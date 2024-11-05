Проблема мата как нормы общения, как и предполагал, дошла и до главы государства (ему же нечем больше заниматься).

И Путин очень точно подметил источник этой проблемы:

«Когда наши представители так называемых элит самых различных, они частенько употребляют крепкое слово, полагаю, что делают это прежде всего для того, чтобы проявить свою крутизну и показать свою близость к народу. А ведь в России простой народ крепких слов-то особенно не употреблял, могу сказать по своей семье»

Твержу об этом давно: мат уже перестал быть табу, его в значительной мере растабуировали.

Им не ругаются, а разговаривают прохожие на улицах – причём чаще студенты и школьники, чем взрослые. Во многих семьях, оказывается, родители говорят матом с детьми. Даже в школе учителя не делают замечания ученикам за мат.

Это отвратительное явление, которое вызвано почти 20-летним растабуированием мата в шоу-бизнесе. Матерные песни, матерные речи, матерные шутки на публике привели к тому, что грязная лексика стала восприниматься как норма. Запикивание в телеэфире выглядит смешно на фоне сплошного мата в Рунете.

Это новая реальность, которая свидетельствует об опасной деградации языка общения, что отражает деградацию нравов.

Вангую, что вскоре Володин и Госдума начнут готовить закон о больших штрафах за матерщину в общественных местах. Но это будет, как обычно, борьба с последствием. А надо, чтобы материться перестало быть модным. Чтобы при не к месту сказанному ругательству все вокруг высказывали осуждение. Это и называется культурой общества.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Мат как норма общения: Президент Путин отметил распространённость мата среди элит, которые используют его для демонстрации "крутизны" и близости к народу.

2. Историческая норма: Путин подчеркнул, что традиционно в России простой народ не употреблял нецензурную лексику, что подтверждается семейным опытом.

3. Растабуирование мата: Автор указывает на постепенное снятие табу с мата за последние 20 лет, что привело к его повсеместному использованию в общественных местах, в том числе на улицах и в семьях, где родители говорят матом с детьми.

4. Мат в школах: Учителя не обращают внимания на использование мата учениками, что указывает на снижение контроля в образовательных учреждениях.

5. Шоу-бизнес как причина: Популяризация мата в песнях, речах и юморе шоу-бизнеса привела к его восприятию как нормы общения.

6. Контраст в СМИ: Запикивание нецензурной лексики на телевидении выглядит неуместным на фоне свободного использования мата в интернете.

7. Деградация языка и нравов: Мат как часть повседневной речи свидетельствует об общей деградации языка общения и нравственных норм.

8. Возможные меры: Прогнозируется, что власти начнут вводить штрафы за использование мата в общественных местах, но автор считает, что борьба с проблемой должна идти на уровне культурных и моральных норм.

Вывод:

Статья описывает проблему нормализации мата в российском обществе, особенно среди молодёжи и элит, как результат многолетнего растабуирования его через шоу-бизнес. Мат больше не является табу, что отражает деградацию языка и нравов. Борьба с этой проблемой требует не столько законодательных мер, сколько формирования осуждения мата на культурном уровне.

Расширенный вывод:

Проблема повсеместного употребления мата в обычной речи куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Когда сакральные слова, изначально предназначенные для исключительных, сильных эмоциональных ситуаций, начинают использоваться ежедневно, их значимость стирается. То, что прежде вызывало шок и привлекало внимание, теперь теряет свою остроту, становясь обыденным и ничем не выделяющимся. Экзюпери ещё давно предупреждал об опасности такого обесценивания:

"Писатель, добившийся скандальной славы нарочитым нарушением всех привычных норм, закрывает путь к успеху всем другим писателям да и самому себе тоже. Утратив чувство стиля, читатель не найдёт вкуса и в нарушениях. Издёвка — та же кража: я назвал короля ослом, все хихикают, потому что привыкли чтить короля. Но почтение мало-помалу изнашивается, король и осёл сливаются воедино, слова мои уже сама очевидность. Никому больше не смешно."

Этот процесс касается не только языка — он пронизывает всю культуру, приводя к её постепенной вульгаризации. Когда нормы и границы, которые прежде поддерживали культурный порядок, разрушаются, мы наблюдаем не только упадок языка, но и общий моральный и духовный регресс. Экзюпери метко описал этот процесс:

"Да, конечно, иерархия, что связывает тебя и мешает сбыться, несправедлива. Но если ты будешь против этой несправедливости, разрушая одну ступеньку за другой, растечётся большая лужа там, где когда-то сиял ледник."

Стихия вульгаризации языка — это лишь вершина айсберга. Когда обыденность превращает сакральные понятия в ничто, когда границы дозволенного размываются, мы рискуем потерять саму сущность человеческого — утратить те нематериальные ценности, которые возвышают нас над животными. Превратившись в существ, озабоченных лишь материальными инстинктами — потребностью в пище, размножении и удовлетворении низменных страстей — люди утрачивают высшие идеалы, которые вдохновляют на творчество, на развитие, на духовные подвиги.

Именно эти нематериальные ценности — уважение к запретам, понимание границ, различение высокого и низменного — и создают культуру. Только соблюдая их, мы можем двигаться вперёд как цивилизация. Без чёткого разделения того, что приемлемо, а что недопустимо, общество неизбежно деградирует. Вот почему так важно не допустить дальнейшего разрушения культурных устоев, включая язык, чтобы сохранить ту тонкую ткань, из которой плетётся человеческая культура и духовность.