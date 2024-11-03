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▪️ Внутренние причины кожных заболеваний https://youtu.be/JTMA9d6fAVc?si=AHs-JkOvtZFkYJib
Немного обо мне:
Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».
Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.
Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.
На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!
Здравия Вам!!!
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы:
1. История заболевания:
- 9.5 лет назад после игры в теннис появилась сильная боль, отказали ноги
- Диагностировали болезнь Бехтерева
- Позже обнаружили неспецифический язвенный колит с 90% поражением кишечника
- 8 лет принимал сильные медикаменты, включая гормональные препараты
2. Внутренние причины заболеваний:
- Глубокая агрессия и неумение ею управлять
- Обиды на родителей (особенно на отца)
- Перекладывание ответственности на других (особенно на супругу-врача)
- Непроработанные детские травмы (алкоголизм отца, семейные конфликты)
3. Путь к исцелению:
- Знакомство с методом внутренней трансформации
- 10 месяцев регулярной работы с психологом
- Проработка глубинных причин через подсознание
- Постепенный отказ от медикаментов
- Работа с разными специалистами (массажисты, кинезиологи)
4. Результаты:
- Полное восстановление кишечника
- Значительное улучшение состояния позвоночника
- Освобождение от медикаментозной зависимости
- Улучшение отношений в семье
- Личностный рост и принятие ответственности
Выводы:
1. Физические болезни часто имеют глубокие психологические причины, которые необходимо прорабатывать для полного исцеления.
2. Важен комплексный подход к лечению: работа с подсознанием, физическая терапия, правильный настрой и принятие ответственности за свое здоровье.
3. Ключевым фактором исцеления является внутренняя трансформация – изменение мышления, проработка травм и обид, управление эмоциями.
4. Даже при "неизлечимых" диагнозах возможно значительное улучшение состояния при правильном подходе и сильном намерении выздороветь.
5. Процесс исцеления требует терпения, последовательности и готовности работать над собой, но результаты стоят затраченных усилий.