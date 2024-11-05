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Клим Жуков. “Смута”

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Задать вопрос Климу https://www.donationalerts.com/r/uzhukoffa
Смотреть стрим если не работаю Ютуб https://live.vkplay.ru/uzhukoffa

Внезапный стрим игроведов в штатском! Вы просили и напросились: вспомним сегодня Кузьму Минина нашего и князя Пожарского, а заодно ответим на вопросы по игре “Смута”, которые нам регулярно присылают. Всех заинтересованных ждём на лобном интернет-месте 4 ноября в 15:30 по Москве. Смотреть можно как в YouTube, так и в VK PlayLive.

Комментарий редакции

Тезисы беседы о презентации игры "Смута" Климу Жукову:

1. Цель игры и образовательного проекта: "Смута" создается не только как игра, но и как образовательный проект, призванный погружать игроков в историю России через интерактивные лекции и задания.
2. Сеттинг игры: В игре подробно воссоздана Москва времен Смутного времени. Особое внимание уделено исторической достоверности в архитектуре и костюмах персонажей, хотя некоторые элементы добавлены для художественного оформления.
3. Роль Казачества: В игре подчёркивается важная роль казачества в событиях Смутного времени. Основной персонаж — запорожский казак, хотя это вызывает вопросы, так как запорожские казаки были врагами Руси.
4. Историческая достоверность: Вопросы исторической аутентичности вызывают обсуждения. Клим Жуков отмечает некоторые анахронизмы в костюмах и вооружении, но в целом признает хороший уровень работы с историческими данными.
5. Критика визуального ряда: Визуальный стиль игры — яркий и динамичный, хотя в действительности цвета одежды и оформление были гораздо менее насыщенными.
6. Технические моменты: Игровая механика и диалоги подверглись критике со стороны игроков, но разработчики заявляют, что значительные улучшения уже внесены. Улучшена боевая система и упрощены диалоги.
7. Будущее проекта: Продолжение игры планируется с акцентом на персонажа казака, а также будет раскрыта история Земского собора.

Вывод: "Смута" представляет собой интересный симбиоз игры и образовательного проекта, который стремится передать исторические события России начала XVII века. Проект развивается, устраняя замечания игроков, и направлен на углубление интереса к российской истории через игровую форму.

Источник: https://rutube.ru/video/09eceb0c4790e34f7871f970a9c6fd1f/
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