4 ноября в России отмечается государственный праздник, который имеет прямое отношение только к истории России. Так 9 мая объединяет РФ, РБ, РК, КР, РА, ТР, РУз и прочие республики. Даже на постУкраине в условиях СВО и "Биореактора"(тм) запретить день Победы полностью не получилось.

4 ноября (День народного единства) праздник постсоветский, но относящийся к событиям XVII века, которые давно стерлись из реальной памяти народной, но хорошо сохранились в памяти исторической.

Поэтому с точки зрения конструирования политической идентичности эпоха и сюжет выбраны верно, тем более что Смута – важный политический кризис и гражданская война.

Правда, нашествие Наполеона было не менее важным кризисом, но об этой войне мы почему-то подзабыли. Даже народные анекдоты про поручика Ржевского и героев "Войны и мира" растворились в советской античности.

Главный жирный минус праздника 4 ноября = то что его сделали государственным, одновременно отменив 7 ноября. Что породило массу смешных и злобных народных шуток и мемов, которые вот уже 20 лет гуляют по соцсетям ежегодно. Самые смачные помню еще по ЖЖ.

Во внедрении праздника 4 ноября проявилось все наше постсоветское двоемыслие, которое в искусстве назвали "загадочной русской душой".

Ввести праздник "народного единства", но сделать это так, чтобы часть того самого народа лишить другого праздника.

Если так хочется единства, то логично объявить 4-7 ноября "днями народного единства" – и проводить эстафету празднично-патриотическую из XVII в XX век. Пугачевское восстание тоже стоит сохранять в народной памяти – не зря Пушкин нам "Капитанскую дочку" оставил.

Когда начинаешь разбираться в событиях Смуты (к чему нас призывают инициаторы праздника), то понимаешь что 4 ноября не только о единстве народа.

Смута о русских влиятельных боярах, которые в слепой жажде власти сами сдали полякам московский престол и ввергли страну в гражданскую войну. О предательстве в высших политических кругах. О частных армиях польских магнатов и отрядах казачков донских и запорожских, налетевших пограбить московитов в лихую годину. Поэтому историю Смуты, естественно, изучать и понимать надо. Но не для того, чтобы забыть уроки истории ХХ века. Но об этом речь пойдет через три дня.

Поэтому лично у меня отношение к празднику 4 ноября следующее:

- задумку инициаторов понимаю и где-то уважаю;

- смысл Смуты изучаю со школьной скамьи самостоятельно как и других кризисов русской истории;

- не праздную, ибо в XVII веке часть моих предков с вероятностью 99% были крепостными крестьянами. Это сословие, несмотря на участие в гражданской войне, освобождено не было. Хотя поляками были бы закрепощены еще сильнее – тоже факт. Но это не повод праздновать)

Поэтому сегодня имеет смысл праздновать тем, кому для чувства единства со своим народом нужно довести кризис до бояр-предателей и поляков в Кремле.

Для чистоты политического понимания 4 ноября.

Семён Уралов

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. День народного единства (4 ноября) – постсоветский праздник, связанный с событиями XVII века (Смутное время).

2. Выбор этой исторической эпохи для праздника логичен с точки зрения построения политической идентичности.

3. Негативным моментом стала замена праздника 7 ноября на 4 ноября, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

4. События Смутного времени включают:

– Предательство высших политических кругов

– Гражданскую войну

– Вмешательство внешних сил (поляки, казаки)

5. Автор критически относится к празднику, поскольку:

– Крепостные крестьяне не получили свободу после этих событий

– Праздник не учитывает другие важные исторические события и кризисы

Вывод:

Статья представляет критический взгляд на День народного единства как государственный праздник. Автор признает историческую значимость событий Смутного времени, но считает проблематичным способ внедрения праздника (замена 7 ноября) и его идеологическое наполнение. Предлагается более комплексный подход к историческим событиям и их взаимосвязи – например, объединение праздников 4 и 7 ноября в "дни народного единства". Текст подчеркивает важность изучения исторических уроков как Смутного времени, так и событий XX века.

Дополнительный вывод:

Замена 7 ноября на 4 ноября в качестве государственного праздника была воспринята неоднозначно в обществе. Это связано с тем, что 7 ноября символизировало социальные достижения и прогресс советской эпохи, в то время как для многих граждан современной России это время ассоциируется с социальной стабильностью и защищенностью. В отличие от этого, праздник 4 ноября апеллирует к далекому историческому периоду крепостного права, что контрастирует с реалиями современной России, где наблюдается резкое социально-экономическое расслоение общества.

Таким образом, замена одного праздника другим воспринимается народом как попытка власти отвлечь от актуальных социальных проблем и несправедливости, навязывая "удобную" историческую традицию. Сохранение 7 ноября позволило бы сохранить преемственность исторических эпох и в большей степени отразить действительное единство народа, основанное на социальном равенстве и справедливости, а не на искусственно конструируемых праздниках.

Если правительство действительно заинтересовано в укреплении подлинного народного единства, оно должно прислушаться к мнению граждан и рассмотреть возможность возвращения праздника 7 ноября в качестве государственного праздника наряду с 4 ноября. Это позволит создать более сбалансированный подход, учитывающий разные исторические периоды и чаяния различных социальных групп.

Однако одного лишь восстановления исторической преемственности будет недостаточно. Необходимы также реальные шаги по уменьшению социального неравенства в современной России. Люди уже пожили в эпоху социальной справедливости в XX веке и не могут просто "забыть об этом". Только комплексный подход, сочетающий признание достижений прошлого и решение актуальных социальных проблем, сможет привести к действительному народному единству, основанному на чувстве справедливости и социальной защищенности.