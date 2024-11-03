Об информационной ценности человеческой жизни я примерно год назад уже писал.

Есть народы более ценные для мировых СМИ, есть менее ценные. В общем, это вряд ли для кого-то откровение.

Но кроме народов, непосредственной человеческой жизни есть ещё и градация инфоповодов вообще, где человеческая жизнь может оказаться меньше, чем достаточно большой список спекулятивных событий.

Прямо сейчас главный мировой инфоповод – выборы президента США: ситуация сложная, каждый день десяток новых абсолютно бесполезные рейтингов выдают новые всё более сенсационные результаты, любое неосторожное заявление кандидатов становится информационной бомбой, которую сутками мусолят все СМИ планеты, и даже гибель ручной белки может стать «октябрьским сюрпризом», изменившим ход истории.

Одновременно в подвалы новостных порталов сместилась, за последние несколько десятков лет крупнейшая по количеству жертв природная катастрофа Европы. Наводнение в Испании уже унесло жизни более 230 человек, пропавшими без вести числятся более 2500 человек, это означает, что большая часть из них окажется в списках жертв.

В 2021 году схожее наводнение в Германии и Бельгии унесло жизни 227 человек, 90 до сих пор числятся пропавшими без вести, но это финальные данные, уже понятно, что реально число жертв в Испании будет на порядок больше актуальных данных. Но в 2021 году – это была главная мировая новость. А испанская катастрофа, кажется, мало кого интересует, даже испанские власти только позавчера решили вмешаться на национальном уровне, первые три дня с последствиями стихии своими силами боролись пострадавшие провинции.

А ведь Испания — это не Африка и даже не Восточная Европа, это старая монархия, старый член ЕС, одна из колыбелей Западного мира. Разрушение целого региона и огромное число жертв стали второстепенным фоном для Дженнифер Лопес, которая поддержала Камалу Харрис, и белки Арахис, в гибели которой сторонники Трампа видят всю порочность власти демократов.

Да, кстати. Помните, прошедшей зимой Россия буквально «погибала в коммунальной катастрофе», нам пророчили коллапс инфраструктуры, деградацию коммунального хозяйства до состояния XIX века? Так вот, причинами такой разрушительности и смертоносности наводнений в Испании называют критическую деградацию противопаводковой системы: сухие русла для отвода воды оказались захламлены, сухие «озера» застроены, система оповещения граждан не сработала, гражданские и военные службы оказались не готовы к чрезвычайной ситуации. Но пока ни одной статьи о том, как коррупционер Филипп VI разворовал сраную испашку, превратил её в страну Третьего мира, я пока не увидел.

@istrkalkglk

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Существует разная информационная ценность человеческой жизни в зависимости от национальной принадлежности в мировых СМИ.

2. В медиа пространстве есть градация важности информационных поводов, где человеческие жертвы могут уступать место менее значимым событиям.

3. Выборы президента США сейчас являются главным мировым информационным поводом, затмевая другие важные события.

4. Масштабное наводнение в Испании (более 230 погибших, 2500 пропавших без вести) получает непропорционально мало внимания СМИ.

5. Аналогичное наводнение в Германии и Бельгии в 2021 году (227 жертв) получило значительно больше медийного освещения.

6. Критическое состояние противопаводковой системы Испании не вызывает такой же резкой критики в СМИ, как похожие проблемы в России.

Вывод:

Статья указывает на двойные стандарты в освещении событий мировыми СМИ. Автор демонстрирует, как политическая повестка (выборы в США) и незначительные события могут затмевать реальные трагедии с многочисленными человеческими жертвами даже в развитых странах. Подчеркивается избирательность медиа в критике инфраструктурных проблем разных стран, что свидетельствует о политической предвзятости в глобальном информационном пространстве.