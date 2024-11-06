Эти две публикации начинаются почти одинаково. Одна — словами «вглядитесь в их лица». Другая — «Друзья, запомните эти лица». Они о событиях, между которыми интервал в 83 года: вторжение украинских войск и наемников НАТО в Курскую область России и нападение 22 июня 1941 г. на СССР, когда гитлеровские войска внезапно атаковали западные границы Союза по всему периметру.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов написал в своем Telegram-канале: «Друзья, запомните эти лица. На снимках шестеро наших бойцов, которые с 6 августа, начиная с момента вторжения укрофашистов в Курскую область, находились на одном из участков границы.

Четверо из них — военнослужащие полка «АХМАТ-Чечня» МО РФ и двое пограничников. Они удерживали свои позиции, хотя были практически в полном окружении. Несмотря на всю сложность своего положения, эти бойцы отбивали многочисленные атаки врага, пока у них не кончились боеприпасы. После этого они ушли, чтобы не попасть в плен, и вывели с собой из кольца еще 40 молодых ребят из числа срочников. На протяжении 18 дней вместе они пробирались через леса и заслоны противника к нашим частям. Самое главное — они не сдались противнику…»

Издание EurAsia Daily поместило публикацию под заголовком «22.06.1941, пограничники: вглядитесь в их лица — через несколько минут их расстреляют» (автор Эмиль Боев). На фотографии два наших бойца. Один из них, судя по форме, офицер. Руки у обоих связаны за спиной, но стоят они, гордо выпрямившись, с вызовом глядя на врагов. Снимок, конечно, сделан кем-то из немцев. Один из них написал потом в дневнике: ««Это была не бравада и напускная храбрость. Мне даже на секунду показалось, что это я стоял на их месте. Отвратительное ощущение. Ушли с улыбкой на губах, и я готов поклясться, что не только у меня, но и у моих солдат пробежали мурашки по спине и неприятный холодок в тот момент, когда их мёртвые тела коснулись земли».

Война обрушилась сразу почти на всю государственную границу СССР. 22 июня 1941 г. были атакованы 485 из 715 пограничных застав, остальные подверглись нападению немцев 29 июня. Без приказа не отошел никто. Сражались до последнего.

Планом блицкрига (молниеносная война) на прорыв советской границы отводился один час. 257 наших застав защищали свои участки до суток, 36 застав оборонялись до двух суток, более 100 застав держались от недели и больше. «Героически» сражавшуюся Европу Германия захватила примерно за 162 дня.

Дания оборонялась 6 часов (пала первой), Голландия — 5 дней, Югославия — 11, Бельгия — 18, Греция — 24 дня, Польша — 27 дней, Франция — 1 месяц 12 дней. (Ровно столько немецкие войска не могли взять «Дом Павлова» в Сталинграде.) Через 24 дня после нападения на Францию войска Британии вместе с союзными войсками бежали через Ла-Манш (из Дюнкерка). Брестская крепость выстояла более тридцати дней.

20 июля 1941 г. неподалеку от Белостокских ворот западной части Центрального острова Брестской крепости чья-то слабеющая рука начертала на кирпичной стене казармы: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». Много лет спустя эту надпись обнаружили в руинах казармы 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД СССР, одного из подразделений войск НКВД, которые вместе с гарнизоном Красной армии защищали рубежи Бреста.

Эта дата считается рубежом окончания обороны Брестской крепости. Фашистам казалось, что никого уже не осталось в живых. Но и руины продолжали стрелять. И тогда немцы нанесли мощнейший удар с воздуха. И когда они уже отмечали победу, откуда-то из пылающих развалин вышел седой офицер в советской форме. (А было ему всего лишь 22 года.) Он плохо видел от ранения и шел с вытянутой левой рукой. Правая рука лежала на кобуре. И хотя был в рваной форме, шел с гордо поднятой головой, двигаясь вдоль плаца, где были выстроены немецкие части. Дойдя до воронки от снаряда, остановился. «Кто ты?» — спросил его переводчик. «Я — русский солдат», — ответил защитник крепости. Немецкий генерал вдруг поднес руку к козырьку фуражки и отдал честь, его примеру последовали и остальные немецкие офицеры.

Наш офицер вынул из кобуры пистолет и выстрелил себе в висок.

Немцы похоронили его с подобающими воинскими почестями. Он был погребен под оружейный салют. А на его могиле немцы поставили столбик. После войны было установлено, что это старший лейтенант Барханоев Умат-Гирей Артаганович, славный сын Ингушетии.

Вот выдержка из рапорта немецкого офицера о боях за Брестскую крепость: «Потери жуткие, не сравнить с теми, что были во Франции… Моя рота, начиная с 23 июля, участвовала в боях за танковую автостраду № 1. Сегодня дорога наша, завтра ее забирают русские, потом снова мы, и так далее. Никого еще не видел злее этих русских. Настоящие цепные псы! Никогда не знаешь, что от них ожидать. И откуда у них только берутся танки и все остальное?!» Потери немцев были настолько велики, что 26 августа 1941 г. выжженную крепость посетили Гитлер и Муссолини…

Гитлеровцы девять дней не могли взять также Брестский вокзал. Железнодорожники, милиция и пограничники (около 100 человек) ушли в подвалы и ночами совершали вылазки на перрон, уничтожая солдат вермахта. Немцы затопили подвалы вокзала водой… Погибли все, кто там был.

Несколько лет тому назад Министерство обороны РФ обнародовало архивные материалы о первых днях Великой Отечественной войны и трех неприступных крепостях, замедливших наступление немецких войск. «В течение первого дня войны советские войска повсеместно вели упорные, кровопролитные бои с превосходящими силами противника, нередко контратаками отбрасывая врага и на некоторых рубежах вынуждая его отступать. Уже в первый день войны высший орган власти страны Советов — Президиум Верховного Совета СССР — ввел военное положение в 24 республиках и областях западной части страны, а также в Ленинграде и Москве», — отмечается в одном из материалов.

Установлено несколько случаев, когда гитлеровцы хоронили наших солдат, офицеров и даже одного генерала с воинскими почестями. Разумеется, не в знак подвига советских бойцов, а исключительно в воспитательных целях для собственных солдат. Однажды полковник танковой армии фельдмаршала Гудериана, стоя у могилы павшему красноармейцу, сказал: «Если бы все солдаты фюрера дрались так, как этот русский, мы завоевали бы весь мир».

Героизм советских солдат в Великую Отечественную войну повторяется спустя восемь десятков лет. Преемственность поколений ярко подтверждает Специальная военная операция. На днях в Минобороны РФ сообщили про бойца ВС РФ, который две недели в одиночку удерживал важную позицию. Штурмовая группа младшего сержанта Владислава Куданова с боем заняла в одном из населенных пунктов улицу и несколько зданий. Так случилось, что на позиции он остался один. «ВСУ не оставляли попыток вернуть ранее утраченные позиции и перешли в контрнаступление. Несмотря на ранение, Куданов оборонял одно из стратегически важных зданий на протяжении 14 дней до подхода основных сил», — отметили в военном ведомстве. Это позволило нашим подразделениям вернуться в населенный пункт и отбить атаки ВСУ. Источник информации не уточнил, где проходили эти бои.

Сражения в нашем приграничье не просто так называют «Курская дуга – 2.0». Еще ни на одном участке фронта за столь короткий промежуток времени российские военные не сжигали такое большое количество вражеской техники, говорил социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин. Это огромная сила, подчеркнул волонтер. На днях украинский главком Сырский признал тот факт, что на территории Курской области была задействована 50-тысячная группировка ВСУ. А Forbes написал: Киев потерял почти столько же бронетехники, сколько получил от Запада. «За 32 месяца, прошедшие с тех пор, как расширился конфликт на Украине, союзники Киева предоставили около 900 танков и 1400 боевых машин, а также тысячи легких бронетранспортеров и бронированных грузовиков», — отмечается в материале. Якобы «в сухом остатке ВСУ имеют лишь запас, имевшийся до начала конфликта». К подобным сообщениям надо относиться скептически: ВСУ воюют достаточно напористо. Тем не менее потери у них ощутимы, что вполне естественно.

Как информировал ранее Telegram-канал «Русская весна», в Курской области два российских БТР-82А, поставленные в засаду, остановили колонну ВСУ, состоявшую из 19 боевых машин стран НАТО. 15 из них было сожжено метким огнем. К сожалению, ни имена бойцов, ни место их подвига не сообщается. Аналогичный эпизод произошел в 1942 г. накануне Сталинградской битвы.

Танковому взводу лейтенанта Владимира Хазова была поставлена задача: остановить танковую колонну немцев. Недавний выпускник военного училища решил дать немцам бой у села Ольховатка в Харьковской области. Но силы были слишком не равны, и наши танкисты укрылись в засаде.

Лейтенант скрытно расположил машины в лощине, и когда гитлеровцы прошли мимо, он под прикрытием густого шлейфа степной пыли, тянущегося за тридцатью немецкими танками, приказал пристроиться к хвосту колонны и открыть огонь. Были по последним машинам. Впереди идущие немецкие экипажи не могли видеть, что творится позади их и спокойно продолжали движение по заданному маршруту. Советские танкисты сожгли все фашистские машины и невредимыми вернулись на позиции наших войск. Когда об этом разгроме было доложено в высший гитлеровский штаб, там решили, что русские применили какое-то секретное супероружие и продвижение войск к Волге остановили на сутки. Наши войска получили столь дорогое для победы время.

Офицера наградили орденом Боевого Красного знамени. Позже старший лейтенант Владимир Хазов станет Героем Советского Союза. Посмертно. А бой под Ольховаткой не только вошел во многие военные пособия вплоть до нынешних времен, но и стал еще одним примером героизма советских танкистов.

Известный военный эксперт Александр Артамонов, рассказывая о том, что происходило в Курской области с момента дня вторжения противника, тоже отметил: русские столкнулись с огромной силой, при этом в первые дни сопротивлялись натиску солдаты срочной службы. По его словам, после того как части ВСУ пересекли русскую приграничную территорию, обстановка стала развиваться в пользу противника, но, несмотря на отсутствие тяжелого вооружения, молодые солдаты, не дрогнули, проявили выдающееся мужество и устояли перед элитными подразделениями НАТО.

Артамонов утверждает, что они действительно столкнулись с военнослужащими североатлантического блока. По его словам, оружие, техника, спутники, обмундирование — все это принадлежит НАТО. При этом в конфликте задействованы 62 страны, и это не только члены альянса, но и его официальные партнеры.

Аналитик констатировал, что за последние 70—80 лет никто не сталкивался с такими масштабами задач, как Россия. Артамонов напомнил также о том, что те, кто сражается против России, действуют по своей стратегии.

Предлагаемые далее выдержки из дневников, писем и воспоминаний немецко-фашистских захватчиков, опубликованные в журнале «Славянка», являют собой, по сути, свидетельства непосредственного столкновения народа с народом, России с Западом, двух цивилизаций, которые не теряют своей значимости и в наши дни, и вряд ли когда-нибудь в обозримой перспективе перестанут быть актуальными. Нам почти ничего не известно об авторах этих записок, кроме их имен, но это ничего не меняет в наших отношениях и с теми завоевателями, которые сегодня идут на Россию. И которые никаких выводов не сделали даже из печальных опытов своих предшественников.

Некий офицер Малапар пишет, например: «Они думают иначе, чем мы. И не трудись — русского ты все равно никогда не поймёшь!» Вторит ему тоже загадочный персонаж по фамилии А. Орме: «Они так многосторонни, что почти каждый из них описывает полный круг человеческих качеств. Среди них можно найти всяких, от жестокого грубияна до Святого Франциска Ассизского. Вот почему их нельзя описать несколькими словами. Чтобы описать русских, надо использовать все существующие эпитеты. Я могу о них сказать, что они мне нравятся, они мне не нравятся, я перед ними преклоняюсь, я их ненавижу, они меня трогают, они меня пугают, я ими восхищаюсь, они во мне вызывают отвращение!». Наконец, генерал Швеппенбург: «Русская душа! Она переходит от нежнейших, мягких звуков до дикого фортиссимо, трудно только эту музыку и особенно моменты её перехода предугадать… Слова одного старого консула остаются символичными: "Я недостаточно знаю русских — я живу среди них всего тридцать лет"».

Но, пожалуй, наиболее точный вывод сделал простой солдат по фамилии К. Маттис: «Мы вступили в бой с врагом, которого мы, находясь в плену европейских жизненных понятий, вообще не понимали. В этом рок нашей стратегии, она, строго говоря, совершенно случайна, как приключение на Марсе». Ганс Беккер, танкист 12-й танковой дивизии, писал домой: «В такое просто не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Солдаты Красной Армии, даже заживо сгорая, продолжали стрелять из полыхавших домов».

Они нас характеризуют именно так, какими видят, воспринимают и насколько понимают. Рассчитывать на взаимопонимание нам, очевидно, не приходится. Соответственно, не приходится надеяться и на мирное сосуществование.

Эрих фон Манштейн, немецкий фельдмаршал, отмечал: «Русские солдаты и младшие командиры очень храбры в бою, даже отдельная маленькая часть всегда принимает атаку. В связи с этим нельзя допускать человеческого отношения к пленным…»

Дитрих, обер-ефрейтор 21-го танкового полка: «Во время атаки мы наткнулись на легкий русский танк Т-26, мы тут же его щелкнули прямо из 37-миллиметровки. Когда мы стали приближаться, из люка башни высунулся по пояс русский и открыл по нам стрельбу из пистолета. Вскоре выяснилось, что он был без ног, их ему оторвало, когда танк был подбит. И, невзирая на это, он палил по нам из пистолета!».

Из письма ефрейтора Отто Бауэра (ноябрь 1942 года, сражение за Сталинград): «Русские не похожи на людей, они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха. Матросы, на лютом морозе, идут в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский солдат сильнее целой нашей роты…» Амбразуры дотов закрыли своей грудью более 215 воинов и партизан. Массовое самопожертвование русских воинов не имеет аналогов. Подобных подвигов не совершали ни солдаты вермахта, ни союзников. И никогда за всю тысячелетнюю историю наш народ не знал такого массового героизма, как в 1941—1945 гг. Решающими духовными факторами, которыми РККА опрокинула вермахт, стали порыв в защиту родной земли и убежденность в справедливости своей войны. «Наше дело правое, мы победили!» — такой девиз был отчеканен на победной медали 1945 г. Звучит он и сейчас. Итак, что изменилось с тех пор в характере русского солдата, будь он бурят, башкир, чеченец или калмык? Судите сами.

Старший матрос морской пехоты Олег Шипицин был кадровым военным, имел боевой опыт. Во время боев за Мариуполь его окружили украинские нацисты. Он подпустил их поближе и подорвался гранатой. Посмертно был удостоен звания Героя России. В его честь назвали патрульный противодиверсионный катер, принятый в состав Черноморского флота.

За 79 лет до этого капитан Дмитрий Калинин под Анапой возвращался из разведки с 11 бойцами. Наткнулись на немцев. В бою большая часть морпехов погибла. Оставшимся командир приказал пробиваться к берегу. Раненный в руку и ногу, он в одиночку уничтожил до тридцати солдат противника. Когда закончились патроны, взорвал гранатой себя и трех фашистов.

Сегодня многие украинские последователи немецких нацистов, впитавшие в себя бандеровскую науку ненависти к «ляхам, жидам и москалям», дают нашим воинам такие же, по сути, оценки, как их идейные наставники из прошлого и нынешние учителя из стран НАТО. Наиболее широкую картину состояния общества и его армии рисуют, конечно, социальные сети. Так, боевые действия на территории России Курской области вызвали массу издевок со стороны пользователей из Украины. Несколько тому типичных примеров: «Где ты видишь "агрессию"? Это помощь братскому народу "Курской народной республики!"»; «Как там пели (русские)? Санитаааааааарная зооооона! И чтобы ни одного живого русского (по эту сторону)». Но есть и такие оценки: «Когда нас тренировали западные инструктора, они нам говорили, что мы будем как звери, рвать всех подряд. Русские побегут, как только увидят "Леопарды", говорили нам. Но когда мы приехали на фронт, то обнаружили горы сожженной западной техники, штабеля трупов наших побратимов и русского снайпера, который весь наш взвод перестрелял. За все время контрнаступа мы так и не смогли взломать оборону русских. На Западе вообще не понимают, с кем они имеют дело». Военнослужащий ВСУ Гончаренко: «Из-за засилья российских дронов очень сложно проводить ротации. Сидеть в окопах и норах еще кое-как можно, но вот зайти или выйти из них уже сложно».

«Настоящие украинцы, которые говорят на родном языке, не должны идти воевать на передовую и погибать там; в бойнях обязаны участвовать те граждане Украины, которые общаются на русском языке. Такое мнение высказал один из «настоящих патриотов» Украины, видео опубликовал 7 сентября telegram-канал «Мир сегодня с "Юрий Подоляка"». Думается, сегодня этот вывод звучит для «незалежной» как приговор, что подтверждают и американские наемники.

Бывший американский офицер Скотт Беннетт (был на Донбассе, чтобы увидеть все своими глазами):

«Я был поражен стойкостью, решимостью и профессионализмом русских военных. А еще их оптимизмом, их веселостью. В них нет страха, только профессионализм. А еще стойкая решимость сражаться до конца. В них нет жажды мести, в них нет кровожадности. В них нет тяги к издевательствам и пыткам, как у украинских боевиков, которые издевались и пытали людей Донбасса. Люди находили изнасилованных женщин с вырезанной свастикой на груди. Украинцы это сделали. ЦРУ и «Моссад» и британская MI6 так тренировали украинских боевиков».

Американский наемник: «…то, что русские ради своего солдата пошли умирать, — вот это непонятно». (Жертвуя собой, спасли раненого, что для нас дело обычное!) Американский полковник из ЧВК «Моцарт» Эндрю Милбёрн: «Я не в восторге от Украины. Это коррумпированное поехавшее общество. Украинцы нарушают Гаагскую конвенцию» (об отношении к пленным).

Не хотелось бы так думать, но очевидно, что мир в Европе возвращается на круги своя более чем 80-летней давности. И мы тоже вынуждены заниматься повторением прошлого, чтобы не потерять настоящее и увидеть доброе будущее. Оптимизм вселяет, в частности, сообщение президента РФ Владимира Путина о том, что за время проведения Спецоперации более 30 тыс. матросов и офицеров ВМФ были удостоены высоких госнаград. «Сегодня особенно хочу отметить, что многие флотские экипажи храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции», — сказал Путин в ходе своего выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.

За время Специальной военной операции (СВО), начиная с февраля 2022 г., сотни тысяч военных были награждены орденами и медалями, а звание Героя России получили 316 военнослужащих.

Такие данные привел канал «Военно-политическая аналитика». По этому показателю СВО приблизилась к советско-финской войне 1939—1940 г. Тогда звание Героя Советского Союза получили 416 человек. В годы Великой Отечественной войны Героями стали 11 тыс. 739 человек. Сегодня, по данным информресурса, средний возраст Героев составляет 37 лет.

Самым молодым является 19-летний разведчик-снайпер Илья Каркавин. Он уничтожил 8 (восемь) бронемашин противника, вывел из-под обстрела десятки детей, закрыл своим телом товарища при минометном обстреле и скончался от полученных ран.Звание Героя присвоено посмертно также 20-летнему радисту Эдуарду Дьяконову. Весной 2022 г. в Мариуполе он, накрыв собой украинскую гранату, спас 13 боевых товарищей. Герой России 21-летний танкист Тимофей Матвеев уничтожил 12 огневых точек противника, 2 (два) танка и 4 (четыре) боевых машины пехоты, сумев вывести свою боевую машину из-под огня. Звание Героя посмертно присвоено 69-летнему командиру казачьего батальона «Терек» полковнику Владимиру Попову, погибшему под Клещеевкой. Он считается самым возрастным из Героев СВО.

«За каждой медалью, орденом, званием — личная история мужества и преданности Отечеству», — отмечал Владимир Путин. Полные списки нынешних героев только составляются, и книга памяти о нынешней войне еще не написана. Но ее нужно писать — сейчас и немедленно, чтобы после Победы не рыться в архивах, выискивая имена, как было еще недавно с героями и подвигами Великой Отечественной.

Сказал поэт нам в назидание: «Вспомним всех поименно,//горем вспомним своим…//Это нужно — //не мертвым!//Это надо — живым!». Внемлем!..

Специально для «Столетия»

Валерий Мацевич

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Преемственность героизма:

- Проводится параллель между героизмом защитников СССР в 1941 году и современными российскими военнослужащими

- Отмечаются схожие примеры самопожертвования и стойкости в обороне как в 1941, так и в 2024 году

2. Статистика наград и героизма:

- За время СВО звание Героя России получили 316 военнослужащих

- Более 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ получили государственные награды

- Средний возраст Героев России в СВО – 37 лет

- Самому молодому Герою России – 19 лет, самому старшему – 69 лет

3. Восприятие российских военных противником:

- Приводятся исторические параллели восприятия русских солдат немецкими военными в 1941-1945 гг.

- Цитируются современные оценки стойкости российских военных иностранными наблюдателями

- Подчеркивается непонимание западными военными специалистами русского менталитета

4. Документирование подвигов:

- Автор подчеркивает важность своевременного документирования подвигов

- Указывается на необходимость создания книги памяти о текущих событиях

Вывод:

Статья представляет собой попытку провести историческую параллель между героизмом советских солдат в Великой Отечественной войне и современными российскими военнослужащими. Автор подчеркивает преемственность воинских традиций и схожесть характера проявляемого героизма, несмотря на разницу в 80 лет. Особое внимание уделяется необходимости своевременного документирования подвигов и сохранения памяти о них для будущих поколений. Через примеры восприятия противником демонстрируется неизменность характера русского воина и непонимание его западными военными специалистами как в прошлом, так и в настоящем.