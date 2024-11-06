Геостратег Андрей Школьников описывает наступающую эпоху и анализирует перспективы нового мира

Ведущий: Роман Шахов

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Конец эпохи модерна: Мировая система, основанная на капитализме, научно-техническом прогрессе и европоцентризме, достигает своих пределов. Прежняя парадигма расширения, основанная на эксплуатации внешних ресурсов, больше не жизнеспособна.

2. Климатические и природные циклы: Автор скептически относится к доминирующему нарративу о глобальном потеплении, указывая, что человечество живёт в межледниковый период, и в любой момент может начаться новый ледниковый период, который мало зависит от человеческой деятельности.

3. Новая эпоха — многополярность: Мир вступает в эпоху многополярности, с усиливающимся влиянием таких организаций, как БРИКС. Отказ от единой глобальной модели и переход к региональному управлению — тренд ближайших десятилетий.

4. Роль России: Автор рассматривает Россию как потенциального лидера в новых геополитических и экономических структурах, подчёркивая необходимость независимости и самодостаточности страны в условиях формирования новой мировой системы.

5. Социальная динамика и ценности: Обществу следует отказаться от слепого следования западным культурным образцам, искать и воспитывать собственные идеалы, формировать уникальные ценности, ориентированные на развитие и сплочённость.

6. Идеология и общественные институты: Новые общественные и экономические модели должны учитывать опыт СССР и механизм мотивации, но без чрезмерной идеологизации. Система мотивации и управления должна быть гибкой, учитывающей современные условия.

7. Проблема «прав человека»: Автор критикует западную концепцию прав человека, отмечая её ограниченность и отсутствие внимания к коллективным правам и ответственности перед обществом и природой.

8. Грядущие перемены и вызовы: Переход к новой эпохе будет сложным, с возможными экономическими и социальными кризисами. Однако это не будет катастрофой — скорее, разрушением старых моделей, которое приведёт к созданию новых основ.

Вывод:

Наступает новая эпоха, требующая пересмотра устоявшихся подходов и ценностей. Россия и другие страны должны искать собственные пути и готовиться к многополярному миру, где социальные, культурные и экономические модели будут разнообразнее.