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Валютный пазл, или Новые контуры мироустройства | Николай Азаров

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Николай Азаров о прошедшем в Казани саммите стран БРИКС, шансах на международную экономическую консолидацию и об опыте введения единой валюты в Европе.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

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Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
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#НиколайАзаров #брикс #точкасборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы с Николаем Азаровым:

1. Комсомол и его влияние: Николай Азаров высказал поддержку комсомольской организации, подчеркивая её вклад в воспитание молодежи и развитие страны, в отличие от современных молодежных организаций, не имеющих ощутимых результатов.

2. Медицина в СССР и платные системы: Азаров сравнил советскую систему здравоохранения (система Семашко) с платной медициной на Западе. По его мнению, советская система была нацелена на профилактику, в то время как современная платная медицина ориентирована на доходы от болезней пациентов.

3. Саммит БРИКС и его значение: Азаров отметил важность саммита БРИКС, прошедшего в Казани, и подчеркнул его политическое значение для России. Он выразил надежду, что БРИКС поможет преодолеть санкции, наложенные на Россию.

4. Проблемы с санкциями и энергетикой: Азаров критиковал санкции Запада против России, в частности, ограничение на поставки газа в Европу, и предложил развивать альтернативные пути экспорта газа, такие как поставки в Азию.

5. Вопрос единой системы расчетов и валюты: Азаров поддерживает введение единой системы расчетов и обсуждение вопроса о создании общей валюты для стран БРИКС, хотя признает сложности в реализации этих мер из-за риска санкций.

6. Сравнение БРИКС и ЕС: Азаров считает, что БРИКС пока не достиг уровня интеграции, как в Европейском Союзе, где действует единая финансовая политика и Центробанк.

7. Политические вызовы и Китай: Азаров выразил обеспокоенность возможным усилением давления США на Китай и необходимость консолидации стран БРИКС для противостояния международному давлению.

Вывод:
Азаров выступает за развитие БРИКС как противовеса западному влиянию и видит в альянсе перспективы для экономического и политического сотрудничества.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FvWBY5DkCS8
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