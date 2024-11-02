Трансовые состояния йогов. Парамханса Йогананда
Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о способностях йогов.
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Существует состояние глубокого транса (самадхи), в котором йоги могут находиться длительное время в полной неподвижности.
2. Исторический случай:
- В бенгальском лесу были найдены тела 7 йогов, пробывших под землёй около 200 лет
- Йоги были живы и находились в состоянии глубокого транса
- Их насильственно вывели из этого состояния, после чего они одновременно покинули тела
3. Документированные случаи длительного транса:
- Садху Харидас в 1837 году находился под землёй 40 дней
- Существуют многочисленные подтверждённые случаи длительной комы с последующим возвращением к сознанию
4. Различные виды самадхи:
- Савикальпа самадхи – состояние транса с возможностью возврата
- Нирвикальпа самадхи – высшее состояние единения с Богом
- В высшем состоянии йог сохраняет божественные постижения на всех уровнях сознания
5. Концепция Нирваны:
- Подразумевает полное угасание эго
- Означает уничтожение всех неудовлетворённых желаний
- Ведёт к освобождению от кармы и реинкарнации
Вывод:
Лекция описывает глубокие состояния медитативного погружения (самадхи), доступные опытным йогам. Хотя такие случаи экстремально длительного транса документально подтверждены, они являются исключительными. Основная цель практики – не просто достижение длительных состояний транса, а достижение высшего единения с Божественным (нирвикальпа самадхи), при котором практикующий может сохранять осознанность и действовать в мире, оставаясь в состоянии просветления. Важно отметить, что такие практики требуют правильного руководства и подготовки, так как длительная физическая неподвижность может быть опасна для тела.