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Народ Молдавии продолжает удивлять и восхищать

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Сколько нас убеждали в том, что люди в своем большинстве бессильны перед современными информационными технологиями, в том, что в условиях информационного общества контроль над информационными потоками позволяет власть имущим манипулировать взглядами, убеждениями и поступками людей, переформатировать их сознание в любом нужном направлении.

Ставленники Запада контролировали все СМИ Молдавии и абсолютно господствовали в социальных сетях. Сотни журналистов, политологов и политиков, НКО и ЛОМов из года в год промывали мозги гражданам Молдавии.

Однако и на референдуме, и на президентских выборах прозападные силы два раза подряд проиграли с таким разгромным счетом, что никакой самым беспардонным образом примененный ими административный ресурс не смог обеспечить нужного результата.

Евросоюзу ничего не оставалось кроме, как вспомнить о методах демократического управления «доинформационным обществом».

Лишь непосредственное, откровенное и грубое вмешательство Брюсселя с массовым вбросом бюллетеней от проживающих в Европе молдаван спасло ситуацию.

Народ Молдавии не оставил камня на камне от мифа о бессилии человека перед современными информационными технологиями.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

1. Основные тезисы:

- Существовало мнение о возможности манипулирования общественным мнением через контроль информационных потоков
- Прозападные силы контролировали СМИ и социальные сети в Молдавии
- На референдуме и президентских выборах прозападные силы проиграли, несмотря на административный ресурс
- Решающим фактором стали голоса молдаван, проживающих в Европе

2. Ключевые утверждения статьи:

- Контроль над СМИ не гарантировал победу
- Административный ресурс оказался неэффективным
- Значительную роль сыграли голоса из-за рубежа

Вывод:

Несмотря на масштабное информационное давление (контроль над СМИ, социальными сетями, работа многочисленных НКО и политологов), граждане Молдавии, проживающие в стране, продемонстрировали устойчивость к манипуляциям и способность сохранять собственное мнение. Даже в условиях тотального медийного контроля и административного ресурса, большинство местных жителей проголосовало против прозападного кандидата (Санду).

Автор подчеркивает это как победу духа народа – хотя формально выборы были проиграны (за счет голосов диаспоры), сам факт того, что жители Молдавии смогли противостоять массированной информационной обработке и проголосовать согласно собственным убеждениям, разрушает миф о "всесильности современных информационных технологий" в управлении общественным мнением.

По мнению автора, это демонстрирует стремление молдавского народа к подлинной субъектности и независимости в принятии решений, а не просто следованию указаниям "коллективного Запада". И хотя технически победа была достигнута за счет голосов извне, сопротивление граждан страны информационному давлению показывает, что народ не удалось сломить морально.

Источник: https://t.me/isshishkin/2959
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 32621 27775
    марина три часа назад

      в чем разница между Грузией и Молдавией, почему Грузию Запад «отпустил», а Молдову – не отпустил, хотя имел в обоих случаях вполне реальные шансы, сломать логику избирательной кампании? Два несамостоятельных(нет базы никакой)государства.Но обе страны: ворота. Грузия – на Кавказ, Молдова в пространство от Днепра до Дуная, соединенное между собой разветвленными транспортными коммуникациями. Уникальный, если разобраться транспортный узел. Отсюда, кстати, такой интерес в свое время, да и сейчас к Гагаузии. Особенно со стороны турок. Грузия, – ворота на Кавказ, причем, сразу на весь. И на Южный, и на Северный. Для всего. Для любых товаропоток и потоков людей.

      Отсюда вывод: обе страны нужны в качестве «приложения» к более широкой стратегии. И если произошло такое расхождение геополитических «судеб» двух стран (а, я надеюсь, мы все понимаем, что мы наблюдаем именно геополитически значимое расхождение в векторах развития двух государств), то значит изменилась база, к которой эти государства прилагались.https://cont.ws/@fruct/2914146

      1
      1
    • 131 123
      Сергей два часа назад

        Не про тех анекдоты сочиняли. Надо было про хохлов.

      • 2758 2622
        Сан Саныч два часа назад

          Грузия граничит с Россией, Азербайджаном, Турцией. Они имеют возможность влиять на политику Грузии. Выход к морю.

          Молдова окружена Румынией и Украиной, не имеет выхода к морю. Нет никаки шансов вырваться из цепких объятий Запада.

          Вот и всё, своими словами. Географический факт без лишней демагогии (словоблудия).

          2
          2
        • 19024 17800
          KT час назад

            И где это автор увидел проигрыш Запад в Молдавии?

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