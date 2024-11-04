Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 4 ноября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.
Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Казачая Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 1-ой бригады специального назначения, 106-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Журавка, Кияница, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень.
За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре БМП «Bradley» производства США, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, зенитный ракетный комплекс «Оса», 23 автомобиля и одна единица инженерной техники.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29600 военнослужащих, 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также
пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
Погода поможет российской армии выбить ВСУ из Курской области:
https://ren.tv/longread/1276959-zakhlopnem-lovushku-kak-pogoda-pomozhet-vybit-vsu-iz-kurskoi-oblasti