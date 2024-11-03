Научиться работать со своим подсознанием на практическом курсе Валерия Синельникова «Возлюби болезнь свою», начало 23 ноября 2024 https://clck.ru/3E6tkA► Стать Мастером трансформации своей жизни по методу Валерия Синельникова и помогать себе и близкимhttps://clck.ru/36xgV4Книга «Возлюби болезнь свою» на Озоне https://ozon.ru/t/7YdoYLVКнига «Возлюби болезнь свою» на Вайлдберризе https://clck.ru/33HFGF

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▪️ Внутренние причины кожных заболеваний https://youtu.be/JTMA9d6fAVc?si=AHs-JkOvtZFkYJib

‍ Немного обо мне:

Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».

Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.

Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.

На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!

Здравия Вам!!!

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. История заболевания:

- 9.5 лет назад после игры в теннис появилась сильная боль, отказали ноги

- Диагностировали болезнь Бехтерева

- Позже обнаружили неспецифический язвенный колит с 90% поражением кишечника

- 8 лет принимал сильные медикаменты, включая гормональные препараты

2. Внутренние причины заболеваний:

- Глубокая агрессия и неумение ею управлять

- Обиды на родителей (особенно на отца)

- Перекладывание ответственности на других (особенно на супругу-врача)

- Непроработанные детские травмы (алкоголизм отца, семейные конфликты)

3. Путь к исцелению:

- Знакомство с методом внутренней трансформации

- 10 месяцев регулярной работы с психологом

- Проработка глубинных причин через подсознание

- Постепенный отказ от медикаментов

- Работа с разными специалистами (массажисты, кинезиологи)

4. Результаты:

- Полное восстановление кишечника

- Значительное улучшение состояния позвоночника

- Освобождение от медикаментозной зависимости

- Улучшение отношений в семье

- Личностный рост и принятие ответственности

Выводы:

1. Физические болезни часто имеют глубокие психологические причины, которые необходимо прорабатывать для полного исцеления.

2. Важен комплексный подход к лечению: работа с подсознанием, физическая терапия, правильный настрой и принятие ответственности за свое здоровье.

3. Ключевым фактором исцеления является внутренняя трансформация – изменение мышления, проработка травм и обид, управление эмоциями.

4. Даже при "неизлечимых" диагнозах возможно значительное улучшение состояния при правильном подходе и сильном намерении выздороветь.

5. Процесс исцеления требует терпения, последовательности и готовности работать над собой, но результаты стоят затраченных усилий.