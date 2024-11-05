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Куда пойти учиться после 8 класса? Профтехобразование в СССР (1978)

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Рассказ о системе подготовки квалифицированных рабочих для различных областей народного хозяйства СССР – широкая сеть профессионально-технических училищ позволяет юношам и девушкам, окончившим восемь классов школы выбрать профессию, получить рабочую квалификацию и среднее образование в полном объеме.

Фрагмент документального фильма “Получаем квалификацию”.
Ленинградская к/студия документальных фильмов, По заказу Гостелерадио СССР, 1978 г.

#профессия #профтехобразование #образование

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D_g6PwmBf28
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