприятие выпустило «Сибирь», «Урал», а также головное судно «Арктика». Эти атомные ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача — обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.

О готовности «Чукотки» главе государства доложил гендиректор Объединённой судостроительной корпорации Андрей Пучков.

«Спуск разрешаю», — ответил Путин.

После этого прозвучала команда «задержник резать», и рабочие начали демонтаж удерживающего устройства. Через несколько минут громадное судно по наклонному стапелю сошло в воду. Президент и остальные участники встретили это аплодисментами.

«Я всех поздравляю ещё раз!», — сказал Путин и отметил, что у нашей страны на этом направлении большие планы.

«Атомный ледокол "Чукотка" станет уже четвёртым серийным ледоколом этого проекта — это серийным, а до этого был ещё один. Кроме того, на Балтийском заводе строятся ещё два корабля такого же класса — "Якутия" и "Ленинград". А в следующем году, как и договаривались, должен быть заложен ледокол "Сталинград" этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи "Звезда" строится атомный ледокол нового поколения "Лидер", самый мощный. Создание таких мощных, современных судов — ещё одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так — на базе собственных технологий и прорывных научных решений — должна развиваться вся отечественная экономика», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что «от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути».

«Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много. С учётом этого предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике, глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути, выйти при этом на конкретные, предметные решения. Именно так в своё время мы подошли к вопросам развития Восточного полигона, модернизации БАМа и Транссиба. В частности, нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей. Тем более что с каждым годом интерес к этому маршруту растёт — как со стороны российских, так и зарубежных компаний — и, уверен, будет расти», — отметил он.

В целом, по словам президента, «предстоит заметно нарастить безопасность и надёжность судоходства в этом регионе».

«Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали. Речь в том числе о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края», — сказал он и пожелал кораблестроителям и другим участникам наших арктических проектов дальнейшей продуктивной работы, новых больших свершений на благо России.

В ходе мероприятия с докладами выступили глава Минпромторга Антон Алиханов и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Владимир Путин дал старт спуску атомного ледокола «Чукотка» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

2. Технические характеристики и контекст:

- «Чукотка» – пятый ледокол проекта 22220 (четвертый серийный)

- Заказчик – госкорпорация «Росатом»

- Принадлежит к серии самых больших и мощных ледоколов в мире

3. Планы развития ледокольного флота:

- Строятся ледоколы «Якутия» и «Ленинград»

- В 2025 году планируется закладка ледокола «Сталинград»

- На верфи «Звезда» строится атомный ледокол нового поколения «Лидер»

4. Стратегические цели:

- Укрепление присутствия России в Арктике

- Развитие Северного морского пути

- Увеличение грузопотока в арктическом регионе

5. Планируемые меры развития:

- Пересмотр тарифов на ледокольную проводку

- Улучшение спутниковой навигации и связи

- Модернизация арктических портов

- Развитие железнодорожной инфраструктуры

Вывод:

Спуск ледокола «Чукотка» является частью масштабной государственной программы по развитию арктического региона и Северного морского пути. Россия последовательно наращивает свой ледокольный флот, создавая самые мощные суда в мире на базе собственных технологий. Это демонстрирует технологические возможности страны и её стратегические амбиции в Арктике. Развитие инфраструктуры и транспортных путей в регионе направлено на привлечение как российских, так и зарубежных перевозчиков, что должно способствовать экономическому развитию арктических территорий.