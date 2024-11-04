Краткое содержание ролика:- Президент России В.В. Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере ИИ.- Как Ватикан первым ввел кодекс этики ИИ, почему он абсурден и кому выгоден.- Подробно расскажем о его пунктах и влиянии на мировую ИИ-индустрию- Российский кодекс. В чем отличия и кто принимает участие в его реализации.

Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

1. Искусственный интеллект не является новым явлением — первые примеры автономного поведения можно наблюдать даже у приручённых животных.

2. Главный прорыв в развитии ИИ произошел с появлением алгоритмов Трансформеров, которые ускорили генерацию новых решений на основе больших данных.

3. Развитие ИИ происходит стремительно, что вызывает опасения по поводу использования технологий в неэтичных целях и потенциальной потери контроля.

4. Ватикан первым предложил Кодекс этики для ИИ, который поддержали крупные корпорации, такие как IBM и Microsoft. Россия также разработала свою версию кодекса.

5. Основные пункты кодексов касаются защиты прав человека, приватности, прозрачности использования ИИ, ответственности разработчиков, непредвзятости и соблюдения прав меньшинств.

6. Проблемы, связанные с ИИ, включают в себя утрату приватности из-за систем видеонаблюдения и потенциальные риски использования технологий для создания оружия или нарушений прав человека.

7. Россия предложила свой Кодекс этики, который включает три ключевых принципа: рекомендации, добровольность и ограничение использования ИИ только для гражданских целей.

8. ИИ — это мощный инструмент, способный как улучшать человеческую жизнь, так и стать источником новых угроз, если не соблюдать этические нормы.

9. Будущее использования ИИ будет зависеть от того, как разные страны и корпорации будут соблюдать предложенные этические нормы и регулировать применение технологий.

Вывод: Развитие ИИ несёт в себе как огромные возможности, так и значительные риски. Этические кодексы и международное регулирование становятся необходимыми для предотвращения злоупотреблений и сохранения приватности, однако вызовы в этой сфере остаются значительными.

Дополнительный вывод:

Военные неизбежно будут применять ИИ, так как его потенциал для расширения возможностей слишком велик, чтобы его игнорировать. Если кто-то заявляет об ограничениях в использовании ИИ, скорее всего, это попытка сдержать других, сохраняя преимущества для себя. История показывает, что любые технологические прорывы сначала находят применение в военной сфере, и ИИ не станет исключением.

Важнее не декларации о сдерживании или ограничениях, а поддержание технологического баланса между странами. Если все государства будут обладать новейшими военными технологиями на основе ИИ, это может стать эффективным сдерживающим фактором. Подобно ядерному оружию, передовая технология ИИ может удерживать от прямых военных действий, так как ответ со стороны высокотехнологичной страны будет крайне болезненным.

В этом контексте нельзя полагаться на обещания и декларации "партнёров", которые могут использовать такие заявления для манипуляций и получения преимущества. Реальной гарантией безопасности является равный доступ к передовым технологиям, что создаёт баланс и предотвращает одностороннее использование ИИ в военных целях.

Тем не менее, для обычных граждан крайне важно ограничить использование ИИ и сбор персональной информации. Данные, которые собираются для анализа и прогнозирования, могут быть уязвимы перед кибератаками. В случае утечки или взлома такая информация может попасть в руки злоумышленников, что представляет серьёзные риски для безопасности людей. Чем больше данных собирается, тем выше вероятность их использования в недобросовестных целях, включая мошенничество, слежку или даже манипуляции. Поэтому защита приватности и ограничение доступа к данным должны оставаться приоритетом, чтобы обезопасить граждан от возможных угроз.