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Что мы празднуем 4 ноября? Е.Ю.Спицын на канале Соловьёв LIVE в программе Лабиринт Карнаухова

66 14

Прямой эфир от 2 ноября 2024 г.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Происхождение праздника:
- Учрежден в 2005 году Государственной Думой
- Изначально имел политический подтекст замены праздника 7 ноября
- Первоначально не был принят народом, но обрел новый смысл после начала СВО

2. Исторические события 1612 года:
- Штурм Китай-города начался в конце октября (1 ноября по новому стилю)
- 5 ноября польский гарнизон подписал капитуляцию
- 6 ноября гарнизон покинул Кремль
- В Кремле состоялся крестный ход с Владимирской иконой

3. Выбор даты 4 ноября:
- Связан с днем празднования Казанской иконы Божьей Матери
- Праздник был установлен при царе Алексее Михайловиче в 1649 году
- Символизирует единение светской и духовной власти

4. Параллели с современностью:
- Вопрос существования государства и народа
- Наличие предателей в элите
- Религиозное противостояние (православие vs католичество)

5. Роль земских соборов:
- Работали на постоянной основе при первых Романовых
- Представляли разные сословия
- Принимали важнейшие решения по внутренней и внешней политике

6. Роль патриарха Гермогена:
- Стал символом сопротивления оккупантам
- Призвал народ к борьбе
- Погиб в заточении за свои убеждения

Выводы:
1. День народного единства имеет глубокие исторические корни, связанные с преодолением Смутного времени и освобождением Москвы от иностранных интервентов.

2. Праздник отражает важную историческую традицию единения различных социальных слоев общества для решения судьбоносных для страны вопросов, что проявилось как в народном ополчении 1612 года, так и в последующей практике земских соборов.

3. В современном контексте праздник приобретает новое звучание, проводятся параллели между историческими событиями начала XVII века и современными вызовами, стоящими перед государством.

4. Важной составляющей праздника является религиозный аспект, подчеркивающий историческую роль православия в консолидации общества и противостоянии внешним угрозам.

5. История Дня народного единства демонстрирует, как исторический праздник может менять свое восприятие в обществе в зависимости от актуального исторического контекста.

 
Источник: https://rutube.ru/video/daab4c1fcc121beb5666d670dd071f50/
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14 Комментариев » Оставить комментарий
  • 406 336
    Славарий четыре часа назад

      В день торжества такого справедливо, на мой взгляд, и славно вернуть пандорское гражданство, восстановив в правах, единственному нику Мирослава.

      1
      1
      • 27179 22909
        brahmanСлаварий три часа назад

          А что не так с правами Мирославы, уважаемый Славарий?

          • 406 336
            Славарийbrahman три часа назад

              Ник Мирослава не воспользовался своим правом появиться в качестве другого ника, посчитав, что не имеет на это право.

              • 27179 22909
                brahmanСлаварий два часа назад

                  Понятно, а я тут причём?

                  • 406 336
                    Славарийbrahman два часа назад

                      Когда будет гражданство в виде профиля, тогда ник сможет продемонстрировать свои способности в соответствии с правилами сайта.

                    • 27179 22909
                      brahmanСлаварий два часа назад

                        А его разве нет?

                      • 406 336
                        Славарийbrahman час назад

                          Речь не обо мне. Представьте психологическое состояние огорошенного ника в тот момент. Чтобы понять, что он может продолжать общение, ему нужна подсказка в виде Доски Объявлений.

                          1
                          1
                        • 27179 22909
                          brahmanСлаварий час назад

                            Если аккаунт не заблокирован, значит можно им пользоваться. Другой вопрос, что если человек будет нарушать правила, я буду вынужден применить к нему ограничительные меры. Но это касается всех участников, а не только Мирославы.

                            Ограничения не являются ни моей прихотью, ни проявлением злого умысла. Это скорее способ направить внимание на то, чтобы помочь человеку улучшить свой стиль общения. Вместо того чтобы прибегать к оскорблениям, можно подобрать более уместные и уважительные выражения, которые никого не заденут.
                            Цель в том, чтобы критика была конструктивной и объективной, а не продиктованной личными неприязнями. Мы все должны стремиться к тому, чтобы вежливо выражать свои мысли и избегать ненужных конфликтов — их и без того достаточно в мире.
                            Если же человек чувствует, что такие ограничения для него неприемлемы, он всегда может найти сообщество, более соответствующее своим предпочтениям.

                          • 406 336
                            Славарийbrahman час назад

                              У меня много предпочтений, но сайта лучше не нашёл. Может у ника Мирослава аналогичная ситуация, а за прошедшее время мог поменять своё отношение к общению.

                            • 27179 22909
                              brahmanСлаварий 35 мин. назад

                                Может быть.

                                1
                                1
                              • 2758 2622
                                Сан СанычСлаварий час назад

                                  Брахман как-то делал большую амнистию. Возможно, Мирослава попала под амнистию, но не знает об этом. Сообщите ей, если имеете возможность.

                                  П.С. Но, если у Брахмана есть адреса электронной почты, можно отправить сообщение о разблокировке.

                                  1
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                                • 406 336
                                  СлаварийСан Саныч час назад

                                    Такой возможностью обладает только Брахман. Информация необходима всем.

                                  • 2758 2622
                                    Сан СанычСлаварий час назад

                                      В честь Дня народного единства это было бы символично.

                                      Даже можно злостного нарушителя Чу выпустить по УДО.

                                      1
                                      1
                                    • 7737 5997
                                      ИгорьСан Саныч 22 мин. назад

                                        Если Чу не выпустить то как бы сайт не сдулся совсем, не пилить сук, путь Чу проводит защиты сука.

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