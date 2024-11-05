Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 5 ноября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.
Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Казачая Локня, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Свердликово, Плёхово и Черкасское Поречное.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 1-ой бригады специального назначения, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень.
За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты и четыре боевых бронированных машины, а также два миномета и один автомобиль. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29800 военнослужащих, 184 танка, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1082 боевые бронированные машины, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России