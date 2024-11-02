Валютный пазл, или Новые контуры мироустройства | Николай Азаров
Николай Азаров о прошедшем в Казани саммите стран БРИКС, шансах на международную экономическую консолидацию и об опыте введения единой валюты в Европе.
Ведущий: Максим Романычев
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#НиколайАзаров #брикс #точкасборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы с Николаем Азаровым:
1. Комсомол и его влияние: Николай Азаров высказал поддержку комсомольской организации, подчеркивая её вклад в воспитание молодежи и развитие страны, в отличие от современных молодежных организаций, не имеющих ощутимых результатов.
2. Медицина в СССР и платные системы: Азаров сравнил советскую систему здравоохранения (система Семашко) с платной медициной на Западе. По его мнению, советская система была нацелена на профилактику, в то время как современная платная медицина ориентирована на доходы от болезней пациентов.
3. Саммит БРИКС и его значение: Азаров отметил важность саммита БРИКС, прошедшего в Казани, и подчеркнул его политическое значение для России. Он выразил надежду, что БРИКС поможет преодолеть санкции, наложенные на Россию.
4. Проблемы с санкциями и энергетикой: Азаров критиковал санкции Запада против России, в частности, ограничение на поставки газа в Европу, и предложил развивать альтернативные пути экспорта газа, такие как поставки в Азию.
5. Вопрос единой системы расчетов и валюты: Азаров поддерживает введение единой системы расчетов и обсуждение вопроса о создании общей валюты для стран БРИКС, хотя признает сложности в реализации этих мер из-за риска санкций.
6. Сравнение БРИКС и ЕС: Азаров считает, что БРИКС пока не достиг уровня интеграции, как в Европейском Союзе, где действует единая финансовая политика и Центробанк.
7. Политические вызовы и Китай: Азаров выразил обеспокоенность возможным усилением давления США на Китай и необходимость консолидации стран БРИКС для противостояния международному давлению.
Вывод:
Азаров выступает за развитие БРИКС как противовеса западному влиянию и видит в альянсе перспективы для экономического и политического сотрудничества.