Что мы празднуем 4 ноября? Е.Ю.Спицын на канале Соловьёв LIVE в программе Лабиринт Карнаухова
Прямой эфир от 2 ноября 2024 г.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Происхождение праздника:
- Учрежден в 2005 году Государственной Думой
- Изначально имел политический подтекст замены праздника 7 ноября
- Первоначально не был принят народом, но обрел новый смысл после начала СВО
2. Исторические события 1612 года:
- Штурм Китай-города начался в конце октября (1 ноября по новому стилю)
- 5 ноября польский гарнизон подписал капитуляцию
- 6 ноября гарнизон покинул Кремль
- В Кремле состоялся крестный ход с Владимирской иконой
3. Выбор даты 4 ноября:
- Связан с днем празднования Казанской иконы Божьей Матери
- Праздник был установлен при царе Алексее Михайловиче в 1649 году
- Символизирует единение светской и духовной власти
4. Параллели с современностью:
- Вопрос существования государства и народа
- Наличие предателей в элите
- Религиозное противостояние (православие vs католичество)
5. Роль земских соборов:
- Работали на постоянной основе при первых Романовых
- Представляли разные сословия
- Принимали важнейшие решения по внутренней и внешней политике
6. Роль патриарха Гермогена:
- Стал символом сопротивления оккупантам
- Призвал народ к борьбе
- Погиб в заточении за свои убеждения
Выводы:
1. День народного единства имеет глубокие исторические корни, связанные с преодолением Смутного времени и освобождением Москвы от иностранных интервентов.
2. Праздник отражает важную историческую традицию единения различных социальных слоев общества для решения судьбоносных для страны вопросов, что проявилось как в народном ополчении 1612 года, так и в последующей практике земских соборов.
3. В современном контексте праздник приобретает новое звучание, проводятся параллели между историческими событиями начала XVII века и современными вызовами, стоящими перед государством.
4. Важной составляющей праздника является религиозный аспект, подчеркивающий историческую роль православия в консолидации общества и противостоянии внешним угрозам.
5. История Дня народного единства демонстрирует, как исторический праздник может менять свое восприятие в обществе в зависимости от актуального исторического контекста.
В день торжества такого справедливо, на мой взгляд, и славно вернуть пандорское гражданство, восстановив в правах, единственному нику Мирослава.
А что не так с правами Мирославы, уважаемый Славарий?
Ник Мирослава не воспользовался своим правом появиться в качестве другого ника, посчитав, что не имеет на это право.
Понятно, а я тут причём?
Когда будет гражданство в виде профиля, тогда ник сможет продемонстрировать свои способности в соответствии с правилами сайта.
А его разве нет?
Речь не обо мне. Представьте психологическое состояние огорошенного ника в тот момент. Чтобы понять, что он может продолжать общение, ему нужна подсказка в виде Доски Объявлений.
Если аккаунт не заблокирован, значит можно им пользоваться. Другой вопрос, что если человек будет нарушать правила, я буду вынужден применить к нему ограничительные меры. Но это касается всех участников, а не только Мирославы.
Ограничения не являются ни моей прихотью, ни проявлением злого умысла. Это скорее способ направить внимание на то, чтобы помочь человеку улучшить свой стиль общения. Вместо того чтобы прибегать к оскорблениям, можно подобрать более уместные и уважительные выражения, которые никого не заденут.
Цель в том, чтобы критика была конструктивной и объективной, а не продиктованной личными неприязнями. Мы все должны стремиться к тому, чтобы вежливо выражать свои мысли и избегать ненужных конфликтов — их и без того достаточно в мире.
Если же человек чувствует, что такие ограничения для него неприемлемы, он всегда может найти сообщество, более соответствующее своим предпочтениям.
У меня много предпочтений, но сайта лучше не нашёл. Может у ника Мирослава аналогичная ситуация, а за прошедшее время мог поменять своё отношение к общению.
Может быть.
Брахман как-то делал большую амнистию. Возможно, Мирослава попала под амнистию, но не знает об этом. Сообщите ей, если имеете возможность.
П.С. Но, если у Брахмана есть адреса электронной почты, можно отправить сообщение о разблокировке.
Такой возможностью обладает только Брахман. Информация необходима всем.
В честь Дня народного единства это было бы символично.
Даже можно злостного нарушителя Чу выпустить по УДО.
Если Чу не выпустить то как бы сайт не сдулся совсем, не пилить сук, путь Чу проводит защиты сука.