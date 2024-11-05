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Отказ от курения как курс суверенного развития России

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Раз в год на свой день рождения Андрей проводит марафон без оплаты. Это его подарок, так он делится добрыми случайностями своей судьбы с миром. Марафон стартует 27 октября, в нём могут принять участие все, кто имеет намерение справиться с табачной зависимостью раз и навсегда. Ученикам моей школы, большинство которых не курящие, я рекомендую поделиться этим предложением со своими курящими знакомыми.

Ссылка для участия в марафоне:
https://t.me/honest_way/781ход

Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. Историческая перспектива:
- В истоках русской цивилизации курение не было частью традиций
- Староверческие общины как пример традиционного образа жизни без курения
- В 1990-е годы Россия стала одной из самых курящих стран в мире

2. Экономический аспект:
- Около 2 трлн рублей в год россияне платят табачным компаниям
- Три основные табачные корпорации (из США, Великобритании и Японии) контролируют 95% мирового рынка
- Мировой оборот табачной индустрии составляет около 2 трлн долларов

3. Управленческая стратегия:
- Навязывание курения рассматривается как управленческая технология
- В конце 1980-х произошла "табачная провокация" в СССР – искусственный дефицит сигарет
- После судебных исков в США (246 млрд долларов штрафов) табачные компании переориентировались на российский рынок

4. Современная ситуация:
- В России курят около 40 млн человек
- Примерно 2/3 курильщиков хотят избавиться от зависимости
- Существующие методы борьбы с курением часто неэффективны

5. Духовно-нравственный аспект:
- Отказ от курения рассматривается как шаг к суверенитету личности
- Предлагается комплексный подход к избавлению от зависимости на уровне тела, духа и души
- Курение противоречит принципу "жить по-божески" (не причинять вред себе, другим и мирозданию)

Вывод:
Лекция представляет проблему курения не просто как вредную привычку, а как комплексную проблему, затрагивающую вопросы национального суверенитета, духовности и традиционных ценностей. Автор рассматривает распространение курения в России как результат целенаправленной внешней политики и управленческой стратегии транснациональных компаний. Решение проблемы предлагается искать не только на уровне физической зависимости, но и через возвращение к традиционным духовно-нравственным ценностям и укрепление личного суверенитета граждан. Подчеркивается важность комплексного подхода к избавлению от табачной зависимости, включающего работу на физическом, духовном и душевном уровнях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YD4kEvYvTIM
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