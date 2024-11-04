О бегстве в архаику
О бегстве в архаику
Вопрос о бегстве в архаику как способ решить демографические и иные проблемы РФ, на деле не представляет чего-то нового. Еще в работах Тойнби по цивилизационному подходу прямо противопоставлялись сценарии преодоления цивилизационного кризиса через противопоставление футуризма и архаизма.
Со времен Тойнби особо значимых успехов целенаправленного сваливания в архаику не наблюдалось. Относительно разрешения миграционных или демографических вопросов при капитализме, то как представляется, в рамках этой формации рационального ответа на них просто не существует, безотносительно рассказов про архаику и либерализм. Что не отменяет наличие благопожеланий.
Объективные процессы связанные с урбанизацией, стремлением к сокращению затрат на стоимость труда (отсюда и объективный интерес к завозу дешевой рабочей силы из республик бывшего СССР – это кстати не только РФ касается) и т.п. не исчезнут, даже если провозгласить доминирующими заветы предков XIX века и ранее. Потому что экономический базис никуда не исчезнет и он будет иметь доминирующее значение, несмотря на любые надстройки. И в ближайшие годы изменения экономического базиса в РФ ожидать не стоит, особенно в условиях горячей войны, когда существует курс на поддержание экономической и политической стабильности не располагающий к политическому радикализму сверху.
Более того, после завершения войны (разумеется, нашей победой), встанут вопросы восстановления новых регионов (а эти задачи будут сопоставимы по объемам с восстановлением западных территорий СССР), а также развития в условиях новой Холодной войны с Западом, что будет требовать не архаических, а скорее модернизационных процессов, чтобы не отстать в гонке длиной в десятилетия. Никто ведь всерьез не думает, что после войны на Украине все закончится?
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Идея "бегства в архаику" как решение проблем РФ не нова и была описана еще Тойнби в контексте преодоления цивилизационного кризиса.
2. Исторически не было значимых успешных примеров целенаправленной архаизации общества.
3. В рамках капитализма нет рационального решения миграционных и демографических проблем, независимо от идеологической надстройки.
4. Объективные экономические процессы (урбанизация, стремление к удешевлению рабочей силы) будут продолжаться независимо от идеологических установок.
5. В условиях текущей войны курс на стабильность не предполагает радикальных изменений экономического базиса.
6. После войны возникнут задачи восстановления новых территорий и развития в условиях новой Холодной войны, что потребует модернизации, а не архаизации.
Вывод:
Статья критически оценивает идею "бегства в архаику" как способ решения современных проблем России. Автор подчеркивает, что экономические реалии и предстоящие задачи развития страны требуют модернизационного подхода, а не возврата к архаичным формам. Попытки решить современные проблемы через архаизацию общества не имеют исторических прецедентов успеха и противоречат объективным экономическим процессам.
Ну, и… Как решить демографический вопрос?
Я вижу два способа:
1. Религия. В религиозных семьях действительно рождается много людей.
2. Частичный уход в старину (архаику) и уход из больших городов (дезурбанизация).
Другие способы, такие, как поддержка семей с детьми, дают лишь частичный эффект.
Саныч, разве природа не подсказывает ответ. Гарем, только гарем во всех формах дает плодовитость млекопитающим. Или чело не млеко, чо то другое? Тут ведь как на заводе кто то может, а кто то и не может, зачем того кто может ограничивать. И тута снова тема политики, государству любому эта не надо, ни частника реального собственника земли, без аренды кредита и другого геморроя, ни гарема, ни бабского, ни мужского. Ибо товарищ, наклепавщий взвод детей и роту унуков будет авторитетом акуенным без всяких гос. подмазок, практически мафия, несокрушимая причем. Также и собственник земли, пусть десять, соток пусть гектар, но железно, такого государство позволить себе не может. Как пример цыгане, или кланы кавказа. Представь им еще и землю в собственность железную дать, цыганам поселок, кланам Кавказ! Практически всех будут щемить и вылыпливать заботу о рождаемости. Государство любое строится на ущемлении природного естества.