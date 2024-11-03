1977. Жильбер Юзан в Москве
01. Обеденный перерыв настоящих москвичек
02. Москвички в магазине. 30 сентября
03. Москвички перед витриной магазина
04. Москвички красят стену здания перед официальным визитом Раймона Барре в Москву
05. Москвичи на Красной площади.
06. Рабочие на стройке в Москве 30 сентября
07. Пассажиры поезда московского метрополитена 30 сентября
08. Толпа людей стоит в очереди к мавзолею Ленина на Красной площади
09. Портреты лидеров и теоретиков коммунистического учения Ленина, Энгельса и Маркса
10. Типичный образец советского искусства на улицах Москвы
11. Типичный образец советского искусства на улицах Москвы
12. Госсекретарь США Сайрус Вэнс в Москве 28 марта.
Полагаю, смотря эти снимки, мы должны понимать, на сколько лучше стала наша жизнь?..
Жаль, Жильбер не захотел запечатлеть салют Победы, полёт Гагарина, Советский спорт, Советскую науку, ядерную бомбу и прочее, а вместо этого стал искать соринку в чужом глазу, выдавая исключение за правило.