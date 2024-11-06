Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

Новые времена, или Найти себя в наступающей эпохе | Андрей Школьников

29 0


Геостратег Андрей Школьников описывает наступающую эпоху и анализирует перспективы нового мира

Ведущий: Роман Шахов

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Конец эпохи модерна: Мировая система, основанная на капитализме, научно-техническом прогрессе и европоцентризме, достигает своих пределов. Прежняя парадигма расширения, основанная на эксплуатации внешних ресурсов, больше не жизнеспособна.

2. Климатические и природные циклы: Автор скептически относится к доминирующему нарративу о глобальном потеплении, указывая, что человечество живёт в межледниковый период, и в любой момент может начаться новый ледниковый период, который мало зависит от человеческой деятельности.

3. Новая эпоха — многополярность: Мир вступает в эпоху многополярности, с усиливающимся влиянием таких организаций, как БРИКС. Отказ от единой глобальной модели и переход к региональному управлению — тренд ближайших десятилетий.

4. Роль России: Автор рассматривает Россию как потенциального лидера в новых геополитических и экономических структурах, подчёркивая необходимость независимости и самодостаточности страны в условиях формирования новой мировой системы.

5. Социальная динамика и ценности: Обществу следует отказаться от слепого следования западным культурным образцам, искать и воспитывать собственные идеалы, формировать уникальные ценности, ориентированные на развитие и сплочённость.

6. Идеология и общественные институты: Новые общественные и экономические модели должны учитывать опыт СССР и механизм мотивации, но без чрезмерной идеологизации. Система мотивации и управления должна быть гибкой, учитывающей современные условия.

7. Проблема «прав человека»: Автор критикует западную концепцию прав человека, отмечая её ограниченность и отсутствие внимания к коллективным правам и ответственности перед обществом и природой.

8. Грядущие перемены и вызовы: Переход к новой эпохе будет сложным, с возможными экономическими и социальными кризисами. Однако это не будет катастрофой — скорее, разрушением старых моделей, которое приведёт к созданию новых основ.

Вывод:
Наступает новая эпоха, требующая пересмотра устоявшихся подходов и ценностей. Россия и другие страны должны искать собственные пути и готовиться к многополярному миру, где социальные, культурные и экономические модели будут разнообразнее.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mBqoX0A2coU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка
Выбор меж Славой Великой и гибелью невозвратной...
ГЛАВА 1. КОРРЕКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОЗГА ДО И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru