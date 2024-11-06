Экскурсия по комбинату переработки отходов "Нева" группы "ЭкоЛайн" https://kpo-neva.ru/Переработка отходов – важнейший инструмент в сохранении ресурсов планеты, включая и сохранение плодородного слоя Земли. Истощение почв на сегодня является одной из острейших и не освещаемых в СМИ проблем современного общества. Согласно оценкам Министерства сельского хозяйства РФ, одна только Россия ежегодно теряет полтора миллиарда тонн чернозёма, а в целом на нашей планете каждый год вымывается в мировой океан 75 миллиардов (75 000 000 000) тонн плодородной земли. Это 39 железнодорожных составов длинной от Земли до Луны КАЖДЫЙ ГОД!!! Каждый год более ста миллионов гектаров некогда плодородной земли становятся полупустыней или пустыней.

Из-за химических удобрений, ветровых и водных эрозий человечество безвозвратно уже потеряло более половины всех плодородных земель, и если мы ничего не изменим, то, согласно оценке учёных, оставшихся почв хватит нам максимум лет на 60, после чего нам придётся питаться только лишь насекомыми, потому для выращивания их не нужна почва.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, мы создали АНО «Возрождение Земли», целями которой являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека. Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!

Наши сайты:

На русском языке: ВозрождениеЗемли.рф

На английском, немецком, испанском, французском, арабском, китайском: https://awakening.team

Мы в телеграмм: https://t.me/EarthAwakening

Реквизиты для пожертвований:

Название организации

АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

ИНН 9707032980,

КПП 770701001,

ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,

Расчетный счет 40703810100000742881,

Банк АО «ТБанк»,

ИНН банка 7710140679,

БИК банка 044525974,

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,

Или на карту Т-Банка: 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека")

Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Мы должны изменить ход истории человечества к лучшему!

Если не мы – то кто же? И если не сейчас – то когда?

Это достаточно важно, что мы верим в Бога.

Но не менее важно и то, что Он верит в нас!

Будущее зависит от нас!

БлагоДарим!!!

В видео:

Экскурсовод – Елена Геннадьевна Вишнякова – заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн

Инна Александровна Гомес – актриса, общественный деятель, соучредитель АНО "Возрождение Земли".

Александр Евгеньевич Усанин – писатель, общественный деятель, автор восьми книг, посвящённых развитию человека и общества, полномочный представитель Экспертного совета высокого уровня БРИКС, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Ресурсы автора:

Личный сайт: usanin.com

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Ютуб: https://www.youtube.com/c/AlexanderUsanin

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Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

#усанин #возрождениеземли #переработкапластика

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Традиционное отношение к природе и утилизации отходов

- Раньше люди возвращали земле всё, что брали от природы

- Отсутствовали неразлагаемые отходы (пластик, бытовая химия)

- Существовал естественный круговорот органических веществ

2. Современные проблемы

- Нарушение естественного обмена с природой в мегаполисах

- Исчезновение плодородных земель (1.5 млрд тонн чернозёма ежегодно в России)

- Более 50% плодородных земель на планете уже утрачено

3. Современные решения – работа КПО "Нева"

- Автоматизированная сортировка отходов на 44 фракции

- Использование ИИ и современных технологий для сортировки

- Переработка органических отходов в техногрунт

- Производство RDF-топлива из неперерабатываемых пластиков

- Озеленение территории завода с использованием произведённого техногрунта

4. Результаты переработки

- Получение вторичного сырья (пластик, металл, стекло, бумага)

- Производство техногрунта для озеленения

- Альтернативное топливо из неперерабатываемых материалов

Вывод:

Выпуск демонстрирует, как современные технологии помогают решать проблему утилизации отходов и восстановления плодородия почв. Вместо создания свалок и полигонов, современные мусороперерабатывающие комбинаты позволяют дать вторую жизнь большей части отходов и вернуть органическую составляющую обратно в природный круговорот. Особенно важно, что до 50% бытовых отходов — это органика, которую можно переработать в полезный техногрунт. Решение проблемы утилизации отходов требует как современных технологических решений, так и сознательного участия населения в раздельном сборе мусора.