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Аудиокнига. Мельников-Печерский Павел Иванович “Повести и рассказы”

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Павел Иванович Мельников-Печерский (1819-1883) – русский писатель-реалист, публицист, этнограф-беллетрист.
Творчество самобытного русского писателя Павла Ивановича Мельникова-Печерского знакомо широкому читателю по его романам "В лесах" и "На горах". Менее известны его ранние рассказы и повести, в которых автор обнаружил себя знатоком жизни разных сословий дореформенной России, и историческое исследование "Княжна Тараканова и принцесса Владимирская", вошедшие в данный сборник.

Содержание сборника "Повести и рассказы":
Красильниковы. Из дорожных записок
Дедушка Поликарп
Поярков
Старые годы
Медвежий Угол
Непременный
Именинный пирог
На станции
Гриша. Из раскольничьего быта
В Чудове
Семейство Богачевых
Письма о расколе
Княжна Тараканова и принцесса Владимирская

Аудиокнига. Русская классика.
Читает: Мальцов Пётр
Музыка: audionautix.com
Jason Shaw / Alison
Jason Shaw / Clouds
Jason Shaw / Epic TV Theme
Jason Shaw / Grand Vista
Jason Shaw / Sneaky Snooper
Jason Shaw / The Deadly Year
Jason Shaw / The Mighty Kingdom
Jason Shaw / The Voyage

Запись 2024 г.
Время звучания 20:50:05
Возрастные ограничения 12+

© ИДДК

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CpS6y0GhsNU
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