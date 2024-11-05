В День Народного Единства много уже написано и всякого про толерантность и союз народов и много ярких и сильных слов про дружбу и самоотверженность.

Но, а я Вам расскажу про незаметную ценность, которую это народное объединение создало, и которую так же незаметно можно быстро потерять.

Знаете, в начале 90х, когда начались первые командировки и первые поездки людей вокруг меня в Европу, в частности в Германию, эти российские командировочные привозили оттуда удивительные рассказы.

О том, что в городах чистые улицы и никто не мусорит и убирает за собой.

О том, что в домах чистые подъезды, а во дворах ухоженные детские площадки.

О том, что в офисах и центрах просто лежат продукты на прилавках, и никто их не ворует, а сам оставляет деньги за то, что выбрал.

О том, что машины не закрывают, и никто их не угоняет, а они просто стоят себе преспокойно и ждут хозяев.

О том, что в магазинах все улыбаются, что в банках нет очередей, что государственные услуги получаются без унижений, быстро и комфортно.

А у нас. А у нас каждый помнит как было. И это было логично. У нас так, потому что мы проиграли холодную войну, ну или мы проиграли холодную войну, потому что у нас так.

И вот прошло 30 лет…

И вот уже и американцы и европейцы поражаются, когда приезжают в Россию, что у нас чистые убранные улицы, детские площадки. Что в супермаркетах и детских дворах спокойно оставляют самокаты и детские игрушки, и их никто не ворует. Удивляются комфорту, быстроте и качеству жизни. Удивляются ГосУслугам, Каршерингу, Яндекс.Доставке.

Вы обратите внимание, как из магазинов практически пропали охранники. Как на авто перестали ставить сигнализации.

Я по роду службы за несколько лет облетаю почти все города России, и я рад, что несмотря на ту динамику улучшений Москвы, остальные города умудряются в основном ее догонять.

Знаете, в этом году 3 раза летал в Благовещенск. В город, куда раньше практически не было прямых рейсов, а теперь летает самолет, где есть первый класс. Да, первый и бизнес, в Благовещенск. Где строятся новые дома по всему городу, где новые дороги тебя ведут в Свободный. В котором 5 лет назад жило дай боже 20 тыс. человек, а теперь живет наверное больше 100 тыс.

И знаете, ХейХе через реку буквально уже не выглядит каким-то сверхъестественным городом, хотя местные говорят, что 5 лет назад, с нашей стороны на набережной после 10 не горело практически ни одно окно. А теперь стоят высотки, рестораны, а в 5* отеле Меркури постоянно нет мест.

И так, знаете становится много где. Не только в Питере, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, а в этих городах так стало уже давно. Давно и незаметно благополучно.

Мой тесть долго жил в деревне в Тульской области. Когда он там купил дом 20 лет назад, в деревне мужики валялись пьяные в кустах ежедневно, все дома были со старыми окнами и старыми крышами.

Но, вот сейчас, когда въезжаешь в деревню, почти нет домов, где бы эти старые окна и крыши еще остались.

Дети тех мужиков, которые валялись в кустах, как-то выросли, нашли работу, сделали бизнесы, родили детей. И больше никто не валяется в кустах.

Вот так, взяли вместе и как-то обустроились люди.

Возле каждого дома новый забор, несколько авто, засеянные ухоженные участки. В деревне поставили детскую площадку и сделали детский клуб.

И тут не будет громких слов. Но, я именно в этом вижу настоящее народное объединение, которое незаметно тихо и очень, знаете, неказисто, но просто невероятно изменило нашу страну.

Общество смогло это сделать, потому что несмотря на все наши перипетии было во многом едино. Едино в нашем общем желании обустроить наш общий дом.

А теперь едино в нашем желании защитить свою Родину. Мне кажется, что не СВО причина добровольцев, волонтеров, благотворителей. Это следствие.

Причина где-то неизвестно где, размазанная по этому тридцатилетию, когда наше общество как-то обустроилось и само организовалось, само создав смыслы, которые теперь проникают наружу.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Незаметная ценность народного единства: Народное объединение за последние 30 лет незаметно изменило страну, что можно быстро потерять, если не ценить.



2. Контраст с Европой 90-х: В 90-е годы россияне удивлялись чистоте и порядку в европейских странах, считая это невозможным для России из-за поражения в холодной войне.



3. Современные достижения России: Сейчас иностранцы удивляются порядку и качеству жизни в России, отмечая чистоту улиц, безопасность общественных мест, удобство госуслуг, развитие каршеринга и доставки.

4. Общероссийское развитие: Не только крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, показывают улучшения, но и небольшие города, например, Благовещенск, растут и развиваются, отражая общую тенденцию благополучия.



5. Прогресс деревень: Даже в деревнях наблюдаются перемены — обновленные дома, чистота, появление детских площадок и клубов, что символизирует общее стремление к улучшению жизни.

6. Единство в созидании и защите страны: Прошедшие 30 лет — это время, когда общество объединилось в желании обустроить свою страну, что стало основой для нынешнего волонтерства и патриотизма.

Вывод:

За последние три десятилетия Россия претерпела значительные положительные изменения, которые в свое время казались недостижимыми. Эти улучшения стали возможны благодаря незаметному, но мощному объединению народа вокруг идеи обустройства своего общего дома. Это единство, проявившееся как в бытовом уровне (чистота, порядок, развитие инфраструктуры), так и в патриотическом духе, оказалось фундаментом для дальнейшего роста и защиты страны.

Расширенный вывод:

Дополнительно к сказанному в статье стоит отметить важную деталь: автор не упоминает о том, что значительное развитие в России началось лишь в последние двадцать лет. 90-е годы стали периодом глубокого кризиса после распада СССР, когда страна оказалась в социальном и экономическом упадке. Это был настоящий "прыжок в пропасть", и Россия, как и другие постсоветские республики, столкнулась с массовым обнищанием, разрушением инфраструктуры и социальной дезорганизацией. Но этот кризис затронул не только Россию. На Западе также произошли важные изменения: отсутствие конкуренции с СССР привело к сворачиванию социальных программ и постепенному ухудшению положения среднего класса. В результате усилилось социальное неравенство, выросло число бедных, тогда как элита стала еще богаче.

Только в последние два десятилетия Россия смогла начать возвращать социальную справедливость для своих граждан, постепенно обустраивая города, улучшая инфраструктуру и условия жизни. Это стало возможным благодаря укреплению внутренней стабильности и восстановления экономической субъектности страны. В то время как Россия медленно, но уверенно идет по пути восстановления, западные страны продолжают сталкиваться с нарастающими социальными проблемами, такими как увеличение числа бездомных, рост преступности и обнищание среднего класса. На фоне этих процессов контраст между ухоженными российскими городами и упадком, который можно наблюдать на Западе, становится особенно заметен. Запад отказался от социальных обязательств, что привело к ухудшению уровня жизни большинства людей, тогда как в России, наоборот, ситуация стала улучшаться.