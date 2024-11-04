Рамзай подробно освещает проблему. Ее формальная сторона заключается в том, что в армии расплодились внештатные подразделения, по которым «расползлось» большинство бойцов.

А кто же будет ходить в старые добрые мясные штурмы?

Вот и стали перетряхивать батальонные штатки, возвращая всех обратно в стрелки-пулеметчики. Я бы мог подсказать самый простой выход, как наполнить штурмовые части людьми.

У нас главная мотивация для добровольцев какая (кроме служения Родине)? Финансовая. На каждом плакате о призыве добровольцев крупно пишут до 5 200 000 дохода в год. Ну вот и поставьте штурмовику x2 к обычной заплате. Отбоя не будет от желающих.

А знаете, как сейчас устроено довольствие? Очень необычно. В одном окопе могут оказаться солдат, сержант и офицер из разных регионов и подразделений, где солдат будет зарабатывать 400, сержант 300, а офицер 200. И это не от квалификации, или вида работы, или совершенных прежде подвигов. Нет. Исключительно из-за того, кто где и когда призывался.

Рамзай весьма подробно разбирает проблемы «ссылки в штурмовики», но все же не касается самого неудного момента этой истории. Офицеры тоже в каком-то смысле находятся в заложниках текущей конструкции пополнения и оснащения армии. Выбранной модели работы армейской машины.

Возникает вопрос: а нужно ли вообще использовать большие штурмовые роты в современной войне? Опыт Эспаньолы, штурмового отряд Белого (Филатов), Аида (Спецназ Ахмат) и других передовых подразделений указывает, что ватаги штурмовиков не нужны. Часто там, где штурмовая рота истекает кровью, можно было бы решить вопрос почти без потерь, за счет работы дрон-рэб-рэр.

На бригаду нужна мощная FPV рота со своей полевой мастерской и 200-ми дронов на день штурмовой работы, плюс хороший РЭБ, и цифровая система управления боем, за которой стоят 120 мм минометы и 152 калибр. Вот этого хватить, чтобы в штурм ходило 10 человек с роты. Больше не надо!

Уже многократно установлено, что там где идет расход людей на лобовые штурмы, можно справится хорошо отстроенный связкой беспилотья с артой. Либо вообще без потерь, либо с санитарными потерями. 200 дронов заменят 50 потерянных бойцов. Даже на самых сложных участках фронта.

Теперь самое важное. Министр обороны Белоусов уже легализовал создание дрон-войск, как отдельного вида общевойсковой работы, а возможно как отдельный род войск. Не пора ли поспешить военным бюрократам, которые должны переписать штатки и устав? Три годы уже как бы прошло.

Поскольку мои слова могут быть истолкованы превратно, отдельно отмечу: большинство офицеров нашей армии – адекватные умные командиры и сама наша армия прибавляет в организации и боеспособности каждый день. Но мы безусловно можем воевать еще лучше с меньшими потерями.

ЖИВОВZ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В армии возникла проблема с внештатными подразделениями, куда "расползлись" многие бойцы

2. Происходит возвращение бойцов в штатные штурмовые подразделения

3. Существует неравенство в оплате военнослужащих разных регионов и подразделений

4. Автор предлагает решение проблемы комплектации штурмовых подразделений через удвоение зарплаты

5. Опыт успешных подразделений показывает, что массовые штурмовые роты неэффективны

6. Предлагается альтернативная модель: сильная FPV-рота (200 дронов) + РЭБ + артиллерия вместо большого количества штурмовиков

7. Министр обороны Белоусов легализовал создание дрон-войск

Вывод:

Статья поднимает важный вопрос реорганизации военной структуры с учетом современных реалий. Автор указывает на необходимость перехода от традиционных массовых штурмовых подразделений к более технологичному подходу с использованием дронов, РЭБ и артиллерии, что позволит значительно снизить потери личного состава. При этом подчеркивается, что требуется ускорить бюрократические процессы по обновлению штатного расписания и уставов для соответствия современным требованиям ведения боевых действий.

Расширенный вывод:

Текущая ситуация наглядно демонстрирует необходимость кардинальной перестройки подхода к ведению современных боевых действий. Если потеря дронов, состоящих из металла и пластика, является легко восполнимой материальной утратой, то каждая потеря военнослужащего – это невосполнимая трагедия, затрагивающая семьи и общество в целом.

Украина уже реализовала эту концепцию, максимально упростив бюрократические процедуры и наладив массовое производство дронов. России необходимо не просто догнать, но и превзойти эти достижения через комплексный подход, включающий:

1. Формирование специализированных дрон-подразделений как отдельного рода войск

2. Создание единой системы подготовки операторов БПЛА по стандартизированным программам

3. Масштабное инвестирование в производство дронов с упрощением импорта комплектующих и развитием собственного производства

4. Отработку эффективного взаимодействия между дрон-подразделениями и штурмовыми группами для обеспечения постоянной воздушной разведки и поддержки

5. Развитие систем искусственного интеллекта для повышения автономности дронов и их группового применения

6. Усиление возможностей РЭБ для противодействия беспилотным средствам противника

Только такой всесторонний подход к модернизации этой сферы позволит не только сократить потери личного состава, но и обеспечить технологическое превосходство над противником. Время требует решительных действий по трансформации армии в соответствии с требованиями современной войны, где технологии играют всё более значимую роль.