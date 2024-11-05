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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 5 ноября 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое, Петропавловка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики.

Отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.

Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину «MaxxPro» производства США, четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 148-й артиллерийской бригад ВСУ, 101-й бригады охраны генерального штаба Украины и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Марково, Улаклы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 580 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Берестки, Дзержинск, Заря, Леонидовка, Красное и Димитров Донецкой Народной Республики.

Отражены девять контратак формирований 42-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 37-й и 38-й бригад морской пехоты.

Противник потерял до 560 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 123-й бригады теробороны.

Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Белозерка, Токаревка Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35275 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19052 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17355 орудий полевой артиллерии и минометов, 27992 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/45373
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