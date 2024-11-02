Николай Азаров о прошедшем в Казани саммите стран БРИКС, шансах на международную экономическую консолидацию и об опыте введения единой валюты в Европе.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

Выпуск о медицине: https://youtu.be/F0WDcfKFPIk

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:

https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#НиколайАзаров #брикс #точкасборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы с Николаем Азаровым:

1. Комсомол и его влияние: Николай Азаров высказал поддержку комсомольской организации, подчеркивая её вклад в воспитание молодежи и развитие страны, в отличие от современных молодежных организаций, не имеющих ощутимых результатов.

2. Медицина в СССР и платные системы: Азаров сравнил советскую систему здравоохранения (система Семашко) с платной медициной на Западе. По его мнению, советская система была нацелена на профилактику, в то время как современная платная медицина ориентирована на доходы от болезней пациентов.

3. Саммит БРИКС и его значение: Азаров отметил важность саммита БРИКС, прошедшего в Казани, и подчеркнул его политическое значение для России. Он выразил надежду, что БРИКС поможет преодолеть санкции, наложенные на Россию.

4. Проблемы с санкциями и энергетикой: Азаров критиковал санкции Запада против России, в частности, ограничение на поставки газа в Европу, и предложил развивать альтернативные пути экспорта газа, такие как поставки в Азию.

5. Вопрос единой системы расчетов и валюты: Азаров поддерживает введение единой системы расчетов и обсуждение вопроса о создании общей валюты для стран БРИКС, хотя признает сложности в реализации этих мер из-за риска санкций.

6. Сравнение БРИКС и ЕС: Азаров считает, что БРИКС пока не достиг уровня интеграции, как в Европейском Союзе, где действует единая финансовая политика и Центробанк.

7. Политические вызовы и Китай: Азаров выразил обеспокоенность возможным усилением давления США на Китай и необходимость консолидации стран БРИКС для противостояния международному давлению.

Вывод:

Азаров выступает за развитие БРИКС как противовеса западному влиянию и видит в альянсе перспективы для экономического и политического сотрудничества.