Павел Иванович Мельников-Печерский (1819-1883) – русский писатель-реалист, публицист, этнограф-беллетрист.

Творчество самобытного русского писателя Павла Ивановича Мельникова-Печерского знакомо широкому читателю по его романам "В лесах" и "На горах". Менее известны его ранние рассказы и повести, в которых автор обнаружил себя знатоком жизни разных сословий дореформенной России, и историческое исследование "Княжна Тараканова и принцесса Владимирская", вошедшие в данный сборник.

Содержание сборника "Повести и рассказы":

Красильниковы. Из дорожных записок

Дедушка Поликарп

Поярков

Старые годы

Медвежий Угол

Непременный

Именинный пирог

На станции

Гриша. Из раскольничьего быта

В Чудове

Семейство Богачевых

Письма о расколе

Княжна Тараканова и принцесса Владимирская

Аудиокнига. Русская классика.

Читает: Мальцов Пётр

Музыка: audionautix.com

Запись 2024 г.

Время звучания 20:50:05

Возрастные ограничения 12+

© ИДДК