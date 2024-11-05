План наступления на Курскую АЭС
План операции противника по захвату Курской АЭС. Противник рвался к трассе Льгов-Курчатов и Курской АЭС.
Благодаря мужеству и профессионализму наших военных, планы операции противника были сорваны, в результате чего наступление на Курскую АЭС обернулось для противника большими потерями, а также нарастанием оперативного кризиса на Донбассе, откуда ради наступления на Курскую АЭС противник забрал резервы.
Вторая картинка интереснее. По “розе ветров”.
Интересны такие “картинки” по УкроАЭС. Смоделированные по климату.