Куда пойти учиться после 8 класса? Профтехобразование в СССР (1978)
Рассказ о системе подготовки квалифицированных рабочих для различных областей народного хозяйства СССР – широкая сеть профессионально-технических училищ позволяет юношам и девушкам, окончившим восемь классов школы выбрать профессию, получить рабочую квалификацию и среднее образование в полном объеме.
Фрагмент документального фильма “Получаем квалификацию”.
Ленинградская к/студия документальных фильмов, По заказу Гостелерадио СССР, 1978 г.
#профессия #профтехобразование #образование
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