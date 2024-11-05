Раздумья у края просеки. Документальный фильм об озере Байкал (1988)
Главная тема фильма – озеро Байкал, его экологическая стабильность, необходимость контроля за окружающей средой.
В фильме принимает участие писатель Валентин Распутин
Иркутское телевидение 1988
Автор сценария – Татьяна Хомутова
Режиссер – Татьяна Хомутова
Оператор – Сергей Марков
Оператор – Владимир Ронгайнен
#РаздумьяУКраяПросеки #ДокументальныйФильм #байкал
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