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Данные 90% населения России утекли в открытый доступ

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Ситуация с утечкой персональных россиян «давно уже выглядит плачевной», заявил в рамках Soc forum заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«По нашим данным, около 3,5 млрд строк находится в открытом доступе, и уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеет в открытом доступе», — сказал он.

Как показал анализ Сбербанка, по итогам 2023 года и первой части 2024 года, утечки происходят не из кредитных организаций. Из них утекает лишь порядка 2%.

«Основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения», — рассказал Кузнецов. 

Он добавил, что пик утечек пришёлся на 2023 год, сейчас ситуация немного улучшилась, но тем не менее они продолжаются.

В этом году Сбербанк зафиксировал рекордное количество мошеннических звонков.

«В один из моментов, примерно где-то в феврале – марте, мы зафиксировали пик телефонных звонков. Они составили около 20 млн попыток дозвониться до граждан России в сутки. Такого всплеска телефонного мошенничества не фиксировалось никогда. Сейчас эта цифра снизилась примерно до 6–6,5 млн звонков в сутки», — сообщил зампредседателя правления Сбербанка. По его словам, звонки стали более профессиональными, а «разводки» более продуманными.

«Утечка либо воровство денежных средств, к сожалению, имеют тренд на увеличение. И, по нашим расчётам, в этом году мы можем ожидать воровства денег у российских граждан около 250 млрд руб. Кстати, и ущерб российской экономики от всех этих атак, которые были в и 2023, и в 2024 годах в условиях кибервойны, тоже имеет определённые цифры — и они не малые. По нашим данным, этот ущерб может достигать к концу года, если ситуация не изменится, примерно триллиона рублей», — резюмировал Кузнецов.

В 2025 году, предполагает он, мошенники будут активно пользоваться технологиями фальшивых изображений и голосов («дипфейк»). Также получит распространение «удар по человеку», рассчитанный на то, чтобы вызвать доверие у жертвы.

Тем временем в МВД предупредили о возрождении криминальной схемы «Мамонт» (так на сленге мошенников называют жертву).

«В классической схеме "Мамонт" мошенники похищают деньги и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов. В новой же схеме злоумышленники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку. Спрятанная в приложении шпионская программа может перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-коды для кражи денег со счетов клиентов российских банков», — сообщает официальный телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Оживление» схемы произошло в преддверии новогодних праздников и активизации покупок на маркетплейсах.

По материалам ТАСС, РБК, НТВ, Telegram

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Масштаб утечек:
- Около 3,5 млрд строк персональных данных находится в открытом доступе
- Затронуто около 90% взрослого населения России
- Основные источники утечек: интернет-магазины и медицинские учреждения
- Из банков утекает только около 2% данных

2. Мошеннические звонки:
- Пик в феврале-марте 2024: около 20 млн попыток звонков в сутки
- Текущий уровень: 6-6,5 млн звонков в сутки
- Повышение профессионализма мошенников

3. Финансовый ущерб:
- Ожидаемые потери граждан в 2024: около 250 млрд рублей
- Потенциальный ущерб экономике: до 1 триллиона рублей к концу года

4. Прогнозы и новые угрозы:
- В 2025 ожидается рост использования технологий дипфейка
- Возрождение схемы "Мамонт" с новыми методами через поддельные приложения
- Активизация мошенников в преддверии новогодних праздников

Вывод:
Ситуация с кибербезопасностью в России достигла критического уровня. Наблюдается не только масштабная утечка персональных данных, но и существенный рост финансовых потерь как граждан, так и экономики в целом. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, переходя от простых схем к более сложным технологическим решениям. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что основные утечки происходят из доверенных источников (медучреждения, интернет-магазины), что требует срочного усиления мер безопасности в этих сферах.

Источник: https://www.stoletie.ru/lenta/dannyje_90_naselenija_rossii_utekli_v_otkrytyj_dostup_713.htm
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