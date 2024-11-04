Сколько нас убеждали в том, что люди в своем большинстве бессильны перед современными информационными технологиями, в том, что в условиях информационного общества контроль над информационными потоками позволяет власть имущим манипулировать взглядами, убеждениями и поступками людей, переформатировать их сознание в любом нужном направлении.

Ставленники Запада контролировали все СМИ Молдавии и абсолютно господствовали в социальных сетях. Сотни журналистов, политологов и политиков, НКО и ЛОМов из года в год промывали мозги гражданам Молдавии.

Однако и на референдуме, и на президентских выборах прозападные силы два раза подряд проиграли с таким разгромным счетом, что никакой самым беспардонным образом примененный ими административный ресурс не смог обеспечить нужного результата.

Евросоюзу ничего не оставалось кроме, как вспомнить о методах демократического управления «доинформационным обществом».

Лишь непосредственное, откровенное и грубое вмешательство Брюсселя с массовым вбросом бюллетеней от проживающих в Европе молдаван спасло ситуацию.

Народ Молдавии не оставил камня на камне от мифа о бессилии человека перед современными информационными технологиями.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

1. Основные тезисы:

- Существовало мнение о возможности манипулирования общественным мнением через контроль информационных потоков

- Прозападные силы контролировали СМИ и социальные сети в Молдавии

- На референдуме и президентских выборах прозападные силы проиграли, несмотря на административный ресурс

- Решающим фактором стали голоса молдаван, проживающих в Европе

2. Ключевые утверждения статьи:

- Контроль над СМИ не гарантировал победу

- Административный ресурс оказался неэффективным

- Значительную роль сыграли голоса из-за рубежа

Вывод:

Несмотря на масштабное информационное давление (контроль над СМИ, социальными сетями, работа многочисленных НКО и политологов), граждане Молдавии, проживающие в стране, продемонстрировали устойчивость к манипуляциям и способность сохранять собственное мнение. Даже в условиях тотального медийного контроля и административного ресурса, большинство местных жителей проголосовало против прозападного кандидата (Санду).

Автор подчеркивает это как победу духа народа – хотя формально выборы были проиграны (за счет голосов диаспоры), сам факт того, что жители Молдавии смогли противостоять массированной информационной обработке и проголосовать согласно собственным убеждениям, разрушает миф о "всесильности современных информационных технологий" в управлении общественным мнением.

По мнению автора, это демонстрирует стремление молдавского народа к подлинной субъектности и независимости в принятии решений, а не просто следованию указаниям "коллективного Запада". И хотя технически победа была достигнута за счет голосов извне, сопротивление граждан страны информационному давлению показывает, что народ не удалось сломить морально.