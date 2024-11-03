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Русская гитара – значит лучшая!

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Возрождение русского производства гитар знаменитой фабрики «Аккорд» – Русская гитара – значит лучшая!
Старинная гитарная фабрика «Аккорд» возрождает лучшие традиции изготовления отечественных музыкальных инструментов в неповторимом стиле называемом «Русская гитара».

Если видео в Ютубе не открывается, то смотрите его здесь https://plvideo.ru/@slavradio

На фабрике используются лучшие отечественные материалы и комплектующие позволяющие получить прекрасное звучание при не высокой цене гитар. Гитары отечественного производства фабричного исполнения пригодны и для обучения, и дружеских посиделок, и для походов, и даже для концертной деятельности.
Пришло время осознать, что современные Русские гитары становятся лучшими в мире.

Участники передачи:
Варвара Матвеевна Бурлевич
Акционер гитарной фабрики ЗАО «АККОРД».

Роман Александрович Зорькин
Преподаватель гитары Российской Академия Музыки имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных).

Алексей Анатольевич Орлов
Главный редактор «Народного Славянского радио».

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#русскаягитара #романзорькин #алексейорлов #аккорд #музыка #варварабурлевич
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DWCz9XL8Xl8
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