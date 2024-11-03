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1977. Жильбер Юзан в Москве

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01. Обеденный перерыв настоящих москвичек
01. Обеденный перерыв настоящих москвичек

02. Москвички в магазине 30 сентября..jpg
02. Москвички в магазине. 30 сентября

03. Москвички перед витриной магазина.jpg
03. Москвички перед витриной магазина

04. Москвички красят стену здания перед официальным визитом Раймона Барре в Москву.jpg
04. Москвички красят стену здания перед официальным визитом Раймона Барре в Москву

05. Москвичи на Красной площади.jpg
05. Москвичи на Красной площади.

06. Рабочие на стройке в Москве 30 сентября..jpg
06. Рабочие на стройке в Москве 30 сентября

07. Пассажиры поезда московского метрополитена 30 сентября..jpg
07. Пассажиры поезда московского метрополитена 30 сентября

08. Толпа людей стоит в очереди к мавзолею Ленина на Красной площади..jpg
08. Толпа людей стоит в очереди к мавзолею Ленина на Красной площади

09. Портреты лидеров и теоретиков коммунистического учения Ленина, Энгельса и Маркса..jpg
09. Портреты лидеров и теоретиков коммунистического учения Ленина, Энгельса и Маркса

10. Типичный образец советского искусства на улицах Москвы..jpg
10. Типичный образец советского искусства на улицах Москвы

11. Типичный образец советского искусства на улицах Москвы.jpg
11. Типичный образец советского искусства на улицах Москвы

12. Госсекретарь США Сайрус Вэнс в Москве 28 марта..jpg
12. Госсекретарь США Сайрус Вэнс в Москве 28 марта.
Источник: https://humus.livejournal.com/10040090.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 6104 5320
    КБ Александр три часа назад

      Полагаю, смотря эти снимки, мы должны понимать, на сколько лучше стала наша жизнь?..

    • 6104 5320
      КБ Александр три часа назад

        Жаль, Жильбер не захотел запечатлеть салют Победы, полёт Гагарина, Советский спорт, Советскую науку, ядерную бомбу и прочее, а вместо этого стал искать соринку в чужом глазу, выдавая исключение за правило.

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